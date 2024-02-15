Военная операция на Украине, день 722-й

Украинский беспилотник попытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Shot. Предварительно, дрон был сбит. Его обломки обнаружили на территории нефтебазы ОАО «Белгороднефтепродукт» в селе Долгое.
Страны НАТО планируют открыть центр по обучению ВСУ, чтобы привести украинскую армию к полной совместимости с Североатлантическим альянсом, пишет газета El Pais со ссылкой на дипломатов. Обсуждение инициативы запланировано в рамках встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок будет добиваться того, чтобы Украина начала мирные переговоры с Россией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Республика Корея 14 февраля вступила в Межведомственную координационную платформу доноров Украины, сообщили в администрации южнокорейского президента.
Издание «Общественное. Новости» сообщило о серии взрывов во Львове. Также взрывы произошли в Ивано-Франковской области Украины, передает РБК-Украина.
Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер, заявивший о «серьезной угрозы национальной безопасности», пытается оказать влияние на законодателей, чтобы те утвердили запрос на дополнительное финансирование Украины, пишет газета The New Tork Times.
❗️ Из-за атаки украинского БПЛА в Курском районе ночью произошел пожар на нефтебазе, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.