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Политика

Военная операция на Украине, день 722-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 722-й день

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Сергей Аверин/РИА Новости
Взрывы произошли в Киеве, Львов, Днепре, а также в Харьковской и Ивано-Франковской областях Украины. Беспилотник ВСУ атаковал нефтебазу в Курской области, произошел пожар. Южная Корея вошла в число финансовых доноров Киева. Дональд Трамп в случае своего переизбрания будет добиваться, чтобы Украина начала переговоры с Россией, сообщает Bloomberg. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:51

Украинский беспилотник попытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Shot. Предварительно, дрон был сбит. Его обломки обнаружили на территории нефтебазы ОАО «Белгороднефтепродукт» в селе Долгое.

8:35

Страны НАТО планируют открыть центр по обучению ВСУ, чтобы привести украинскую армию к полной совместимости с Североатлантическим альянсом, пишет газета El Pais со ссылкой на дипломатов. Обсуждение инициативы запланировано в рамках встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

8:30

Взрывы утром произошли в Днепре, сообщило «Зеркало недели».

8:27

Экс-президент США Дональд Трамп в случае переизбрания на второй срок будет добиваться того, чтобы Украина начала мирные переговоры с Россией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Mike Blake/Reuters
8:24

Республика Корея 14 февраля вступила в Межведомственную координационную платформу доноров Украины, сообщили в администрации южнокорейского президента.

8:20

Издание «Общественное. Новости» сообщило о серии взрывов во Львове. Также взрывы произошли в Ивано-Франковской области Украины, передает РБК-Украина.

8:17

В Киеве утром произошли два взрыва — мэр города Виталий Кличко

8:12

Председатель спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Майк Тернер, заявивший о «серьезной угрозы национальной безопасности», пытается оказать влияние на законодателей, чтобы те утвердили запрос на дополнительное финансирование Украины, пишет газета The New Tork Times.

8:08

❗️ Из-за атаки украинского БПЛА в Курском районе ночью произошел пожар на нефтебазе, пострадавших нет, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

8:04

Взрывы ночью произошли в Харьковской области Украины, сообщило издание «Общественное».

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 722-го дня специальной военной операции России на Украине.

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