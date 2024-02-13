Дональд Трамп требует вернуть иммунитет

Дональд Трамп во время выступления на предвыборной встрече в штате Нью-Хэмпшир, 23 октября 2023 года

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд. Он требует пересмотреть решение суда низшей инстанции о лишении его иммунитета от юридического преследования в связи с его возможной ролью в событиях, связанных с попытками сохранить власть после поражения на выборах и беспорядками на Капитолийском холме в январе 2021 года.

Решение Апелляционного суда столичного округа Колумбия от 6 февраля, которое определило, что Трамп не обладает иммунитетом, экс-президент назвал «грубым нарушением судебных прецедентов и исторических норм». В заявлении, опубликованном в электронной базе суда, говорится, что «без иммунитета от юридического преследования должность президента перестанет существовать в том виде, в котором мы ее знаем».

В августе 2023 года американский спецпрокурор Джек Смит выдвинул обвинения в отношении Дональда Трампа. Ему инкриминируется попытка незаконным образом сохранить власть, несмотря на поражение на выборах 2020 года. Защита политика утверждает, что он обладает иммунитетом от юридического преследования за свои действия, совершенные на высшем государственном посту.

Однако события января 2021 года, когда несколько десятков сторонников Трампа ворвались в здание Капитолия, произошли после его проигрыша Джо Байдену на выборах (но до инаугурации нового президента), и в постановлении Апелляционного суда от 6 февраля говорится:

«В рамках данного уголовного дела президент Трамп стал гражданином Трампом с теми же возможностями по его защите, какие есть у других подзащитных в уголовных делах. Но любой иммунитет исполнительной ветви власти, какой мог защищать его, когда он был президентом, больше не защищает его от этих обвинений».

Теперь Дональд Трамп, который хочет вновь баллотировать в президенты, обратился в Верховный суд с требованием отменить решение суда нижестоящей инстанции. В обращении его адвокатов говорится, что «судебное разбирательство по уголовному делу в отношении президента Трампа, которое продлится несколько месяцев в разгар предвыборной кампании, существенно ограничит его способность бороться с действиями нынешнего президента Байдена, что, вероятно, и является главной причиной постоянных требований спецпрокурора Смита о незамедлительном рассмотрении дела».

По мнению Трампа, если Верховный суд не отменит решение суда низшей инстанции, подобные преследования «будут повторяться все чаще и снова».

Выборы президента США пройдут в ноябре. В предвыборной гонке участвуют и бывший президент Трамп, и действующий глава государства Байден.