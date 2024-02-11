«Пусть делают все, что хотят»: как Трамп угрожал НАТО атаками России Трамп заявил, что стал бы поощрять атаки России на НАТО

На фоне приближающихся американских выборов Дональд Трамп выступил с новым громким заявлением. Политик заявил, что при нем США не будут защищать страны НАТО, которые не платят «по счетам». Более того, он посоветует России делать с такими государствами «все, что она хочет». Кроме того, экс-президент призвал прекратить безвозмездно помогать другим странам, например, Украине.

«Если нападет Россия, вы нас защитите?»»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что разрешит России делать что угодно с любой страной НАТО, которая не будет выполнять свои обязательства перед альянсом, передал американский канал Newsmax TV. Об этом политик сказал на предвыборном митинге в Конуэе (Южная Каролина).

Во время встречи со сторонниками политик пересказал свой, якобы реальный, диалог с главой неназванного государства на одном из собраний НАТО, который произошел, когда он был американским лидером.

«Один из президентов большой страны встал и сказал: «Ну, сэр, если мы не заплатим [НАТО], и на нас нападет Россия, вы нас защитите?» Я ответил: »... Нет, я бы не стал вас защищать. На самом деле, я бы посоветовал им (России. — «Газета.Ru») делать все, что они, черт возьми, хотят. Вы должны заплатить. Вы должны оплатить свои счета».

По его словам, присутствующие не могли поверить в услышанное. Политик добавил, что НАТО было «разгромлено», пока он не стал президентом и не «сказал, что все будут платить». В итоге «деньги потекли», и НАТО получило «сотни миллиардов долларов».

«Большинство политиков сказали бы: «Да, мы защитим вас при любых обстоятельствах» — что ж, тогда они никогда не заплатят. Я сказал: «Нет-нет, вы должны понять: вы не платите по счетам, вы не получаете никакой защиты». <...> Именно поэтому у них сегодня есть деньги, из-за того, что я сделал. А потом я слышу, что [экс-президент США Барак] Обама им нравится больше... Знаете почему? Потому что он ни о чем не просил», — резюмировал Трамп.

«Дайте им не $100 млрд, а заем»

Политик также высказался против законопроекта о помощи Украине, Израилю и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, который сейчас рассматривается в сенате. По его мнению, США должны давать деньги другим государствам в виде займов.

«Они (сенаторы. — «Газета.Ru») хотят дать примерно $100 млрд нескольким странам, $100 млрд. Я сказал: «Почему мы это делаем?». Если вы это делаете, то дайте им не $100 млрд, а заем», — призвал Трамп.

На этой неделе сенат проголосовал за дальнейшее рассмотрение пакета финансирования Украины и Израиля на сумму $95,3 млрд.

С точки зрения Трампа, США лучше одалживать деньги союзникам, так как тогда они смогут использовать долг по нему как рычаг давления, если дипломатические отношения с заемщиком испортятся:

«Если они пойдут в другую страну, они бросят нас, как собаку, — как женщина бросает мужчину после свидания, потому что она ему не нравится, верно? — если это произойдет с нашей страной, то очень просто, мы напоминаем о кредите и говорим, что нам нужны наши деньги».

Эти заявления стали новым аспектом доктрины политика под названием «Америка прежде всего», отмечает Newsmax. В настоящее время Трамп участвует с ней в предвыборной гонке перед выборами президента США, которые пройдут в начале ноября.

«Дрожащие лавочники делают подношения боссу мафии»

Еще в 2014 году члены НАТО обязались каждый за десятилетие поднять расходы на свою оборону до 2% ВВП. Однако к весне 2023-го только 11 из 30 стран альянса выполнили обещание, в основном соседи России, например, страны Прибалтики. По мнению американских СМИ, именно об этой ситуации Трамп говорил на митинге.

Он давно возмущался, что члены НАТО тратят на оборону намного меньше, чем США и даже неоднократно угрожал выходом страны из альянса, напомнил американский канал CNN.

«Страны НАТО вместе тратят менее половины того, что США тратят на оборону. Этот дисбаланс был постоянным, с вариациями, на протяжении всей истории Североатлантического союза», — говорится на сайте блока.

Трамп относится к НАТО как к своеобразному рэкету, в рамках которого европейские союзники приезжают в Вашингтон и «как дрожащие лавочники делают подношения местному боссу мафии», писал журнал The Atlantic. Этот подход далек от реальности, и удивительно, что Трамп по-прежнему пребывает в «невежестве» даже после четырех лет на посту президента, указало издание.

CNN также передает, что цель НАТО в 2% ВВП на оборону «является ориентировочной». Это не обязательный договор, и нет никаких не «счетов», которые страны должны оплачивать, подчеркивает канал.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс назвал высказывания Трампа о НАТО ужасными и безумными:

«Поощрение вторжений кровавых режимов на наших ближайших союзников ужасно и безумно — и оно ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны».

Бейтс добавил, что действующий президент США Джо Байден восстановил отношения с американскими союзниками и «сделал нас сильнее в мире». НАТО же благодаря «опытному руководству» Байдена сейчас, по оценке Белого дома, является самой крупной и важной организацией за всю свою историю.

«Потому что он [Байден] знает, что первая обязанность каждого главнокомандующего — обеспечить безопасность американского народа и придерживаться ценностей, которые нас объединяют», — подытожил Бейтс.