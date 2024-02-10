«Защитница педофилов — Каталин Новак». Почему президент Венгрии подала в отставку Президент Венгрии Новак ушла в отставку на фоне скандала с педофилом в детском доме

Каталин Новак сложила полномочия президента Венгрии после критики ее решения о помиловании заключенного, пытавшегося замять скандал с сексуальными преступлениями в детском доме. Политик признала свою ошибку и извинилась перед венграми. Экс-министр юстиции Венгрии Юдит Варга, которая подписала указ о помиловании также отказалась от своего депутатского мандата и ушла из политики. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Президент Венгрии Каталин Новак ушла в отставку. Политик приняла такое решение из-за скандала, связанного с помилованием осужденного, фигурирующего в деле о педофилии. Новак признала свою ошибку и извинилась, сообщило издание Index.

«Я приняла решение о помиловании, которое многих озадачило и встревожило. Понятно, что они хотят объяснений. <...> В апреле прошлого года я приняла решение о помиловании, полагая, что осужденный не злоупотреблял уязвимостью вверенных ему детей.

Я допустила ошибку. <...> Я бы никогда не проявила милосердия к тому, кто, по моему мнению, физически или духовно растлевает детей. Так было тогда, так есть и сегодня», — сказала Новак в своем видеообращении.

Политик заявила, что по ее мнению ребенок — это самое главное сокровище. Несмотря на все разногласия между гражданами, они объединяются для защиты детей. По словам Новак, она на собственном опыте знает, что маленький человек нуждается в безопасности и защите, так как у нее трое детей.

«Как гражданин Венгрии, я ожидаю, что президент республики не допустит ошибок, а если и допустит, то встретится лицом к лицу с теми, перед кем он подотчетен, и возьмет на себя ответственность, даже уйдя с поста президента республики», — отметила Новак.

Политик принесла извинения всем, кого она обидела, и всем жертвам насилия, которые подумали, что она за них не заступилась. По словам Новак, ей было трудно принять это решение, поскольку она дала присягу исполнять обязанности президента на благо венгерского народа. Она задумалась над тем, сможет ли она после произошедшего продолжать выполнять свои обязанности и будет ли у нее пространство для маневра. На оба вопроса Новак ответила отрицательно.

В чем обвинили Каталин Новак

К. Эндре был заместителем директора детского дома в Бичке. Его начальник совершил преступления сексуального характера в отношении не менее 10-ти своих воспитанников. Когда об этом стало известно, осужденный пытался оказать давление на несовершеннолетних потерпевших, чтобы они отказались от своих показаний против директора и рассказали другую историю. Он даже написал заявление от имени одного из детей, в котором изложил, что все обвинения — выдумка. Суд признал К. Эндре виновным и приговорил его к трем годам и четырем месяцам лишения свободы. Кроме этого, ему запретили занимать подобную должность в течение пяти лет.

Новак помиловала заключенного за девять месяцев до окончания его срока. Это решение вызвало бурю негатива в обществе. Граждане и официальные лица Венгрии потребовали отставки президента. Перед ее кабинетом повесили табличку «Защитница педофилов Каталин Новак». Более того, недовольные организовали демонстрацию около дворца Шандора — резиденции лидера страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил в соцсетях, что от имени правительства внес поправки в конституцию, согласно которым нельзя помиловать преступника, совершившего противозаконные действия в отношении несовершеннолетних. Он добавил, что у него у самого пятеро детей и шестеро внуков.

Депутат Варга тоже уходит

В своем последнем обращении президент Новак поблагодарила граждан Венгрии, своих коллег и семью. Она отметила, что последние два года стали дня нее «величайшим подарком». Новак добавила, что политика — это жесткий и жестокий мир, но она не согласна с утверждением, что он не для женщин.

«Давайте не будем сдаваться. Нам также нужны женщины в общественной жизни, потому что я верю, что со временем этот мир станет более справедливым, мирным и, безусловно, более значимым», — сказала Новак.

Свою речь президент завершила словами «Боже, благослови венгров, ведь страна твоя, власть твоя, и слава твоя», произнеся их закрытыми глазами.

Вслед за Новак бывший министр юстиции Венгрии Юдит Варга сообщила в соцсетях, что отказывается от депутатского мандата в связи со скандалом. Она заявила, что больше не будет возглавлять список венгерской партии «Фидес» на выборах в Европарламент.

«Я беру на себя политическую ответственность за подписание решения президента. Я ухожу из политической жизни», — написала Варга, добавив, что ее контрподпись позволила вступить в силу решению о помиловании.