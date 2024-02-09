Военная операция на Украине, день 716-й

Российский президент обвинил спецслужбы США в совершении диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».
«Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован», — сказал Путин.
Путин заявил, что после развала СССР Украина получила в подарок от России огромное количество территорий, не имевших к ней никакого отношения, прежде всего Причерноморье. Эти земли отошли РФ в результате русско-турецких войн. Они отошли Украине по желанию основателя советского государства Владимира Ленина.
В интервью Путин сказал, что Украина имеет право определять себя как отдельный народ, но не на основе нацистской идеологии.
⚡️Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. При этом он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский «издал декрет, запрещающий вести переговоры» с РФ.
❗️Российские средства ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря — МО РФ