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Политика

Военная операция на Украине, день 716-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 716-й день

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Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки по обстановке в зоне СВО и поручил усилить группировку войск прикрытия госграницы. Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что цели проведения СВО пока что не достигнуты, потому что одна из них — денацификация. По данным МО РФ, за ночь средства ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:31

Российский президент обвинил спецслужбы США в совершении диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Вы знаете, не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: ищи того, кто заинтересован», — сказал Путин.

08:28

08:24

Путин заявил, что после развала СССР Украина получила в подарок от России огромное количество территорий, не имевших к ней никакого отношения, прежде всего Причерноморье. Эти земли отошли РФ в результате русско-турецких войн. Они отошли Украине по желанию основателя советского государства Владимира Ленина.

08:21

В интервью Путин сказал, что Украина имеет право определять себя как отдельный народ, но не на основе нацистской идеологии.

08:17

⚡️Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. При этом он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский «издал декрет, запрещающий вести переговоры» с РФ.

08:13

08:07

❗️Российские средства ПВО за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря — МО РФ

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 716-го дня специальной военной операции России на Украине.

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