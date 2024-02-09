Военная операция на Украине, день 716-й

Шойгу провел совещание в штабе Объединенной группировки по обстановке в зоне СВО и поручил усилить группировку войск прикрытия госграницы. Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону заявил, что цели проведения СВО пока что не достигнуты, потому что одна из них — денацификация. По данным МО РФ, за ночь средства ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над Курской, Брянской и Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Черного моря. «Газета.Ru» ведет хронику событий.