Александр Сырский — новый главком ВСУ. Что известно о военачальнике

Президент Украины Владимир Зеленский сменил главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, назначив на его место командующего группировкой украинских войск на восточном фронте генерал-полковника Александра Сырского. Чем известен новый главком ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Новым главнокомандующим Вооруженных Сил Украины (ВСУ) стал генерал-полковник Александр Сырский. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. На этом посту он сменил Валерия Залужного, который занимал эту должность с 2021 года.

«С сегодняшнего дня к руководству Вооруженными силами Украины приступает новая команда […] Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины», — объявил Зеленский в видеообращении. Указы об увольнении и новом назначении также опубликованы на сайте президента Украины.

По словам президента Украины, Сырский обладает «успешным опытом защиты и наступления» — он руководил «Киевской оборонной операцией» и командовал в боях в Харьковской области осенью 2022 года.

Биография генерала Сырского и боевой опыт

Александр Станиславович Сырский родился 26 июля 1965 года в деревне Новинки во Владимирской области. В 1982 году он успешно завершил обучение в Московском высшем общевойсковом командном училище, а затем в 1980-х годах переехал на Украину. В 1996 году он с отличием окончил обучение в Академии Вооруженных Сил Украины, а в 2005 году удостоился золотой медали Национальной академии обороны.

Свою военную карьеру Сырский начал в 1986 году, выполняя обязанности командира мотострелкового взвода. С 1993 года он руководил мотострелковым батальоном 6-й дивизии Национальной гвардии Украины в Чугуеве, после чего был повышен до командира полка этой дивизии. С 2000 по 2002 годы он занимал должность начальника штаба и первого заместителя командира 72-й отдельной механизированной дивизии ВСУ в Белой Церкви, а затем возглавил ее, где дослужился до звания генерал-майора.

В 2007 году его назначили начальником штаба и первым заместителем командующего Объединенным оперативным командованием ВСУ. В период с 2011 по 2012 годы он занимал должность первого заместителя начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба ВСУ.

В 2013 году он выполнял обязанности первого заместителя начальника Главного командного центра ВСУ и руководил сотрудничеством с НАТО , в том числе представлял Украину на переговорах о приведении ВСУ к стандартам альянса.

После начала вооруженного конфликта на востоке Украины весной 2014 года Совет национальной безопасности Украины (СНБО) объявил о запуске так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Сырский возглавил Штаб АТО, а к началу 2015 года он стал «начальником штаба — первым заместителем руководителя антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей». Он активно участвовал в руководстве операциями под Дебальцево и в Углегорске оба населенных пункта расположены у границы с ЛНР — стратегически значимых населенных пунктах, где зимой 2015 года произошли интенсивные боевые столкновения. Сырский координировал отход украинских сил из Дебальцево, сам при этом находясь в городе во время сражений.

За участие в боях под Дебальцево Сырский был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени, а в 2016 году указом президента Петра Порошенко был повышен в звании до генерал-лейтенанта. В том же году он стал главой Объединенного оперативного штаба ВСУ, который координировал действия различных силовых структур Украины в Донбассе, а в 2017 году его назначили командующим антитеррористической операцией на востоке Украины, позднее переименованной в «Операцию объединенных сил».

Сырский во время СВО

После начала спецоперации России генерал-полковник Сырский отвечал за организацию защиты Киева, за что 5 апреля 2022 года был награжден званием Героя Украины и орденом «Золотая Звезда». В сентябре 2022 года он командовал наступлением ВСУ в Харьковской области.

Весной 2023 года он защищал Артемовск (Бахмут), который в конечном итоге был занят российскими войсками. За значительные потери в этой операции ему присвоили прозвища «генерал 200» и «бахмутский мясник».

После неудачи контрнаступления в Херсоне его имя часто упоминалось в СМИ как возможного кандидата на должность главнокомандующего ВСУ.

Розыск в России

В 2022 году Следственный комитет начал уголовное расследование в отношении Сырского по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Украинскому военачальнику вменяется в вину воспрепятствование эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы до 20 лет.

30 мая 2023 года стало известно, что МВД объявило Сырского в розыск.