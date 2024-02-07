Электронные повестки и полицейские облавы. Рада одобрила новый проект о мобилизации

Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации, предложенный правительством страны. Поправки поддержала фракция пропрезидентской партии «Слуга народа», представители основных оппозиционных сил, в том числе «Европейская солидарность» и «Батькивщина», голосовать не стали.
На заседании в Раде не присутствовал главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, несмотря на то, что он был назначен кабмином одним из докладчиков.
«Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис президента хотел именно на него переложить презентацию проекта», — сообщила украинский депутат Ирина Геращенко в Telegram.
Электронные повестки
Одно из главных изменений — это возможность вручать повестки без личного контакта. Документ будет считаться врученным сразу после появления в электронном кабинете военнообязанного. Такой кабинет все мужчины призывного возраста должны будут создать в течение 60 дней с момента вступления закона в силу.
Днем вручения электронной повестки будет считаться день, когда Территориальный центр комплектования (ТЦК, название военкоматов на Украине) получит уведомление о доставке повестки в электронный кабинет военнообязанного. Если призывник по повестке не явится, начнется административное и уголовное производство за нарушение правил мобилизации.
Если законопроект будет принят, все мужчины должны будут всегда носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полиции, а также сотрудникам погранслужбы. Проверять украинцев будут и на наличие открытого электронного кабинета.
Полицейским, поймавшим уклонистов, разрешат доставлять нарушителей мобилизационного законодательства напрямую в ТЦК, не дожидаясь решения суда.
Кроме того, поправки снизят призывной возраст с 27 до 25 лет. Отсрочку от мобилизации потеряют те, кто получает второе высшее образование, а также аспиранты, обучающиеся на контрактной основе. В ВСУ теперь смогут призвать и ранее судимых за нетяжкие преступления.
При выезде за границу военнообязанные должны будут предъявить военный билет, в котором стоит отметка о снятии с учета. Без нее их не выпустят из страны.
Еще один пункт поправок — предстоящая демобилизация. Она коснется военнослужащих, отслуживших 36 месяцев, но будет введена только приказом верховного главнокомандующего.
Все ли согласны
В антикоррупционном комитете Рады заявили, что новый законопроект «несет в себе большие коррупционные риски». В частности, нардеп Анастасия Радина призвала определить четкий срок и условия демобилизации, так как сейчас законопроект не устанавливает срок удовлетворения рапорта о ней. «Это может породить избирательный подход и в целом не честно», — указала она.
Кроме того, существует опасность выборочного применения санкций к одним лицам и «не замечания» других» при наказаниях за нерегистрацию электронного кабинета военнообязанного и неявку в ТЦК по повестке. «Должны сделать справедливый механизм выявления нарушителей», — подчеркнула Радина.
Законопроект о мобилизации не сможет защитить украинских граждан от произвола властей, уверены в главном научно-экспертном управлении Верховной Рады. Ограничение вождения транспорта, аресты счетов и ценностей там назвали «принуждением лица государством».
По мнению экспертов, у страны уже есть механизмы привлечения к ответственности нарушителей закона, поэтому принятие новых рестрикций вызывает вопросы. Кроме того, законопроект лишает граждан возможности отстаивать свои права.