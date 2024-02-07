Электронные повестки и полицейские облавы. Рада одобрила новый проект о мобилизации Рада приняла в первом чтении законопроект о мобилизации на Украине

Рада приняла в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации. Поправки поддержали представители пропрезидентской партии, оппозиция голосовать отказалась. Это уже вторая версия законопроекта. Первый вариант, подготовленный Минобороны, нардепы забраковали. Новый документ упрощает порядок вручения повестки, снижает призывной возраст и разрешает демобилизацию после 36 месяцев службы.

Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект о мобилизации, предложенный правительством страны. Поправки поддержала фракция пропрезидентской партии «Слуга народа», представители основных оппозиционных сил, в том числе «Европейская солидарность» и «Батькивщина», голосовать не стали.

На заседании в Раде не присутствовал главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный, несмотря на то, что он был назначен кабмином одним из докладчиков.

«Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис президента хотел именно на него переложить презентацию проекта», — сообщила украинский депутат Ирина Геращенко в Telegram.

Электронные повестки

Одно из главных изменений — это возможность вручать повестки без личного контакта. Документ будет считаться врученным сразу после появления в электронном кабинете военнообязанного. Такой кабинет все мужчины призывного возраста должны будут создать в течение 60 дней с момента вступления закона в силу.

Днем вручения электронной повестки будет считаться день, когда Территориальный центр комплектования (ТЦК, название военкоматов на Украине) получит уведомление о доставке повестки в электронный кабинет военнообязанного. Если призывник по повестке не явится, начнется административное и уголовное производство за нарушение правил мобилизации.

Если законопроект будет принят, все мужчины должны будут всегда носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полиции, а также сотрудникам погранслужбы. Проверять украинцев будут и на наличие открытого электронного кабинета.

Полицейским, поймавшим уклонистов, разрешат доставлять нарушителей мобилизационного законодательства напрямую в ТЦК, не дожидаясь решения суда.

Кроме того, поправки снизят призывной возраст с 27 до 25 лет. Отсрочку от мобилизации потеряют те, кто получает второе высшее образование, а также аспиранты, обучающиеся на контрактной основе. В ВСУ теперь смогут призвать и ранее судимых за нетяжкие преступления.

При выезде за границу военнообязанные должны будут предъявить военный билет, в котором стоит отметка о снятии с учета. Без нее их не выпустят из страны.

Еще один пункт поправок — предстоящая демобилизация. Она коснется военнослужащих, отслуживших 36 месяцев, но будет введена только приказом верховного главнокомандующего.

Все ли согласны

В антикоррупционном комитете Рады заявили, что новый законопроект «несет в себе большие коррупционные риски». В частности, нардеп Анастасия Радина призвала определить четкий срок и условия демобилизации, так как сейчас законопроект не устанавливает срок удовлетворения рапорта о ней. «Это может породить избирательный подход и в целом не честно», — указала она.

Кроме того, существует опасность выборочного применения санкций к одним лицам и «не замечания» других» при наказаниях за нерегистрацию электронного кабинета военнообязанного и неявку в ТЦК по повестке. «Должны сделать справедливый механизм выявления нарушителей», — подчеркнула Радина.

Законопроект о мобилизации не сможет защитить украинских граждан от произвола властей, уверены в главном научно-экспертном управлении Верховной Рады. Ограничение вождения транспорта, аресты счетов и ценностей там назвали «принуждением лица государством».

По мнению экспертов, у страны уже есть механизмы привлечения к ответственности нарушителей закона, поэтому принятие новых рестрикций вызывает вопросы. Кроме того, законопроект лишает граждан возможности отстаивать свои права.