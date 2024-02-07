В Минобороны Польши объяснили, почему поднимают самолеты при воздушной тревоге на Украине

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что страна следует определенному алгоритму действий, когда на Украине объявляют воздушную тревогу. Об этом он заявил в эфире радиостанции Radio Zet.

По словам Косиняка-Камыша, тревогу на Украине объявляют все чаще, и во время ударов большинство ракет летят в направлении Польши, поэтому республика активирует свои протоколы безопасности.

«Есть алгоритм. Подняты польские самолеты F-16, все системы противоракетной и противовоздушной обороны приводятся в состояние боевой готовности», — объяснил министр.

О взлете польских истребителей сообщалось утром 7 февраля. Также Польша поднимала самолеты 23 января. В обоих случаях причиной называли активность российской авиации.

Ранее министр обороны Польши не исключил войны с Россией.