«Конец февраля, начало марта». Когда Путин обратится к парламенту «Ъ»: Владимир Путин выступит с посланием к парламенту между 23 февраля и 8 марта

Оглашение послания президента запланировано на конец февраля, но дату могут сдвинуть на начало марта. Точное содержание выступления пока неизвестно, однако источники «Ъ» сообщают, что в ходе обращения Путин, скорее всего, озвучит темы, которые глава государства и ранее затрагивал в своих выступлениях — суверенитет страны, ее социально-экономическое будущее и семейные ценности.

Президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию между 23 февраля и 8 марта. Об этом газете «Коммерсант» рассказали четыре источника, близкие к администрации президента.

По словам собеседников издания, в качестве срока для выступления президента преимущественно обсуждается конец февраля, но дата может немного сдвинуться на начало марта.

2 февраля представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что подготовка к посланию президента России Федеральному собранию уже ведется, и о дате оглашения будет сказано позднее.

О чем скажет президент

Собеседники газеты крайне осторожно высказываются относительно содержания предполагаемого послания на 2024 год, напоминая, что президент лично работает над текстом до самого последнего момента. Одной из главных тем, по их мнению, станет суверенитет России — в сферах «технологий, науки и обороны», — поясняет один из источников. Также предполагается, что президент коснется тем, на которые он делал особый упор в своих последних выступлениях. Например, по версии источников, вероятнее всего Владимир Путин не обойдет тему спецоперации: «Скорее всего, будет сказано о достигнутых результатах и ее целях. Вряд ли будут названы сроки ее окончания, но речь пойдет о том, что Россия добивается безопасности своих городов».

По словам собеседников «Ъ», также ожидается, что президент коснется будущего, причем весьма конкретно: глава государства может рассказать о позитивных показателях экономического роста в России и о национальных проектах. По информации источников, в работе над этой частью послания участвует помощник президента Максим Орешкин.

Тему российских достижений в экономике Владимир Путин не раз поднимал в последнее время: например, на встрече с дальневосточными бизнесменами в Хабаровске 11 января он отмечал, что по паритету покупательной способности Россия обогнала Германию и вышла на первое место в Европе.

Послание президента Федеральному собранию — это ежегодное обращение главы государства к обеим палатам парламента. Последний раз Путин выступал перед Федеральным собранием в Гостином дворе 21 февраля 2023 года. В ходе своей речи он перечислил стоящие перед страной задачи и объявил о приостановке Россией участия в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). В 2022 году мероприятие не состоялось из-за напряженного графика президента, как объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент также объявил о новых мерах социальной поддержки для работников военно-промышленного комплекса (ВПК), увеличил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и расширил действие материнского капитала на новые регионы. Глава государства подчеркнул, что если Украина приобретет дальнобойные боеприпасы, Россия будет вынуждена продолжать отодвигать украинские войска от своих границ. Касаясь воздействия западных санкций, Путин заявлял, что России «удалось выйти на совершенно новый виток экономического развития».