Военная операция на Украине, день 712-й

Трое пострадавших при обстреле Лисичанска в ЛНР остаются в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав.
Турция хочет обсудить с Россией вопрос скидки на природный газ в рамках подготовки визита президента РФ Владимира Путина в страну, передал ТАСС со ссылкой на местный дипломатический источник.
Немецкая газета Spiegel выяснила, что ЕС планирует принять очередной пакет санкций против РФ к 24 февраля, ко второй годовщине начала СВО.
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан.
ВСУ выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке — представительство ДНР в СЦКК
В Кемеровской области осудили 75-летнюю женщину за вандализм, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. Она выходила на прогулку с маркером и неоднократно оставляла антивоенные послания на стенах, мусоропроводах, батареях и лифтах.
❗️Сенат США представил законопроект, который включает выделение финансирования для Украины, Израиля и на охрану границы с Мексикой. Предполагается, что Киеву передадут $60,06 млрд.
Посол РФ в Нидерландах и российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин в беседе с РИА Новости заявил, что о «нападении [России] на европейские страны» ни в настоящее время, ни в будущем никакой речи идти не может.
«Хочу напомнить, что президент России Владимир Владимирович Путин прямо и недвусмысленно заявил: у нашей страны нет интереса воевать с государствами НАТО – нет никаких территориальных разногласий, никакого геополитического или экономического смысла», — добавил Тарабрин.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении над регионом пяти украинских беспилотников за ночь.
Американское издание The New York Times пишет, что ВСУ оказались в ситуации, когда они уступают российской армии в количестве людей и вооружений, поэтому украинская сторона отдала инициативу на поле боя ВС РФ.
⚡️Президент Украины Владимир Зеленский в эфире итальянского телеканала RAI подтвердил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
«Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало», — сказал украинский лидер.