Газета.Ru в Telegram
Политика

Военная операция на Украине, день 712-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 712-й день

close
100%
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично подтвердил, что главкома ВСУ Валерия Залужного могут отправить в отставку. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении пяти украинских беспилотников над территорией региона. The New York Times считает, что ВСУ отдали инициативу на поле боя российской армии из-за нехватки людей и боеприпасов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:29

Трое пострадавших при обстреле Лисичанска в ЛНР остаются в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав.

09:24

Турция хочет обсудить с Россией вопрос скидки на природный газ в рамках подготовки визита президента РФ Владимира Путина в страну, передал ТАСС со ссылкой на местный дипломатический источник.

09:23

Немецкая газета Spiegel выяснила, что ЕС планирует принять очередной пакет санкций против РФ к 24 февраля, ко второй годовщине начала СВО.

09:14

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные официального ресурса оповещения граждан.

09:07

ВСУ выпустили 13 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку и Горловке — представительство ДНР в СЦКК

09:01

08:45

В Кемеровской области осудили 75-летнюю женщину за вандализм, сообщил Telegram-канал Mash Siberia. Она выходила на прогулку с маркером и неоднократно оставляла антивоенные послания на стенах, мусоропроводах, батареях и лифтах.

08:33

❗️Сенат США представил законопроект, который включает выделение финансирования для Украины, Израиля и на охрану границы с Мексикой. Предполагается, что Киеву передадут $60,06 млрд.

08:21

Посол РФ в Нидерландах и российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин в беседе с РИА Новости заявил, что о «нападении [России] на европейские страны» ни в настоящее время, ни в будущем никакой речи идти не может.

«Хочу напомнить, что президент России Владимир Владимирович Путин прямо и недвусмысленно заявил: у нашей страны нет интереса воевать с государствами НАТО – нет никаких территориальных разногласий, никакого геополитического или экономического смысла», — добавил Тарабрин.

08:13

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении над регионом пяти украинских беспилотников за ночь.

08:07

Американское издание The New York Times пишет, что ВСУ оказались в ситуации, когда они уступают российской армии в количестве людей и вооружений, поэтому украинская сторона отдала инициативу на поле боя ВС РФ.

08:03

⚡️Президент Украины Владимир Зеленский в эфире итальянского телеканала RAI подтвердил, что размышляет о замене главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

«Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Конечно, необходима перезагрузка и новое начало», — сказал украинский лидер.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 712-го дня специальной военной операции России на Украине.

Появились новые записи
показать
Что думаешь?
Картина дня
После крушения вертолета МЧС в Карелии завели уголовное дело
Стало известно, когда ЕС может ввести очередные санкции против РФ
В РЖД устраняют последствия схода селя на Черноморском побережье
«Сломал нос и выбил зубы»: в Сибири неадекватный мужчина избил подростков на катке
На Украине объявили воздушную тревогу
Месси вызвал негодование правительства Гонконга
Названы российские регионы, где больше всего упал спрос на льготную ипотеку
Новости и материалы
На Сахалине водитель автобуса высалил школьницу посреди дороги
В Киеве прокомментировали проект сената о помощи Украине
«Яндекс» согласовал передачу российского бизнеса менеджменту и инвесторам
Усик рассказал, почему Фьюри получил травму, из-за которой перенесли их бой
Появились первые кадры с места крушения вертолета МЧС в Карелии
Турция хочет получить от России скидки на природный газ
Власти Вологодской области вызвались помочь в поиске пропавших после крушения Ми-8
Яндекс предоставит Yandex N.V. права на часть своих технологий до конца 2024 года
Упавшего с заледеневшего водопада альпиниста с травмой ноги спасли в Бурятии
Власти Сочи рассказали о ситуации на перегоне Дагомыс — Лоо
Американского рэпера арестовали сразу после получения наград Grammy
Россиянка повредила знакомому каблуком от туфли легкое и сломала ребра
На вокзале в Брянске загорелась крыша
В Москве мужчина выбил дверь в квартиру и избил собаку соседей, устав от лая
ХАМАС отказался поддерживать соглашение о перемирии в секторе Газа
Бензема жестко отреагировал на критику в адрес Месси
В Красноярске отменили концерт Кристины Орбакайте
В Брянской области сбили пятый за ночь беспилотник ВСУ
Все новости
Названа предварительная причина сбоя в доменной зоне .ru
В России попросили изъять из продажи корма для животных Farminа и Hill's
Билли Айлиш получила «Грэмми» за «Песню года»
Виталий Рюмшин
Как Байден и Техас границу делили
Госизмена и призывы к терроризму. Экс-депутата Госдумы заподозрили в связи с легионом ВСУ
ФСБ возбудила три уголовных дела против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева
Как вернуть деньги за некачественное дополнительное образование? Рассказывает юрист
Юрист Панеях: пункт в договоре о запрете возврата денег за курсы незаконен
14 главных фото недели: день сурка и протесты в Аргентине
«20 лет назад это было невозможно»
Как в России изменились медицина и забота о здоровье людей
Вертолет МЧС пропал с радаров. Он мог утонуть в Онежском озере
Спасатели ищут вертолет Ми-8, пропавший с радаров в Карелии
«Это не рынок и не базар». Венгрия не наложит вето на помощь ВСУ
Венгрия не будет блокировать финансирование поставок оружия ВСУ из фонда ЕС
«Не нужно приглашать на пиво»: украинский экс-посол призвал Шольца встретиться с Путиным
Экс-посол Украины в ФРГ Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным
В Ярославле отменили спектакль с Серебряковым и Раппопорт. Их требуют признать иноагентами
Ярославский минкульт объяснил отмену «Эйнштейна и Маргариты» общественным мнением
Булыжники в огород Зеленского: как статья Залужного стала заявлением кандидата в президенты
Полковник Ходаренок: статья Залужного для CNN похожа на заявление кандидата в президенты
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами