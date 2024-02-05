Военная операция на Украине, день 712-й

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Посол РФ в Нидерландах и российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин в беседе с РИА Новости заявил, что о «нападении [России] на европейские страны» ни в настоящее время, ни в будущем никакой речи идти не может.

«Хочу напомнить, что президент России Владимир Владимирович Путин прямо и недвусмысленно заявил: у нашей страны нет интереса воевать с государствами НАТО – нет никаких территориальных разногласий, никакого геополитического или экономического смысла», — добавил Тарабрин.