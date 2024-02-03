Украина уведомила Штаты об отставке Залужного. Указа Зеленского до сих пор нет WP: Украина сообщала властям США о решении уволить Залужного

Ситуация на Украине остается напряженной из-за возможной отставки Залужного. Зеленский тянет с официальным объявлением из-за внимания западных союзников и шумихи в СМИ, говорят источники. В то же время Киев уже уведомил об увольнении главкома США. На место Залужного пророчат сразу трех человек.

Решена ли отставка Залужного

Украина неофициально известила США о предстоящем увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, пишет газета Washington Post (WP) со ссылкой на два источника.

С их слов, чиновники Белого дома не поддержали решение, но и не возражали, так как Украина независима и ее президент может принимать угодные ему шаги. США могли бы попытаться переубедить украинского лидера Владимира Зеленского, поскольку об отставке еще официально не объявлено, отмечает газета. Но Белый дом предпочел не вмешиваться. Иначе действия США со стороны могли бы оценить как «неправомерное влияние» на чужую страну, поясняет WP.

«Раскол в Киеве не идет на пользу Украине, но правительству США не следует ввязываться в это», — считает эксперт по Восточной Европе из Стэнфордского университета и бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

Официального документа об отставке Залужного пока нет, пишет WP. В то же время главред популярного украинского портала «Цензор» Юрий Бутусов заявил, что указ об увольнении был готов еще 29 января.

Сейчас же, по словам Бутусова, президент Украины «убеждает всех» поддержать свое решение. На ближайшее время, по его информации, запланировано заседание ставки, где обсудят увольнение Залужного и кандидатуру преемника.

Депутат Рады Александр Дубинский считает, что Залужного уберут после первого чтения непопулярного украинского законопроекта о мобилизации. Оно назначено на 6 февраля.

Почему Зеленский не торопится объявить об отставке главкома

Зеленский сообщил Залужному об увольнении 29 января во время «напряженной» встречи, подтвердил источник WP. Во время нее Залужный выступил с неприятными новостями. Он сказал, что Россия обгоняет Украину по численности войск и огневой мощи, а значит, Киеву нужно мобилизовать больше людей. Также главнокомандующий призвал подготовиться к потерям, которые будут сопоставимы с прошлогодними.

Зеленский в ответ сообщил, что такого масштабного призыва не будет, отчасти потому, что у Украины нет денег. Кроме того, усиление призыва стало бы политически непопулярным шагом, отмечает газета.

Конфликт между Зеленским и Залужным обострился из-за законопроекта о мобилизации, также говорит источник российской газеты «Известия» в Киеве.

«Зеленский вызвал главкома к себе и потребовал, чтобы тот представил документ [о мобилизации] в Верховной раде. А у этого закона огромный антирейтинг, он убивает популярность любой публичной фигуры. Залужный, соответственно, отказался, тогда президент потребовал от него подать рапорт на увольнение, тот и этого делать не захотел», — сообщил собеседник издания.

Президент предложил Залужному не просто уволиться, а перейти на место советника по обороне, рассказали четыре источника британской газеты Financial Times (FT). При этом Зеленский «ясно дал понять», что с поста главкома Залужного так или иначе снимут. Однако тот отказался.

Для Зеленского важно, чтобы Залужный уволился сам, тогда это будет выглядеть так, будто главком согласен с «обвинениями президента, которые потом прозвучат вслед», пояснил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Если же Зеленский насильно отстранит его своим указом, Залужный покинет пост на «вершине народного доверия» и быстро станет главной фигурой украинской оппозиции.

Тем не менее на фоне последних разногласий Зеленский был близок к тому, чтобы публично объявить об отставке командующего, передает источник «Известий». Вмешалось посольство США на Украине, сторонам удалось прийти к временному компромиссу и решить, как провести законопроект о мобилизации через Раду. Однако офис президента по-прежнему нацелен на замену главкома, пишет газета.

Хотя офис Зеленского уже решил отстранить Залужного, пока Киев не может это сделать, так как слухи об увольнении всплыли в украинских СМИ, указывают источники FT. Зеленский может просто уволить своего генерала и положить конец этой «игре», но команда президента беспокоится из-за того, какой сигнал это пошлет союзникам Украины, сообщил источник Bloomberg — высокопоставленный европейский дипломат.

Американский телеканал CNN 1 февраля опубликовал колонку Залужного, которая была написана «до ожидаемого объявления о его увольнении». В ней главком указал на «необходимость признать значительное преимущество, которым обладает противник в мобилизации человеческих ресурсов». Залужный призвал сравнить это преимущество России «с неспособностью государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер». По оценке американского канала NBC News, это «тонко завуалированный удар по правительству Зеленского».

В каком статусе Залужный сейчас

Минобороны Украины 29 января косвенно опровергло отставку Залужного.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда», — написало ведомство в Telegram, не уточняя прямо, о чем речь.

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров в тот же день также опроверг отставку главкома. Он заявил, что Залужного «точно» не увольняли.

Накануне Зеленский провел совещание Ставки, где среди прочих выступал Залужный. Президент по-прежнему называл его главнокомандующим.

«Третье [среди рассмотренных тем] — ситуация на фронте. Все ключевые направления. Авдеевка — особенно сложно. Докладывали главком Залужный и командующие по направлениям — [начальник штаба, генерал Эдуард] Москалев, [командующий сухопутными войскам, генерал-полковник Александр] Cырский. Благодарю всех украинских воинов, которые держат позиции и уничтожают врага», — передал Зеленский 2 февраля в Telegram.

Судьба Залужного до конца неизвестна, но слухи об отставке, основанные на источниках, обнажили «возможные трещины в руководстве страны», отмечает NBC News. Единство Украины сосредоточено вокруг ВСУ, а их олицетворяет Залужный, заявил каналу бывший президент Украины Петр Порошенко.

«В Москве задохнутся от радости [из-за его отставки]. Это не сделает Украину сильнее, и последствия будут крайне негативными», — сказал Порошенко.

На место 50-летнего Залужного западные и украинские СМИ пророчат 58-летнего Сырского или главу разведки, 38-летнего Кирилла Буданова.

Назначение Буданова может сигнализировать о переходе Украины к тактике ударов беспилотниками вглубь территории России при стабильной линии фронта, считает WP. Но неясно, захочет ли сам Буданов место главкома, отметил источник газеты.

«Он любит свою работу и, возможно, захочет продолжать взрывать всякую всячину в России», — говорит источник.

Что касается Сырского, по оценке WP, его не особо любят рядовые солдаты. Многие считают его командиром советского образца, который слишком долго держал войска под огнем в Бахмуте, когда Украина должна была отступить.

Среди кандидатов также министр обороны страны Рустем Умеров. По словам крымского политэксперта, представителя Крымской межнациональной миссии Заура Смирнова, Умерова могут поддержать Соединенные Штаты и Турция.

«Неясно, как это [отставка Залужного] повлияет на военные действия Украины. Это будет зависеть от того, кто станет его преемником, и как к его преемнику будут относиться остальные военные, а также от того, насколько эффективен его преемник на поле боя», — подводит итоги эксперт по России и бывший сотрудник американской разведки Анджела Стент.