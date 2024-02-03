«Сеют разрушение и хаос». Россия созывает Совбез ООН после ударов США на Ближнем Востоке Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии

МИД России осудил американские удары по Ираку и Сирии, подчеркнув, что они рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта и являются попыткой втянуть в конфликт другие страны. В Москве также обвинили Лондон в том, что ВВС Британии «послушно» приняли участие в атаках США. Российская сторона запросила проведение заседания в Совбезе ООН. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал все стороны предпринять действия для снижения напряженности. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Заявление Москвы

Москва осуждает атаки Вашингтона по территории Сирии и Ирака, в результате которых были разрушены десятки объектов и погибли мирные жители, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Авиаудары специально рассчитаны на дальнейшее разжигание конфликта», — говорится в сообщении дипломата. США, по ее словам, «целенаправленно пытаются ввергнуть в конфликт крупнейшие страны региона».

Захарова добавила, что авиаудары с задействованием стратегических бомбардировщиков являются «полным пренебрежением Вашингтоном нормами международного права».

«Вашингтон, уверовав в свою безнаказанность, продолжает сеять разрушение и хаос на Ближнем Востоке», — подчеркнули в МИД РФ, отметив, что крупнейшая с 2003 года авиационная операция американской армии в регионе «не имеет оправданий».

Кроме того, за участие в ударах по объектам на территории Сирии и Ирака «предстоит ответить» и Великобритании, заявила Захарова. «Послушное» участие ВВС Британии в атаках США ни у кого не должно создавать иллюзию некоей «международной коалиции», указала она.

«Лондону еще предстоит ответить за свое усердие в поддержке сугубо провокационных действий начальства в Вашингтоне», — подчеркнула представитель МИДа.

В связи с ситуацией Москва запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. По предварительной информации, оно стартует в полночь на вторник по московскому времени.

Международная реакция

Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен риском эскалации конфликта на Ближнем Востоке из-за авиаударов США по Ираку и Сирии и призывает все стороны предпринять действия для снижения напряженности в регионе.

«Генеральный секретарь обеспокоен рисками дальнейшей эскалации. Он призывает все стороны принять конкретные меры для снижения напряженности и учитывать потенциальные людские и экономические потери в случае расширения конфликта в и без того нестабильном регионе»,

— заявил офис Гутерриша.

Официальный представитель иракского правительства Басем аль-Авади назвал удары США актом неприкрытой агрессии. «Американская сторона фальсифицировала факты, заявив о предварительной координации для совершения этой агрессии. Это ложные утверждения, направленные на введение в заблуждение международного общественного мнения», — цитирует его слова Al Arabiya.

В МИД Ирака вызвали временного поверенного в делах США, чтобы вручить ноту протеста.

МИД Ирана признал удары США по Сирии и Ираку «авантюрой и стратегической ошибкой». «Подобные нападения вовлекают правительство США в регион в большей степени, чем раньше, и затмевают преступления Израиля в секторе Газа», — заключили в ведомстве.

Удар по Йемену

3 февраля США нанесли новый удар по Йемену, уничтожив четыре беспилотника. «ВС США осуществили удар и уничтожили БПЛА в рамках самообороны», — сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

Ранее издание Politico, ссылаясь на двух американских официальных лиц, анонсировала новые удары США — на этот раз по объектам в Йемене.

Атака станет ответом на нападение на американскую военную базу в Иордании.

Ирак и Сирия

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. В результате более двадцати военных США получили ранения, трое из них — несовместимые с жизнью. Это первый случай с начала войны в Газе, когда ВС США понесли потери.

Американские официальные лица заявили, что дрон был запущен поддерживаемыми Ираном боевиками и, судя по всему, прибыл из Сирии.

В ответ на обстрел американские силы нанесли удары более чем по 85 целям, якобы принадлежащим силам Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии. Глава Пентагона Ллойд Остин назвал удары «лишь началом ответа». Президент Джо Байден заявил, что «это будет продолжаться в любое время и в любом месте по нашему выбору».

«Пусть все, кто может пытаться навредить нам, знают: если вы причините вред американцу, мы ответим», — отметил он.