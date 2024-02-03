«Грубы, невежественны и предвзяты». Южная Корея обиделась на слова Захаровой Посол России Зиновьев: заявления Южной Кореи об СВО на Украине неприемлемы

Посол России в Сеуле Георгий Зиновьев назвал неприемлемыми заявления МИД Южной Кореи о проводимой ВС РФ военной операции на Украине. Дипломата сегодня вызвали в дипведомство, чтобы выразить протест в связи с высказываниями официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Заявления представителей Южной Кореи о специальной военной операции на Украине неприемлемы, заявил российский посол в Сеуле Георгий Зиновьев на встрече в МИД Республики Корея.

«Был подчеркнут неприемлемый характер распространенных в связи с высказываниями официального представителя российского внешнеполитического ведомства от 2 февраля в южнокорейских СМИ со ссылкой на МИД РК сообщений, в том числе касающихся специальной военной операции ВС России на Украине»,

— говорится в сообщении посольства РФ в Telegram-канале.

Отмечается также, что Зиновьев донес до южнокорейской стороны позицию Москвы по поводу растущей напряженности на Корейском полуострове.

Вызов посла

МИД Южной Кореи вызвал посла РФ из-за высказываний официального представителя российского МИДа Марии Захаровой о ситуации на Корейском полуострове. Как сообщило южнокорейское дипведомство, с российским дипломатом захотел поговорить замминистра иностранных дел Чон Бён Вон.

«Чон Бён Вон выразил крайнее сожаление, что Россия проигнорировала правду и безоговорочно защитила Северную Корею, одновременно критикуя высказывания лидера страны в крайне грубой форме», — говорится в заявлении МИД Южной Кореи.

Подчеркивается, что замминистра обозначил на встрече, что подобные заявления российской стороны только ухудшают отношения Москвы и Сеула.

Заявления Захаровой

1 февраля Захарова заявила, что высказывания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля о КНДР по ядерной проблематике призваны «затушевать агрессивные планы в отношении Пхеньяна». Кроме того, дипломат назвала тенденциозным заявление лидера страны о том, что Северная Корея – это единственная страна мира, которая законодательно закрепила за собой право на превентивный ядерный удар.

МИД Южной Кореи назвал слова российского дипломата «невежественными и предвзятыми». «Заявления представителя Захаровой недостойны представителя МИД страны, они грубы, невежественны и предвзяты», — отметили в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее южнокорейские СМИ также распространили заявление, в котором критиковалось использование термина «специальная военная операция» в отношении ситуации на Украине. Подобную терминологию назвали попыткой «ввести мировое сообщество в заблуждение».

Противостояние глав двух Корей

30 января военные КНДР произвели запуск нескольких крылатых ракет со своего западного побережья, сообщило агентство Yonhap. По данным Комитета начальников штабов ВС Республики Корея, ракеты выпустили около 7:00 по местному времени (1:00 мск). Их количество не уточняется.

Южная Корея в свою очередь усилила мониторинг и начала координировать свои действия с США. Местных жителей островов Пэннёндо и Ёнпхёндо экстренно эвакуировали в убежища, движение паромов и судов в районе проведения учений ограничили.

31 января президент Юн обрушился с критикой на действующую в КНДР власть, назвав ее «неразумной» группировкой и «наследственным тоталитарным режимом».

«Если бы они были благоразумны, они отказались бы от ядерного оружия в пользу поиска способов дать своему народу жить [лучше], но они готовы сделать все, лишь бы сохранить свой наследственный тоталитарный режим», — заявил Юн.

Глава Южной Кореи также раскритиковал Ким Чен Ына за его фразу о невозможности мирного воссоединения Пхеньяна и Сеула. «Подобные действия сами по себе носят антинародный характер, противоречат воссоединению, являются провокациями и угрозами, которые противоречат истории», — сказал политик.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) ранее выступило с утверждением, что в 2024 году наиболее высок риск прямого столкновения вооруженных сил Пхеньяна и Сеула. 28 декабря стало известно, что лидер КНДР приказал армии и промышленности страны активизировать усилия по подготовке к возможной войне.