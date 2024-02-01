Во время решения Верховного суда ООН по иску Украины к России в Гааге, 31 января 2024 года

Аргумент в пользу России: что означает решение суда ООН по иску Киева Дипломат Заболоцкая: суд ООН отказал Киеву в квалификации РФ в качестве агрессора

Международный суд ООН отклонил большую часть претензий Украины к России по иску, подданному Киевом еще в 2017 году. В частности, это касается обвинений в дискриминации крымских татар и причастности к крушению Boeing MH17. В России уже потребовали извинений от тех, кто поддерживал клевету Украины все эти годы, и назвали решение суда признаком оздоровления международного правосудия. Что постановил главный судебный орган ООН и поможет ли Москве это решение при рассмотрении других дел — в материале «Газеты.Ru».

Международный суд (МС) ООН вынес решение по иску Украины к России семилетней давности. Киев обвинял Москву в нарушении двух международных конвенций — по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе и о ликвидации всех форм расовой дискриминации в Крыму. В частности, украинская сторона уверяла, что Россия поставляла тяжелые вооружения, денежные и людские ресурсы «нелегальным вооруженным группировкам» в Донецкой и Луганской народных республиках, а также ущемляла права крымских татар и украинцев на полуострове.

Помимо этого, Украина пыталась возложить на Москву ответственность за крушение малазийского пассажирского самолета Boeing MH17 в Донецкой области. Инцидент произошел еще в 2014 году, в результате катастрофы погибли почти 300 человек. Подозрения Киева поддерживают на Западе, в том числе власти Нидерландов, где в 2022 году вину за падение самолета возложили на «сепаратистов» из ДНР.

Какой вердикт вынес суд

По решению суда ООН, претензии Украины по Boeing MH17 были отклонены, как и доводы Киева относительно «причастности» России к серии инцидентов в 2014-2017 годах, в том числе обстрелах военного блокпоста «Бугас» под Волновахой и аэродрома в Краматорске. Кроме того, МС не согласился с утверждениями Украины о «террористической направленности» повстанческих формирований ДНР и ЛНР, как и их финансировании со стороны России.

В вердикте говорится лишь о нескольких «нарушениях» со стороны Москвы. Во-первых, Россия якобы не стала проводить расследование возможных фактов финансирования терроризма в Донбассе. Во-вторых, российская сторона предположительно допустила резкое снижение школьного образования на украинском языке в Крыму и могла частично ущемить права крымских татар за счет запрета экстремистского «Меджлис крымскотатарского народа» (организация запрещена в России).

По выводам суда, России необходимо исправить имеющиеся «нарушения», а украинская сторона получила отказ на требования о выплате каких-либо компенсаций. При этом решения МС — главного судебного органа ООН — нельзя оспорить, они должны быть реализованы участниками организации, хотя механизмов для принуждения к этому у него нет.

Что говорят в России

Вердикт МС, несмотря на рекомендации, в российском медиапространстве восприняли позитивно. Как заявила заместитель постпреда России при ООН Мария Заболоцкая, теперь Москва ждет извинений от всех, кто годами поддерживал ложь Киева.

«Из решения суда следует, что Киев принял преступное решение о развязывании войн против Донбасса. Именно это преступное решение привело к нынешней ситуации на Украине. Не воспринял суд и обвинения в адрес России, ДНР и ЛНР о якобы причастности к катастрофе МН17 или квалификации России в качестве «агрессора», — добавила дипломат.

В свою очередь вице-спикер Совфеда Константин Косачев констатировал, что Украине не удалось использовать Международный суд ООН в политических целях. По его словам, к сильным сторонам решения можно отнести то, что применительно к статусу Крыма в тексте решения судьи не использовали термин «оккупация».

«Судьи в Гааге, вынося решение по иску Украины против России, продемонстрировали некоторые признаки оздоровления международного правосудия <...> Окончательные выводы в отношении беспристрастности суда делать рано», — заключил сенатор.

К чему приведет решение МС

Иск от 2017 года лишь один из многих, подданных Украиной против России. В частности, на рассмотрении того же Международного суда ООН находится дело, в рамках которого российская сторона обвиняется в «геноциде» на фоне СВО, схожие процессы идут и в Международном уголовном суде.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что текущее решение МС может оказать позитивное влияние и на другие дела против России. Так заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев считает, что вердикт суда ООН говорит о смещении западного политического мнения.

«Идет корректировка в пользу более рациональных целей. Запад не может бесконечно содержать Украину и оказывать ей помощь. Многие моменты уже оказались на грани, в том числе военная поддержка.

Запад не может жить в постоянном напряжении и форсировании конфликта на Украине. Поэтому им приходится сбавлять обороты во всех сферах. Тенденция наметилась, из нее и следует решение суда ООН», — пояснил эксперт.

В свою очередь профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин отметил, что это положительное решение и, вероятно, единственно верное исходя из той компетенции, которой обладает Международный суд ООН.