Премьер Грузии объявил об отставке. Он выступал против антироссийских санкций Премьер Грузии Гарибашвили уходит в отставку, чтобы возглавить правящую партию

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили покидает свой пост раньше срока. Он намерен поменяться должностями с председателем правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклием Кобахидзе 1 февраля, сообщают телеканалы Imedi и Rustavi2. Эксперты связывают это с очередным «возвращением в политику» миллиардера Бидзины Иванишвили. Вслед за премьер-министром сменятся и главы нескольких министерств, в том числе МИД и Минобороны.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подал в отставку. Об этом он заявил на брифинге в аппарате правительства, сообщил телеканал Imedi.

«Дорогие друзья, я хочу проинформировать общественность о решении, которое мы обсуждали с командой. Сегодня я покидаю пост премьер-министра», — заявил Гарибашвили.

Он добавил, что в конце 2023 года представил отчет о проделанной в течение трех лет работе. Гарибашвили занял пост во второй раз в 2021 году. По его словам, это был сложный период для страны «в условиях внутриполитического и международного политического, экономического и социального кризиса».

«Я бескомпромиссно защищал интересы нашей страны и народа и горжусь результатами, которых мы достигли вместе с командой за этот период», — сказал Гарибашвили.

Он сообщил, что политсовет правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» предложил ему стать председателем политического объединения:

«Не скрою от вас, что в политсовете обсуждалась возможность, чтобы я оставался на посту до лета, до начала избирательной кампании, но я решил принять это решение сейчас. Важно, чтобы следующий премьер-министр вовремя представил свою команду и сформировал новое правительство».

Вслед за Гарибашвили уйдет в отставку и правительство Грузии. У парламента есть две недели, чтобы выразить доверие новому премьеру и представленному им составу правительства. По данным телекомпании «Мтавари архи», сменятся главы министерств иностранных дел, юстиции, здравоохранения, культуры и обороны.

Перестановка

Телеканал Imedi выяснил, что Гарибашвили поменяется местами с председателем правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Ираклием Кобахидзе:

«На пост премьер-министра будет номинирован исполняющий обязанности председателя партии Ираклий Кобахидзе, а пост председателя партии займет исполняющий обязанности премьер-министра Ираклий Гарибашвили».

По данным Imedi, 24 января состоялось заседание политсовета «Грузинской мечты», на котором решили, что съезд партии пройдет 1 февраля. Именно на нем должен произойти обмен должностями. Планируется, что Кобахидзе станет не только премьер-министром, но и политическим секретарем «Грузинской мечты».

Опытный политик

Гарибашвили получил высшее образование во Франции. В 2004 году он вернулся в Грузию и начал работать в компании Бидзины Иванишвили — основателя партии «Грузинская мечта» и миллиардера. В 2023-м Forbes оценил состояние Иванишвили в $4,9 млрд и поставил его на 544-е место в списке богатейших людей мира. Bloomberg оценивает состояние экс-премьер-министра Грузии в $5,95 млрд. Его состояние, по разным оценкам, равняется 1/5 или 1/6 ВВП всей Грузии ($24,610 млрд в 2022 году).

В 2012 году Гарибашвили помогал политическому объединению выстраивать предвыборную кампанию, а уже через год Иванишвили объявил его наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра. В 2013 году политик стал самым молодым премьером в истории Грузии. Однако в 2015 году он заявил о своем уходе и на какое-то время ушел из политики. В 2019 году Гарибашвили вновь присоединился к партии, чтобы помочь вывести ее из кризиса. Он получил должность министра обороны, а через два года вновь стал премьером. Во время своего правления он отказался присоединиться к антироссийским санкциям, так как это «вредит национальным интересам» Грузии.

«Когда речь идет о санкциях, тысячи виноделов, экспортеров, фермеров подключены в этом процессе. Чего от меня требуют? Чтобы я своему народу ввел санкции?... Поэтому эти лишние эмоции ничего не дадут, это вредит нашим национальным интересам», — заявлял Гарибашвили на правительственном заседании.

Некоторые эксперты считают, что премьер решил покинуть свой пост из-за возвращения Иванишвили в политику. Миллиардер и сам руководил правительством в 2012–2013 годах. Он дважды уходил из политики, так как «выполнил свою миссию». В 2022 году Агентство США по международному развитию выпустило доклад, в котором обвинило Иванишвили в «захвате Грузии», и появлению в стране множества безнаказанных коррумпированных чиновников. Кроме этого, он якобы имеет тайный бизнес в России и не пытается остановить растущую экономическую зависимость его страны от соседа. Утверждается, что, несмотря на уход из политики, Иванишвили все время имел негласный контроль над правительством.

Грузия — парламентская республика, а потому роль премьер-министра в ней более весомая, нежели роль президента. Фактически он отвечает за вектор развития страны, а важные политические решения принимает парламент. Сейчас «Грузинская мечта» занимает в нем 75 из 150 мест.