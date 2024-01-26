Политика

Военная операция на Украине, день 702-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 702-й день

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Александр Река/ТАСС
Взрывы ночью прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что планирует посетить Россию и Украину в ближайшие 10 дней. ООН не может верифицировать информацию о крушение Ил-76 под Белгородом. Постпред РФ Дмитрий Полянский заявил, что Россия сделает все, чтобы все виновные в катастрофе понесли ответственность. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:43

Позиция республиканцев в конгрессе США по возможным договоренностям о дальнейшей помощи Украине, вероятно, будет ясна в ближайшие 24 часа, сенатор Крис Мерфи.

8:31

По делу о крушении Ил-76 под Белгородом назначили комплекс экспертиз, сообщает ТАСС. В рамках расследования уже изъяты образцы топлива на аэродроме, где заправлялся самолет, а также вся предполетная и техническая документация.

8:26

Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по урегулированию на Украине, Москва предпочитает добиваться своих целей дипломатическими средствами, заявил агентству Bloomberg Дмитрий Песков.

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Алексей Никольский/РИА Новости
8:21

Взрывы ночью произошли в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщило издание «Зеркало недели».

8:17

ООН не в состоянии верифицировать информацию об обстоятельствах катастрофы сбитого ВСУ в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, заявила заместитель генсека организации Розмари Дикарло.

8:14

Спецслужбы Запада, прежде всего британская разведка MI6, готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций в отношении АЭС в России, заявил в интервью РИА Новости глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

8:09

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что планирует посетить Украину и Россию в ближайшие 10 дней.

8:05

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 702-го дня специальной военной операции России на Украине.

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