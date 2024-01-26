Военная операция на Украине, день 702-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 702-й день

Взрывы ночью прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что планирует посетить Россию и Украину в ближайшие 10 дней. ООН не может верифицировать информацию о крушение Ил-76 под Белгородом. Постпред РФ Дмитрий Полянский заявил, что Россия сделает все, чтобы все виновные в катастрофе понесли ответственность. «Газета.Ru» ведет хронику событий.