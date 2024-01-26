Военная операция на Украине, день 702-й

Позиция республиканцев в конгрессе США по возможным договоренностям о дальнейшей помощи Украине, вероятно, будет ясна в ближайшие 24 часа, сенатор Крис Мерфи.
По делу о крушении Ил-76 под Белгородом назначили комплекс экспертиз, сообщает ТАСС. В рамках расследования уже изъяты образцы топлива на аэродроме, где заправлялся самолет, а также вся предполетная и техническая документация.
Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по урегулированию на Украине, Москва предпочитает добиваться своих целей дипломатическими средствами, заявил агентству Bloomberg Дмитрий Песков.
ООН не в состоянии верифицировать информацию об обстоятельствах катастрофы сбитого ВСУ в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными, заявила заместитель генсека организации Розмари Дикарло.
Спецслужбы Запада, прежде всего британская разведка MI6, готовят украинские диверсионно-разведывательные группы для провокаций в отношении АЭС в России, заявил в интервью РИА Новости глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что планирует посетить Украину и Россию в ближайшие 10 дней.