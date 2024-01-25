Приговор Дарье Треповой. Онлайн из зала суда

Журналисты с камерами покинули зал заседания. Съемка по время приговора запрещена по решению судьи.
Трепову привезли в суд, сейчас она обсуждает что-то со своим адвокатом. Девушка в основном смотрит в пол и теребит руки, периодически улыбается.
Обстановка у здания суда, дежурят сотрудники ОМОН и полиции.
Ситуация перед зданием военного суда в Санкт-Петербурге в день оглашения приговора Дарье Треповой, 25 января 2024 годаКристина Порошина/«Газета.Ru»
У мемориала Татарскому возле кафе, где его взорвали.
Мемориал Владлену Татарскому около кафе в Санкт-Петербурге, где он погиб при взрыве в апреле 2023 года, 25 января 2024 годаКристина Порошина/«Газета.Ru»
Мемориал Владлену Татарскому около кафе в Санкт-Петербурге, где он погиб при взрыве 2 апреля 2023 года.
Мемориал Владлену Татарскому около кафе в Санкт-Петербурге, где он погиб при взрыве в апреле 2023 года, 25 января 2024 годаКристина Порошина/«Газета.Ru»
Кроме Треповой тот же суд сегодня огласит приговор школьному репетитору Дмитрию Касинцеву. В его питерской квартире девушка пряталась сразу после взрыва. Обвинение попросило для него год и десять месяцев колонии общего режима по ч. 2 ст. 316 УК (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).
У здания суда появился ОМОН. Ждут, когда доставят Трепову, ее пока не привезли, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Ситуация перед зданием военного суда в Санкт-Петербурге в день оглашения приговора Дарье Треповой, 25 января 2024 годаКристина Порошина/«Газета.Ru»
Добрый день, уважаемые читатели, «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию по делу Дарьи Треповой. Сегодня ей должен вынести приговор Второй Западный окружной военный суд Петербурга. Обвинение запросило 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей. Если суд согласится, Трепова станет первой в истории России женщиной с таким большим сроком.