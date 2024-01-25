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Политика

Приговор Дарье Треповой. Онлайн из зала суда

Онлайн-трансляция оглашения приговора Треповой за теракт в Петербурге

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Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Жительницу Санкт-Петербурга, 26-летнюю Дарью Трепову судят за убийство известного российского военкора Максима Фомина (псевдоним Владлен Татарский). По заданию украинского куратора девушка пришла на его выступление в питерском кафе 2 апреля 2023 года и подарила блогеру статуэтку, которая взорвалась. Татарский умер на месте, еще 52 человека пострадали. Трепова утверждает, что не знала о начинке подарка и думала, что подбрасывает прослушку.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:53

Журналисты с камерами покинули зал заседания. Съемка по время приговора запрещена по решению судьи.

14:50

Приставы просят журналистов закончить съемку.

14:47

Трепову привезли в суд, сейчас она обсуждает что-то со своим адвокатом. Девушка в основном смотрит в пол и теребит руки, периодически улыбается.

14:44

Журналистов запустили в за судебных заседаний, передает корреспондент «Газеты.Ru».

14:43

Обстановка у здания суда, дежурят сотрудники ОМОН и полиции.

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Ситуация перед зданием военного суда в Санкт-Петербурге в день оглашения приговора Дарье Треповой, 25 января 2024 года

Кристина Порошина/«Газета.Ru»
14:43

У мемориала Татарскому возле кафе, где его взорвали.

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Мемориал Владлену Татарскому около кафе в Санкт-Петербурге, где он погиб при взрыве в апреле 2023 года, 25 января 2024 года

Кристина Порошина/«Газета.Ru»
14:43

Мемориал Владлену Татарскому около кафе в Санкт-Петербурге, где он погиб при взрыве 2 апреля 2023 года.

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Мемориал Владлену Татарскому около кафе в Санкт-Петербурге, где он погиб при взрыве в апреле 2023 года, 25 января 2024 года

Кристина Порошина/«Газета.Ru»
14:42

Кроме Треповой тот же суд сегодня огласит приговор школьному репетитору Дмитрию Касинцеву. В его питерской квартире девушка пряталась сразу после взрыва. Обвинение попросило для него год и десять месяцев колонии общего режима по ч. 2 ст. 316 УК (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

14:41

У здания суда появился ОМОН. Ждут, когда доставят Трепову, ее пока не привезли, передает корреспондент «Газеты.Ru».

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Ситуация перед зданием военного суда в Санкт-Петербурге в день оглашения приговора Дарье Треповой, 25 января 2024 года

Кристина Порошина/«Газета.Ru»
14:41

Оглашение приговора должно начаться в 15:00.

14:40

Добрый день, уважаемые читатели, «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию по делу Дарьи Треповой. Сегодня ей должен вынести приговор Второй Западный окружной военный суд Петербурга. Обвинение запросило 28 лет колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей. Если суд согласится, Трепова станет первой в истории России женщиной с таким большим сроком.

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