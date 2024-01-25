Военная операция на Украине, день 701-й

В Одессе в результате атаки беспилотника повреждено промышленное предприятие, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
Из-за угрозы атаки беспилотников аэропорт Сочи вводил ограничения на прилет и вылет. Четыре самолета были перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод.
«В настоящее время работа аэропорта восстановлена», — сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.
⚡️ На нефтебазе в Туапсе произошел пожар, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Telegram-канал «112» сообщил, что причиной возгорания могла стать атака дрона. Shot утверждает, что перед возгоранием в городе были слышны взрывы, предположительно, от работы сил ПВО.
Площадь возгорания составила 200 кв. м. Сейчас пожар полностью ликвидирован.
❗️ Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76, сбитого над Белгородской областью, заявил президент Владимир Зеленский.
«Необходимо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории», — сказал Зеленский.
По словам Зеленского, он заслушал доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, главы ГУР Кирилла Буданова, главы СБУ Василия Малюка и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы.
Комментарий был опубликован в Telegram-канале спустя 12 часов после первых сообщений о крушении российского Ил-76. В нем не содержится утверждений, кто мог сбить самолет или что стало причиной его падения.