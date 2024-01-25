Военная операция на Украине, день 701-й

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❗️ Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76, сбитого над Белгородской областью, заявил президент Владимир Зеленский.

«Необходимо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, он заслушал доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, главы ГУР Кирилла Буданова, главы СБУ Василия Малюка и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы.

Комментарий был опубликован в Telegram-канале спустя 12 часов после первых сообщений о крушении российского Ил-76. В нем не содержится утверждений, кто мог сбить самолет или что стало причиной его падения.