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Политика

Военная операция на Украине, день 701-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 701-й день

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Боевая работа экипажей вертолетов Ка-52 в зоне СВО

Боевая работа экипажей вертолетов Ка-52 в зоне СВО

Александр Река/ТАСС
Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76, сбитого над Белгородской областью, заявил президент Владимир Зеленский. Загорелась нефтебаза в Туапсе, из-за этого временно закрывали аэропорт в Сочи. В Одессе в результате атаки беспилотника повреждено промышленное предприятие, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
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08:23

В Одессе в результате атаки беспилотника повреждено промышленное предприятие, сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

08:14

Из-за угрозы атаки беспилотников аэропорт Сочи вводил ограничения на прилет и вылет. Четыре самолета были перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод.

«В настоящее время работа аэропорта восстановлена», — сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

08:13

⚡️ На нефтебазе в Туапсе произошел пожар, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Telegram-канал «112» сообщил, что причиной возгорания могла стать атака дрона. Shot утверждает, что перед возгоранием в городе были слышны взрывы, предположительно, от работы сил ПВО.

Площадь возгорания составила 200 кв. м. Сейчас пожар полностью ликвидирован.

08:07

❗️ Украина будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76, сбитого над Белгородской областью, заявил президент Владимир Зеленский.

«Необходимо установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории», — сказал Зеленский.

По словам Зеленского, он заслушал доклады главкома ВСУ Валерия Залужного, министра обороны Рустема Умерова, главы ГУР Кирилла Буданова, главы СБУ Василия Малюка и начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталы.

Комментарий был опубликован в Telegram-канале спустя 12 часов после первых сообщений о крушении российского Ил-76. В нем не содержится утверждений, кто мог сбить самолет или что стало причиной его падения.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 701-го дня специальной военной операции России на Украине.

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