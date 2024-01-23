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Политика

Военная операция на Украине, день 699-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 699-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
США проигнорировали огромные проявления доброй воли со стороны Путина на посту президента, заявил в интервью американскому телеканалу CBS Лавров. Бельгия в 2024 году выделит Украине военную помощь на €611 млн, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. В России заканчиваются испытания антидроновых мини-ракет, которые поставят на вооружение зенитных ракетных комплексов. Танки Т-80БВ Западной группировки ВС РФ уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на Купянском направлении. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:04

Еще одна пострадавшая в Киеве, сообщает мэр украинской столицы Виталий Кличко.

08:40

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о последствиях взрывов в нескольких районах города. Есть как минимум один пострадавший, горят автомобили.

08:24

Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Харькове.

08:22

Взрывы произошли в Киеве, сработала система противовоздушной обороны, заявили в столичной военной администрации.

08:16

Танки Т-80БВ Западной группировки ВС РФ уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

08:10

В России заканчиваются испытания антидроновых мини-ракет, которые поставят на вооружение зенитных ракетных комплексов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

08:07

⚡️ Бельгия в 2024 году выделит Украине военную помощь на €611 млн, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам телефонного разговора с главой бельгийского оборонного ведомства Людивин Дедондер.

08:03

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 699-го дня специальной военной операции России на Украине.

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