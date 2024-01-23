Военная операция на Украине, день 699-й

Мэр Киева Виталий Кличко сообщает о последствиях взрывов в нескольких районах города. Есть как минимум один пострадавший, горят автомобили.
Взрывы произошли в Киеве, сработала система противовоздушной обороны, заявили в столичной военной администрации.
Танки Т-80БВ Западной группировки ВС РФ уничтожили укрепрайоны и блиндажи ВСУ на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
В России заканчиваются испытания антидроновых мини-ракет, которые поставят на вооружение зенитных ракетных комплексов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
⚡️ Бельгия в 2024 году выделит Украине военную помощь на €611 млн, сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам телефонного разговора с главой бельгийского оборонного ведомства Людивин Дедондер.