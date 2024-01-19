«Россия — наибольшая угроза». Эстония строит бункеры для военных у Чудского озера

Латвия, Литва и Эстония договорились создать «линию обороны» на восточных границах, в том числе на границе с Россией, пишет Postimees.
Таллин планирует построить укрепления примерно из 600 бетонных бункеров, большинство из них хотят разместить в эстонском регионе Ида-Вирумаа и на юго-востоке прибалтийской страны. Некоторые также установят у Чудского озера. Такие бункеры должны выдерживать прямое попадание снаряда калибра 152 мм.
Каждая из построек рассчитана на десять человек. Размер бункера — 30-35 квадратных метров, в каждом есть спальные места.
На каком расстоянии от границы будут построены бетонные бункеры, пока не определено. Установка укреплений должна начаться в первой половине следующего года.
Ожидается, что строительство бункеров обойдется примерно в €60 млн.
«Защитить с первого метра»
Советник вице-канцлера Министерства обороны Эстонии Кайдо Тийтус подчеркнул, что НАТО рассматривает Эстонию, Латвию и Литву как одну оперативную зону, а физические препятствия на границе нужны, чтобы защитить территорию с первого метра вторжения.
«Россия есть и будет наибольшей угрозой безопасности Эстонии. Война в Украине снизила наступательную мощь России, но, по разным оценкам, она готова восстановить ее в течение двух-трех лет. Мы должны быть готовы и повысить цену нападения на Эстонию для России», — подчеркнул Тийтус.
По его словам, бункеры необходимы, чтобы задержать противника на границе и дать союзникам время, чтобы прийти на помощь.
Советник напомнил, что в последние годы Эстония уже установила защитные сооружения на востоке, но они «работают в мирное время и, к сожалению, не имеют особого эффекта в военное время».
Начальник оперативного отдела Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Тармо Кундла отметил, что в будущем бункеры, вероятно, образуют несколько зон обороны у границы. Их строительство потребует заключения соглашений с землевладельцами. Минобороны начнет переговоры с местными жителями уже в ближайшие недели. Землевладельцам могут предложить заключить договор, согласно которому они смогут использовать бункер «в качестве подвала и хранить там, например, свой картофель».
В Генштабе признали, что в случае нападения «одних только бункеров для отражения атаки противника недостаточно», необходимы танковые заграждения или так называемые «зубы дракона», мины и колючая проволока. Все это хранится «недалеко от восточной границы» и будет оперативно установлено там «в случае необходимости».
Опасения и прогнозы
16 января премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью газете The Times заявила, что через три года Россия начнет угрожать границам Европы и НАТО, поэтому Европе необходимо готовиться к возвращению серьезной военной угрозы на восточном фланге НАТО.
Прогноз Каллас основывается на сценарии, при котором в конфликте на Украине будет подписано соглашение о прекращении огня, а страны Прибалтики останутся наиболее уязвимы. Эстонский план также содержит предложения для помощи Украине в борьбе с Россией, включая советы не бояться помогать Киеву.
В ноябре министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна допустил, что граница страны с Россией может быть закрыта, «если это понадобится». По его словам, данный вопрос будет обсуждаться, если это будет необходимо, чтобы поддержать Финляндию.
За пару дней до заявления министра на пограничном пункте в Нарве усилили бетонные заграждения, известные как «зубы дракона». Таллин заявил, что Россия нелегально пропускает мигрантов в Эстонию через свою западную границу.
Тогда же глава Объединенного командования по тыловому обеспечению и логистике НАТО Александер Зольфранк заявил о необходимости создать зону свободного военного прохода, своеобразный «военный Шенген». Силы альянса сталкиваются с препятствиями в виде национальных регламентов при перемещении военнослужащих и боеприпасов, а военный союз решил бы эти проблемы, уточнял Зольфранк. В Кремле ответили, что подобные идеи «только нагнетают напряженность в Европе».