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Политика

Военная операция на Украине, день 695-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 695-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Над Брянской областью силы ПВО сбили беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Донецком направлении. Депутаты Госдумы намерены обратиться к парламенту Франции в связи с участием граждан этой страны в боевых действиях на стороне Украины. Палата представителей США приняла законопроект о продлении финансирования правительства до марта. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:20

Палата представителей США одобрила законопроект о новом продлении срока временного финансирования правительства до марта во избежание приостановки его работы. Теперь законопроект пойдет на подпись президенту США Джо Байдену.

08:13

Депутаты Госдумы намерены обратиться к парламенту Франции в связи с участием граждан этой страны в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину», — говорится в сообщении Володина.

08:07

Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

08:02

⚡️ Около 6:40 средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 695-го дня специальной военной операции России на Украине.

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