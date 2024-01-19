Военная операция на Украине, день 695-й

08:13

Депутаты Госдумы намерены обратиться к парламенту Франции в связи с участием граждан этой страны в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину», — говорится в сообщении Володина.