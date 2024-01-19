Военная операция на Украине, день 695-й

Палата представителей США одобрила законопроект о новом продлении срока временного финансирования правительства до марта во избежание приостановки его работы. Теперь законопроект пойдет на подпись президенту США Джо Байдену.
Депутаты Госдумы намерены обратиться к парламенту Франции в связи с участием граждан этой страны в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину», — говорится в сообщении Володина.
Экипажи российских штурмовиков Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиаракетами по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
⚡️ Около 6:40 средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.