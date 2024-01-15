«Запасной план». Украина решила продать будущие репарации от России

В связи с проблемами получения финансирования Украина разработала схему выпуска «репарационных облигаций» в размере $300 млрд и их продажи западным странам. Киев обещает выплатить основную сумму долга и проценты только в случае получения репараций от России. При этом Украина понимает, что, вероятнее всего, Москва не пойдет на такой шаг, поэтому обещает погасить долг за счет замороженных российских активов.

Украина планирует выпустить «репарационные облигации» и от денег с продажи пополнить свои резервы. Ценные бумаги хотят обеспечить потенциальным возмещением ущерба со стороны России. Об этом сообщил Reuters.

По данным агентства, Киев сильно нуждается в деньгах. Великобритания пообещала выделить Украине $3,2 млрд, но этого не хватает для покрытия всех расходов. Европейский союз и США испытывают бюрократические трудности с продолжением финансирования.

При этом западные страны располагают замороженными российскими активами в размере $300 млрд, но эти деньги юридически нельзя передать Украине.

Reuters сообщает, что в этой ситуации был предложен «запасной план»: Киев выпускает и продает «репарационные облигации». Ценные бумаги такого типа предполагают возвращение инвестору полной стоимости облигаций и проценты сверху. Украина планирует вернуть деньги только в случае получения от России репараций по итогам конфликта.

При этом отдельно отмечено, что держатели облигаций не имеют права на замороженные средства ЦБ РФ. Однако украинские власти не рассчитывают на добровольное возмещение своих убытков, поэтому планируют использовать эти деньги как наиболее вероятный источник получения средств. Сейчас на замороженную сумму начисляются проценты. Киев планирует использовать этот доход для выплаты и основной суммы облигаций, и процентов. В этом случае процесс изъятия замороженных активов якобы не будет считаться конфискацией. Эксперты еще должны установить сумму ущерба, причиненого Украине.

«Украина могла бы найти вполне вероятный способ взыскать любой присужденный ущерб в размере стоимости резервов. Таким образом, она могла бы выпустить облигации возмещения ущерба на сумму до $300 млрд. Но она бы получила что-то похожее на эту сумму только в том случае, если бы правительства Соединенных Штатов, ЕС и других стран были готовы купить ценные бумаги», — говорится в статье.

Журналисты Reuters считают, что Киев может требовать возмещения ущерба на более крупную сумму, так как, по данным Всемирного банка, стоимость восстановления Украины уже достигла $411 млрд, и эти цифры будут только расти. Они ссылаются на правовой принцип, согласно которому страна должна «полностью возместить вред, причиненный международно-противоправным деянием». Так, Ирак возместил ущерб Кувейту после вторжения, правда, на это ушло 30 лет. Генеральная Ассамблея ООН уже заявила, что необходимо создать международный механизм возмещения ущерба и попросила членов сделать реестр претензий к России. Также реестр создаст и Совет Европы.

Способы финансирования Украины

Еще в мае 2022 года Владимир Зеленский призвал западные государства «взять шефство» над пострадавшими в ходе боевых действий регионами, городами и отраслями, чтобы обеспечить их полноценное восстановление.

«Такой проект шефства может создать новый <...> исторический пример взаимодействия и партнерства между государствами свободного мира, между регионами, городами и компаниями Европы и демократических стран», — говорил президент Украины.

Свое предложение Зеленский назвал инвестицией в «стабильность всего центра и востока Европы». Он также предложил ввести налог на доходы России от экспортных операций и распределять его между пострадавшими странами. Ничего из этого осуществлено не было.

Украинские политики с начала конфликта просят передать им замороженные российские активы. За два года Запад так и не нашел легального способа это сделать. При этом в конце октября 2023 года глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что страны ЕС решили использовать доходы от замороженных российских активов для поддержки Киева.

В ноябре того же года Комитет палаты представителей США по иностранным делам поддержал законопроект об использовании замороженных российских активов для помощи Украине. Согласно документу, президент может конфисковать эти средства и передать их в Фонд поддержки Украины.

Россия выступает против конфискации своих активов. По данным Bloomberg, Центробанк РФ готовится к юридическим процедурам, чтобы помешать передать свои средства, их часть или доходы Украине.