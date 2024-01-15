Военная операция на Украине, день 691-й

Австралия приняла решение об утилизации списанных вертолетов MRH-90 Taipan несмотря на запрос Украины об их передаче, сообщает ABC. В качестве причины австралийские власти указали проблемы с безопасностью и эксплуатацией воздушных судов.
Страны Запада должны помогать Украине всеми видами вооружений, в том числе ракетами большой дальности, заявила в интервью The Kyiv Independent премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
❗️ В Европе назревает война России с блоком НАТО, следует из секретного документа бундесвера, о котором пишет Bild.
По мнению авторов вероятного сценария, в феврале Россия призовет в армию 200 тысяч человек, активизирует наступление на ВСУ и к июню добьется их отступления. Первоначально скрытая, а затем все более явная атака России на Запад якобы начнется в июле. В декабре 2024 года в районе Сувалкского коридоре может быть создан пограничный конфликт. «Неизбежное» начало войны намечено на лето 2025 года.
Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России при помощи неуправляемых авиационных ракет поразили опорные пункты, бронетехнику и живую силу противника на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
⚡️Российские средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью три украинские ракеты «Точка-У», сообщили в Минобороны РФ.