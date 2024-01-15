Военная операция на Украине, день 691-й

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❗️ В Европе назревает война России с блоком НАТО, следует из секретного документа бундесвера, о котором пишет Bild.

По мнению авторов вероятного сценария, в феврале Россия призовет в армию 200 тысяч человек, активизирует наступление на ВСУ и к июню добьется их отступления. Первоначально скрытая, а затем все более явная атака России на Запад якобы начнется в июле. В декабре 2024 года в районе Сувалкского коридоре может быть создан пограничный конфликт. «Неизбежное» начало войны намечено на лето 2025 года.