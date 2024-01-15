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Политика

Военная операция на Украине, день 691-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 691-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью три украинские ракеты «Точка-У», сообщили в Минобороны РФ. Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России поразили опорные пункты, бронетехнику и живую силу противника на Донецком направлении. Германия готовится к войне между НАТО и Россией, сообщает Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:36

Австралия приняла решение об утилизации списанных вертолетов MRH-90 Taipan несмотря на запрос Украины об их передаче, сообщает ABC. В качестве причины австралийские власти указали проблемы с безопасностью и эксплуатацией воздушных судов.

08:32

Страны Запада должны помогать Украине всеми видами вооружений, в том числе ракетами большой дальности, заявила в интервью The Kyiv Independent премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

08:11

❗️ В Европе назревает война России с блоком НАТО, следует из секретного документа бундесвера, о котором пишет Bild.

По мнению авторов вероятного сценария, в феврале Россия призовет в армию 200 тысяч человек, активизирует наступление на ВСУ и к июню добьется их отступления. Первоначально скрытая, а затем все более явная атака России на Запад якобы начнется в июле. В декабре 2024 года в районе Сувалкского коридоре может быть создан пограничный конфликт. «Неизбежное» начало войны намечено на лето 2025 года.

08:03

Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России при помощи неуправляемых авиационных ракет поразили опорные пункты, бронетехнику и живую силу противника на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

08:02

⚡️Российские средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью три украинские ракеты «Точка-У», сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 691-го дня специальной военной операции России на Украине.

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