«Рейдерство и воровство». Латвия конфисковала «Дом Москвы», Россия обещает ответить МИД РФ пообещал жесткий ответ на конфискацию «Дома Москвы» в Риге

МИД России назвал «воровством в государственном масштабе» конфискацию «Дома Москвы» в Риге и пригрозил Латвии «жестким и крайне болезненным» ответом. 11 января латвийский сейм постановил передать здание в центре Риги в госсобственность. По данным СМИ, его могут продать с аукциона, а вырученные деньги отправить Украине.

Министерство иностранных дел России квалифицирует экспроприацию культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге как воровство в государственном масштабе, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы уже квалифицировали данные действия как рейдерство, кражу, воровство в государственном масштабе <...> Шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для Латвии», — заявила она на брифинге.

По словам Захаровой, действия латвийских властей нарушают нормы международного права, гарантирующие неприкосновенность собственности других стран.

«Вся ответственность, в том числе материальная, за подобные беззакония полностью ложится на латвийские власти и руководство этой страны», — подчеркнула она.

Здание как угроза безопасности страны

11 января сейм Лавтии одобрил передачу «Дома Москвы» в собственность государства, решение поддержали 70 депутатов, девять воздержались, 11 проголосовали против.

В пресс-службе парламента балтийской республики заявили, что принятый закон направлен на «обеспечение безопасности Латвии». Комиссия по вопросам национальной безопасности пришла к выводу, что «Дом Москвы» под видом культурных и образовательных мероприятий занимался политической деятельностью. Там якобы предпринимались действия, «свидетельствующие о поддержке агрессивной политики, проводимой Россией».

«Это инструмент внешней политики России, с помощью которого она сознательно распространяет пропаганду, оправдывающую свои агрессивные действия, и интерпретации истории прокремлевской направленности. Латвия как демократическое и правовое государство обязана принимать особые меры самообороны, соответствующие принципам демократии», — говорится в преамбуле принятого закона, которую цитирует пресс-служба сейма.

Владельцы имущества, находящегося в «Доме Москвы», должны забрать его в течение недели после вступления закона в силу, говорится в пресс-релизе сейма. В противном случае вещи будут считаться бесхозными, их передадут государству.

Поскольку земельный участок, на котором располагается «Дом Москвы», принадлежит латвийскому Минтрансу, право собственности на здание будет передано этому ведомству. Само здание принадлежит департаменту городского имущества Москвы.

К концу марта латвийское правительство должно подготовить предложения по дальнейшему использованию здания.

По данным издания LSM, «Дом Москвы» могут продать на аукционе, а вырученные средства передать Украине.

Культурно-деловой центр «Дом Москвы» находится в центре Риги, его открыли в мае 2004 года по соглашению мэров столиц двух стран Юрия Лужкова и Гундара Боярса.

В декабре 2023 года сотрудники Службы государственной безопасности Латвии провели в здании обыски в связи с возможным нарушением санкций Евросоюза. Силовики предполагали, что руководство «Дома» продолжало получать плату от использования помещений, хотя это было запрещено международными рестрикциями. В ходе обысков были изъяты документы и носители информации.

«Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе, как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют», — обещала в декабре прошлого года Мария Захарова.