Военная операция на Украине, день 684-й

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Глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости назвал ошибкой принадлежность Николаева и Одессы Украине. Он призвал освободить эти города, назвав их русскими.

«Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский», — сказал Пушилин.

Он добавил, что Николаев также русский город, так как земли Николаевской области были отбиты в ходе русско-турецких войн у Крымского ханства, бывшего вассалом Османской империи.