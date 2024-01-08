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Политика

Военная операция на Украине, день 684-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 684-й день

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Тренировка военнослужащих штурмовых подразделений в ДНР

Тренировка военнослужащих штурмовых подразделений в ДНР

Пресс-служба Минобороны РФ
Рано утром российские ПВО перехватили украинскую ракету над Белгородской областью, сообщило МО РФ. В США демократы и республиканцы согласовали бюджет правительства на 2024 год, пока неясно, включены ли туда средства для помощи Украине. Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить Одессу и Николаев, назвав их русскими городами. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
10:07

Власти Хмельницкой области сообщили, что в регионе было по меньшей мере шесть взрывов.

09:52

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с испанской газетой Pais сказал, что у Киева нет запасного плана на случай, если финансовая помощь от Евросоюза не поступит.

09:40

На Украине полностью отменили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она длилась 2 часа 10 минут.

09:28

«Страна.ua» сообщила, что на Украине начался отбой воздушной тревоги по всем регионам.

09:24

09:19

❗️Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что около 300 жителей Белгорода переехали в пункты временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района.

09:17

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале написал, что на инфраструктурных объектах региона прогремели взрывы.

09:07

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в эфире YouTube-канала Свободной демократической партии Германии заявил, что его страна оплачивает 50% всей помощи ЕС Киеву. Он призвал разделить поддержку конфликта на Украине внутри Европы.

08:54

Повторные взрывы прогремели в Харьковской области и Кривом Роге, сообщило «Зеркало недели».

08:49

Власти Хмельницкой области информировали жителей о работе ПВО в регионе.

08:43

Украинское агентство «Укринформ» пишет, что взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

08:41

По данным начальника областной военной администрации Олега Синегубова, в Харькове раздалось не менее четырех взрывов.

08:40

08:37

«Страна.ua» пишет, что в Кривом Роге, Запорожье, Днепре, Хмельницком и в Харьковской области слышны взрывы.

08:38

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе.

08:36

08:33

Российские истребители-бомбардировщики Су-34 на Краснолиманском направлении нанесли удар по укрепрайону ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ.

08:25

Глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости назвал ошибкой принадлежность Николаева и Одессы Украине. Он призвал освободить эти города, назвав их русскими.

«Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский», — сказал Пушилин.

Он добавил, что Николаев также русский город, так как земли Николаевской области были отбиты в ходе русско-турецких войн у Крымского ханства, бывшего вассалом Османской империи.

08:12

В США республиканцы и демократы в Конгрессе согласовали бюджет правительства на 2024 год в размере $1,6 трлн, информировала пресс-службой Белого дома. Из них $886 млрд будут направлены на расходы в оборонной сфере, $704 млрд — на прочие расходы. Включено ли туда финансирование Украины и Израиля, неясно.

08:03

❗️Над Белгородской областью средства ПВО перехватили украинскую переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200, сообщило Министерство обороны.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 684-го дня специальной военной операции России на Украине.

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Картина дня
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