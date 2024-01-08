Военная операция на Украине, день 684-й

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с испанской газетой Pais сказал, что у Киева нет запасного плана на случай, если финансовая помощь от Евросоюза не поступит.
На Украине полностью отменили воздушную тревогу. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, она длилась 2 часа 10 минут.
❗️Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил, что около 300 жителей Белгорода переехали в пункты временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района.
Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале написал, что на инфраструктурных объектах региона прогремели взрывы.
Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в эфире YouTube-канала Свободной демократической партии Германии заявил, что его страна оплачивает 50% всей помощи ЕС Киеву. Он призвал разделить поддержку конфликта на Украине внутри Европы.
Украинское агентство «Укринформ» пишет, что взрывы раздаются в подконтрольном Киеву городе Запорожье.
По данным начальника областной военной администрации Олега Синегубова, в Харькове раздалось не менее четырех взрывов.
«Страна.ua» пишет, что в Кривом Роге, Запорожье, Днепре, Хмельницком и в Харьковской области слышны взрывы.
Российские истребители-бомбардировщики Су-34 на Краснолиманском направлении нанесли удар по укрепрайону ВСУ, сообщило Министерство обороны РФ.
Глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости назвал ошибкой принадлежность Николаева и Одессы Украине. Он призвал освободить эти города, назвав их русскими.
«Одесса, город, который был основан Екатериной в 1794 году. По ее повелению этот город появился. Русский это город? Конечно, русский», — сказал Пушилин.
Он добавил, что Николаев также русский город, так как земли Николаевской области были отбиты в ходе русско-турецких войн у Крымского ханства, бывшего вассалом Османской империи.
В США республиканцы и демократы в Конгрессе согласовали бюджет правительства на 2024 год в размере $1,6 трлн, информировала пресс-службой Белого дома. Из них $886 млрд будут направлены на расходы в оборонной сфере, $704 млрд — на прочие расходы. Включено ли туда финансирование Украины и Израиля, неясно.
❗️Над Белгородской областью средства ПВО перехватили украинскую переоборудованную для поражения наземных целей зенитную ракету С-200, сообщило Министерство обороны.