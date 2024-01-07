Военная операция на Украине, день 683-й

В Херсоне в результате ударов повреждены объект критической инфраструктуры и территория заводов, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Три человека пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины больницы в Ленинском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
ВСУ перешли грани, нанося удары по Белгороду и Донецку, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
Представители трех немецких партий выступили за поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, пишет Rheinische Post.
Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава прибыла с визитом на Украину, сообщило внешнеполитическое ведомство азиатской страны.
Камикава примет участие в передаче Киеву партии оборудования для электрификации и проведет встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
Президент РФ Владимир Путин встретил Рождество вместе с семьями военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, в храме Спаса Нерукотворного Образа в резиденции Ново-Огарево.
Разведчики одного из соединений Воздушно-десантных войск уничтожили ударом FPV-дрона минометный расчет Вооруженных сил Украины в островной зоне дельты Днепра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.