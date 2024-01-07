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Политика

Военная операция на Украине, день 683-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 683-й день

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Боевая работа саперов-штурмовиков в зоне СВО

Боевая работа саперов-штурмовиков в зоне СВО

Владимир Гердо/ТАСС
Российские разведчики ударом FPV-дрона уничтожили минометный расчет Вооруженных сил Украины в островной зоне дельты Днепра. Президент РФ Владимир Путин встретил Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа в резиденции Ново-Огарево вместе с семьями Героев России. Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава прибыла с визитом на Украину. Представители трех немецких партий выступили за поставку Украине ракет Taurus. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:41

В Херсоне в результате ударов повреждены объект критической инфраструктуры и территория заводов, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

09:29

09:15

Три человека пострадали в результате обстрела Вооруженными силами Украины больницы в Ленинском районе Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

08:55

08:25

ВСУ перешли грани, нанося удары по Белгороду и Донецку, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

08:09

Представители трех немецких партий выступили за поставку Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus, пишет Rheinische Post.

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08:07

Министр иностранных дел Японии Ёко Камикава прибыла с визитом на Украину, сообщило внешнеполитическое ведомство азиатской страны.

Камикава примет участие в передаче Киеву партии оборудования для электрификации и проведет встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

08:04

Президент РФ Владимир Путин встретил Рождество вместе с семьями военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, в храме Спаса Нерукотворного Образа в резиденции Ново-Огарево.

08:01

Разведчики одного из соединений Воздушно-десантных войск уничтожили ударом FPV-дрона минометный расчет Вооруженных сил Украины в островной зоне дельты Днепра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 683-го дня специальной военной операции России на Украине.

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