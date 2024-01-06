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Политика

Военная операция на Украине, день 682-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 682-й день

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Владимир Гердо/ТАСС
Над Крымом сбили четыре ракеты. Кадыров назвал «толстым троллингом» свое предложение об обмене пленных бойцов ВСУ на снятие санкций с его семьи. В Херсоне и {Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
8:23

Минобороны показало работу штурмовых групп ВДВ под Артемовском, они сумели занять опорник ВСУ с помощью отвлекающего маневра. Одни десантники атаковали украинцев, а другие забросали блиндаж гранатами.

8:20

Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений на Украину — ТАСС

8:18

Кадыров назвал «толстым троллингом» свое предложение об обмене пленных бойцов ВСУ на снятие санкций с семьи главы Чечни: «Сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков. <…> Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. [Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения] Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг».

8:15

Взрывы прозвучали в городе Херсоне около 12 ночи и в Хмельницкой области Украины около трех ночи — украинское издание «Общественное»

8:10

Средства ПВО сбили четыре украинские ракеты над Крымским полуостровом около 00:30 мск — Минобороны

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию 682 дня специальной военной операции России на Украине.

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Военная операция на Украине, день 681-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 681-й день
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