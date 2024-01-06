Военная операция на Украине, день 682-й

Минобороны показало работу штурмовых групп ВДВ под Артемовском, они сумели занять опорник ВСУ с помощью отвлекающего маневра. Одни десантники атаковали украинцев, а другие забросали блиндаж гранатами.
Россия запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН по поставкам западных вооружений на Украину — ТАСС
Кадыров назвал «толстым троллингом» свое предложение об обмене пленных бойцов ВСУ на снятие санкций с семьи главы Чечни: «Сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков. <…> Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. [Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения] Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг».
Взрывы прозвучали в городе Херсоне около 12 ночи и в Хмельницкой области Украины около трех ночи — украинское издание «Общественное»
Средства ПВО сбили четыре украинские ракеты над Крымским полуостровом около 00:30 мск — Минобороны