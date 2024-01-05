«Семью, мать не трогайте»: Кадыров предложил США сделку

Рамзан Кадыров заявил о готовности отдать 20 украинских пленных, если США снимут санкции с его родственников. Он отметил, что его самого из санкционного списка исключать не нужно, можно даже «добавить чуть-чуть» ограничений. Кадыров — рекордсмен России по числу наложенных санкций, его взрослые дети, жена, мать, двоюродный брат, племянник и даже лошади также внесены в санкционные списки.

Глава Чечни Рамзан Кадыров передал бывшему американскому разведчику Скотту Риттеру, который приехал в Грозный, список украинских пленных. Он предложил США снять с членов его семьи санкции в обмен на освобождение военнослужащих, сообщило РИА Новости.

«Есть интересное предложение для нашего гостя. У нас есть пленные, которых мы забрали в Донецке, Луганске. Я передаю [список] нашему гостю, <…> если они снимут санкции с моей мамы, с дочерей и ни в чем не повинных людей, лошадей, <…> кроме меня. Еще добавят чуть-чуть санкций против меня, то мы этих людей отдадим», — заявил Кадыров на построении силовых подразделений республики в Грозном.

После этого показали видеообращение пленных, которые также попросили снять санкции с родственников Кадырова, его лошадей и самолета. Один из украинских военнослужащих сказал, что при выполнении этих условий 20 пленных вернутся в свои родные дома.

«Они (пленные) бедолаги, они не виноваты, на самом деле. Не виноваты моя мама, жена и дочери, племянники мои. Они тоже никогда не участвовали в таких политических играх, никогда даже слова не сказали. Я говорю: «Я воевал, я буду воевать против руководства Америки, западных и европейских стран до тех пор, пока они не поменяют свою позицию, отношение против нашего государства, против мусульман всего мира». Поэтому против меня вводите все, что хотите, но семью, мать не трогайте. Если они хотят объединить семьи, если они такие хорошие, пусть поменяют на санкции своих солдат», — добавил Кадыров в разговоре с журналистами.

Рекордсмен по санкциям

Кадыров вошел в Книгу рекордов России как человек с наибольшим количеством личных санкций. Впервые его включили в санкционный список Евросоюза 26 июля 2014 года за «подрыв территориальной целостности Украины», а в августе он оказался в списках Швейцарии и Канады.

При этом еще в 2013 году главу Чечни включили в секретную часть американского «списка Магнитского» (перечень лиц, которых США считают причастными к заключению аудитора Сергея Магнитского и жестокому обращению к нему), запретив главе Чечни въезд в США.

Кроме того, США не допустили до скачек лошадь Кадырова, из-за чего, по его утверждению, она «начала болеть». При этом его конь Зазу принять участие в скачках в немецком Дюссельдорфе смог: он занял первое место, но выигранные €5 тыс. Кадырову выплачивать отказались, ссылаясь на санкции. Политик утверждал, что из-за ограничений не сумел вывезти своего коня из Чехии, поэтому несколько лет он простоял в заграничных конюшнях. В марте 2023 года коня в Чехии украли, а через несколько месяцев Кадыров сообщил о его возвращении домой.

В декабре 2017 года Министерство финансов США официально внесло Кадырова в «список Магнитского». Его обвинили во «внесудебных расправах, пытках и других грубых нарушениях международно признанных прав человека».

В июле 2020 года Кадырова вновь внесли в американские санкционные списки, посчитав его ответственным за «многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные более десяти лет назад, включая пытки». Тогда же санкции ввели против жены главы Чечни Медни Кадыровой и его дочерей Айшат и Хадижат.

Глава Чечни предположил, что составители санкционного списка пытались «внести разлад» в его семью, однако «просчитались»:

«Ладно, будь я сто раз нарушителем прав человека, то как вы объясняете санкции против... моей супруги и моих дочерей??? Какие они совершили преступления и чьи права нарушили? <...> Чеченский институт семьи крепче ваших санкций! И даже если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Не ради ваших грязных политических игр, не по моей просьбе, а ради государства, народа и семьи», — написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что у него есть еще 12 детей, помимо двух старших дочерей, их тоже можно «смело включать» в санкционные списки.

15 сентября 2022 года семья Кадыровых повторно попала в американский санкционный список, как и модный дом Firdaws, который возглавляет Айшат Кадырова. 16 декабря того же года Евросоюз также включил в санкционный список дочерей главы Чечни Айшат и Карину и его двоюродного брата Турпал-Али Ибрагимова.

1 апреля 2023 года в список украинских санкций попала четвертая дочь Кадырова, Табарик.

24 августа 2023-го Управление по контролю над иностранными активами министерства финансов США ввело санкции против матери главы Чечни Аймани Кадыровой.

«Если вы не снимете санкции или не докажете, почему вы ввели санкции, то я уверяю вас, что вам это мало не покажется. <…> Я повторять не буду, мне быстрее давайте ответ, снимите санкции быстро <...> То, что вы ввели санкции против матери, этого я вам не прощу. Я пойду на все», — сказал Кадыров в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале. Там же глава Чечни уточнил, что в санкционный список включен его самолет.

2 ноября 2023 года Минфин США ввел санкции против первого зампредседателя парламента Чечни Салмана Закриева и его сына Якуба — это зять и племянник Кадырова.