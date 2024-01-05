Военная операция на Украине, день 681-й

9:25

Залужный заявил украинским депутатам, что они сами окажутся на фронте, если не обеспечат пополнение армии — источник украинского издания New Voice.

«Мне нужны люди. ...Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите [пополнение армии]», цитирует украинского главкома на заседании Рады источник.

Он также выступил против привлечения заключенных в армию. «Армия это что, для плохих людей? Это не так» — заявил Залужный.