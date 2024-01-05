Военная операция на Украине, день 681-й

Залужный заявил украинским депутатам, что они сами окажутся на фронте, если не обеспечат пополнение армии — источник украинского издания New Voice.
«Мне нужны люди. ...Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите [пополнение армии]», цитирует украинского главкома на заседании Рады источник.
Он также выступил против привлечения заключенных в армию. «Армия это что, для плохих людей? Это не так» — заявил Залужный.
Байден не может объяснить «конечную цель» США на Украине — кандидат в президенты США, губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис.
«Думаю, ловушка внешней политики США в последние 25 лет после окончания холодной войны заключается в участии в конфликтах, где у нас нет четкого понимания, чего мы пытаемся достичь».
В России разрабатывают схему, по которой можно будет оповещать населения о ЧС через домофоны — МЧС России
Германия направила Украине снаряды для танков Leopard 2, 10 штук БМП Marder с боеприпасами и запчастями, более 9 тыс. 155-мм снарядов, грузовики и другие машины, более 300 винтовок MK 556 — немецкое Минобороны.
Берлин также планирует передать Киеву четыре системы ПВО IRIS-T SLM и одну Skynex. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ — гуманитарной, финансовой и военной — превысил 25 млрд евро с февраля 2022 года.
В Белгороде ночной обстрел повредил более 30 машин, выбиты около 130 стекол в квартирах — мэр города Демидов
Ночью прогремели взрывы в Днепропетровской и Харьковской областях на востоке Украины — украинские СМИ
Постпред Крыма, вице-премьер крымского правительства Мурадов назвал Польшу главным провокатором НАТО: «Польские политики, несмотря на смену власти, продолжают играть роль главных натовских провокаторов. Они уверенно идут курсом превращения своей страны в первого смертника Запада, желающего сгореть в пламени большой войны. Ведь основным маршрутом таких поставок будет прежде всего польская территория».
В ООН прокомментировали удары по Белгороду — «жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц», сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
В управлении указали, что глава УВКПЧ Фолькер Тюрк запросил доступ для посещения России, но на данный момент визит не запланирован.
После обстрела Севастополя 4 января упали остатки двух сбитых ракет ВСУ, их вывезут и обезвредят сегодня утром, эвакуируют 99 человек — глава региона Развожаев. Одна часть рухнула в реку села Черноречье, вторая в частном секторе за Севастопольским государственным университетом.
«В целом в больницах Москвы и Белгородской области 74 раненых. 20 человек в реанимации города Москвы» — губернатор Белгородской области Гладков о пострадавших при украинских обстрелах
Белгород ночью обстреляли из ракет, двое пострадавших — глава региона Гладков. «Одному из них была сделана операция — удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия – с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо».
Всего ПВО сбили над Белгородским районом 10 ракет РСЗО «Ольха».