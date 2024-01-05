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Политика

Военная операция на Украине, день 681-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 681-й день

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Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Средства ПВО ночью сбили 36 беспилотников над Крымом и один над Краснодарским краем. Германия отправила Украине оружие, в том числе снаряды для танков Leopard и 10 боевых машин Marder. Белгородскую область снова обстреляли, два человека пострадали. В Днепропетровской и Харьковской областях на востоке Украины прогремели взрывы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:25

Залужный заявил украинским депутатам, что они сами окажутся на фронте, если не обеспечат пополнение армии — источник украинского издания New Voice.

«Мне нужны люди. ...Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы идите сражайтесь, если не обеспечите [пополнение армии]», цитирует украинского главкома на заседании Рады источник.

Он также выступил против привлечения заключенных в армию. «Армия это что, для плохих людей? Это не так» — заявил Залужный.

9:20

Байден не может объяснить «конечную цель» США на Украине — кандидат в президенты США, губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис.

«Думаю, ловушка внешней политики США в последние 25 лет после окончания холодной войны заключается в участии в конфликтах, где у нас нет четкого понимания, чего мы пытаемся достичь».

8:57

8:50

В России разрабатывают схему, по которой можно будет оповещать населения о ЧС через домофоны — МЧС России

8:47

Германия направила Украине снаряды для танков Leopard 2, 10 штук БМП Marder с боеприпасами и запчастями, более 9 тыс. 155-мм снарядов, грузовики и другие машины, более 300 винтовок MK 556 — немецкое Минобороны.

Берлин также планирует передать Киеву четыре системы ПВО IRIS-T SLM и одну Skynex. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ — гуманитарной, финансовой и военной — превысил 25 млрд евро с февраля 2022 года.

8:44

В Белгороде ночной обстрел повредил более 30 машин, выбиты около 130 стекол в квартирах — мэр города Демидов

8:41

Ночью прогремели взрывы в Днепропетровской и Харьковской областях на востоке Украины — украинские СМИ

8:40

Постпред Крыма, вице-премьер крымского правительства Мурадов назвал Польшу главным провокатором НАТО: «Польские политики, несмотря на смену власти, продолжают играть роль главных натовских провокаторов. Они уверенно идут курсом превращения своей страны в первого смертника Запада, желающего сгореть в пламени большой войны. Ведь основным маршрутом таких поставок будет прежде всего польская территория».

8:35

В ООН прокомментировали удары по Белгороду — «жизни всех гражданских лиц, без сомнения, имеют значение, и все государства обязаны обеспечивать защиту гражданских лиц», сообщило Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

В управлении указали, что глава УВКПЧ Фолькер Тюрк запросил доступ для посещения России, но на данный момент визит не запланирован.

8:30

В районе города Кременная в ЛНР сбиты шесть беспилотников — Минобороны

8:25

8:20

После обстрела Севастополя 4 января упали остатки двух сбитых ракет ВСУ, их вывезут и обезвредят сегодня утром, эвакуируют 99 человек — глава региона Развожаев. Одна часть рухнула в реку села Черноречье, вторая в частном секторе за Севастопольским государственным университетом.

8:15

«В целом в больницах Москвы и Белгородской области 74 раненых. 20 человек в реанимации города Москвы» — губернатор Белгородской области Гладков о пострадавших при украинских обстрелах

8:10

ПВО сбили ночью 36 беспилотников над Крымом и один над Краснодарским краем — Минобороны

8:05

Белгород ночью обстреляли из ракет, двое пострадавших — глава региона Гладков. «Одному из них была сделана операция — удалили осколок из плеча. У второго ранение, слава богу, более легкие последствия – с утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо».

Всего ПВО сбили над Белгородским районом 10 ракет РСЗО «Ольха».

8:00

Доброе утро, дорогие читатели. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 681-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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