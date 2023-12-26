Военная операция на Украине, день 671-й

Железнодорожный вокзал пострадал при атаке ВСУ в районе Феодосии. Взрывной волной выбило окна, осыпалась штукатурка, сообщила газета «Известия».
Правительство России продлило запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца 2025 года, сообщает РИА Новости.
⚡️ Правительство Южной Кореи запретит поставки еще 682 вида товаров в Россию и Белоруссию, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское министерство торговли, промышленности и энергетики. В список экспортных ограничений в том числе попали:
— тяжелое строительное оборудование;
— батареи с возможностью зарядки;
— компоненты для авиационной техники;
— легковые автомобили с рабочим объемом двигателя более 2000 куб. см.
Расчеты FPV-дронов уничтожили личный состав ВСУ в укрытиях на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Женщина пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ — мэр города Кулемзин
График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки ВСУ на порт, сообщает Telegram-канал ФГУП «Крымская железная дорога».
❗️ В Верховную раду Украины внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. В документе предлагают ограничить уклонистов в правах на управление автомобилями, получение кредитов, а также вводится возможность рассылки повесток потенциальным призывникам в электронном виде.
Группа из 108 бойцов ВСУ, которым было разрешено отправиться домой в отпуск, была уничтожена российской армией под Авдеевкой, сообщил украинский политолог Виталий Бала.
Генштаб ВСУ назвал эту информацию фейком.
Ночью в Крыму произошли взрывы. Глава полуострова Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ в районе Феодосии, территория порта оцеплена. Возникший в результате пожар удалось локализовать.