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Политика

Военная операция на Украине, день 671-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 671-й день

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Позиции артиллерийского подразделения ЦВО на Краснолиманском направлении СВО, 26 сентября 2023 года

Позиции артиллерийского подразделения ЦВО на Краснолиманском направлении СВО, 26 сентября 2023 года

Станислав Красильников/РИА Новости
Ночью в Крыму произошли взрывы. Глава полуострова Сергей Аксенов заявил об атаке ВСУ в районе Феодосии, территорию порта оцепили, пожар удалось локализовать. В пригороде украинского Кривого Рога ночью произошли взрывы. В Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:06

Железнодорожный вокзал пострадал при атаке ВСУ в районе Феодосии. Взрывной волной выбило окна, осыпалась штукатурка, сообщила газета «Известия».

8:55

Правительство России продлило запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца 2025 года, сообщает РИА Новости.

8:47

⚡️ Правительство Южной Кореи запретит поставки еще 682 вида товаров в Россию и Белоруссию, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейское министерство торговли, промышленности и энергетики. В список экспортных ограничений в том числе попали:

— тяжелое строительное оборудование;

— батареи с возможностью зарядки;

— компоненты для авиационной техники;

— легковые автомобили с рабочим объемом двигателя более 2000 куб. см.

8:41

Расчеты FPV-дронов уничтожили личный состав ВСУ в укрытиях на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

8:35

Женщина пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ — мэр города Кулемзин

8:26

График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки ВСУ на порт, сообщает Telegram-канал ФГУП «Крымская железная дорога».

8:21

❗️ В Верховную раду Украины внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды ВСУ. В документе предлагают ограничить уклонистов в правах на управление автомобилями, получение кредитов, а также вводится возможность рассылки повесток потенциальным призывникам в электронном виде.

8:13

Группа из 108 бойцов ВСУ, которым было разрешено отправиться домой в отпуск, была уничтожена российской армией под Авдеевкой, сообщил украинский политолог Виталий Бала.

Генштаб ВСУ назвал эту информацию фейком.

8:10

В пригороде Кривого Рога ночью произошли взрывы, сообщило издание «Зеркало недели».

8:04

Ночью в Крыму произошли взрывы. Глава полуострова Сергей Аксенов сообщил об атаке ВСУ в районе Феодосии, территория порта оцеплена. Возникший в результате пожар удалось локализовать.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 671-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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Аксенов сообщил об атаке на Феодосию, пожаре и детонации в порту
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