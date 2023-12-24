США расширяют свою территорию в Арктике. Россия тоже на нее претендует США объявили о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море

Госдепартамент США объявил о расширении континентального шельфа в Арктике и Беринговом море на территорию, достигающую 1 млн кв. км. Как пишет Bloomberg, почва в этих местах содержит около четверти мировых запасов нефти и природного газа. На эти территории также претендуют Канада и Россия. Путин в начале декабря назвал освоение Арктики приоритетом для страны.

Расширение границ

США в одностороннем порядке расширили границы на своей части континентального шельфа — продолжении сухопутной территории страны под водой, сообщило агентство Bloomberg, ознакомившись с картой притязаний, опубликованной Госдепартаментом.

На карте новые территории занимают площадь около 1 млн кв. км (это вдвое больше Калифорнии). Большая их часть расположена в Арктике и в Беринговом море вблизи границ России и Канады (которые тоже претендуют на эти территории). США также заявили о праве на шельф в других частях Тихого океана и Атлантике.

За счет расширения территории государство планирует получить доступ к редким минералам для производства аккумуляторов для электромобилей, а также к месторождению нефти и газа, пишет Bloomberg.

По данным Геологической службы США от 2008 года, за полярным кругом находится примерно 90 млрд баррелей нефти.

Согласно оценке Bloomberg, регион содержит около четверти мировых запасов нефти и природного газа, а его морские пути могут сократить на недели традиционные коммерческие морские пути. При этом на саму карту плохо нанесены масштабы арктических ресурсов морского дна.

Столкновение США и России

Директор Полярного института Центра Вильсона в Вашингтоне Ребекка Пинкус назвала огромным событием расширение области шельфа США, «поскольку это огромная территория».

«Это суверенитет США над морским дном. Будь то добыча полезных ископаемых на морском дне, перегон нефти и газа, прокладывание кабелей или что-то еще, США объявляют границы своего шельфа и будут иметь суверенитет над этими решениями», — заявила Пинкус.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что и Россия может претендовать на данную зону по аналогии с США. По его словам, Москва готова отстаивать свои интересы в вопросах принадлежности территории.

«Мало ли, что они претендуют. Надо еще освоить эти регионы. А без наличия ледоколов, которых у Америки практически нет, в арктических регионах делать особенно нечего. У России точно такие же права, как и у американцев, если не больше», — подчеркнул сенатор.

Как отметил американский генерал Дэн Хокансон, США уже начали готовиться к возможному столкновению с Россией в Арктике. В числе факторов, увеличивающих риск начала новой локальной войны, генерал назвал климатические изменения: «Повышение температуры и улучшение доступа к самым глубоким точкам усилят конкуренцию».

Арктика — приоритет

11 декабря президент России Владимир Путин назвал освоение Арктики «неоспоримым приоритетом». Глава государства заявил, что Арктическая зона имеет особое стратегическое значение, и назвал этот регион обладающим колоссальными экономическими возможностями, связанными с укреплением российского энергетического потенциала, расширением логистики и обеспечением обороны.

В тот же день член комитета по развитию Арктики и Дальнего Востока Госдумы Николай Новичков сообщил, что российский парламент изучает вопрос о возможной денонсации Конвенции ООН по морскому праву в части Арктики на фоне действий недружественных стран.

Россия в августе 2015 года представила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В феврале 2016 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась презентация этой заявки. Россия планировала присоединить хребет Ломоносова, хребет Гаккеля и зону Северного полюса. Это позволило бы прирастить потенциальные запасы углеводородов на 5 млрд тонн условного топлива.