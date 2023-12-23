Военная операция на Украине, день 668-й

08:31

ВСУ за сутки 16 раз вели огонь по населенным пунктам ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Ранения получили семь гражданских лиц в Донецке, пострадали пять сотрудников МЧС ДНР.