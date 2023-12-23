Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Запад» ВС РФ на купянском направлении уничтожили опорный пункт, два бронетранспортера и живую силу Вооруженных сил Украины. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.
При передаче Крыма УССР в 1954 году был «допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства», заявил РИА Новости председатель госсовета полуострова Владимир Константинов.
ВСУ за сутки 16 раз вели огонь по населенным пунктам ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Ранения получили семь гражданских лиц в Донецке, пострадали пять сотрудников МЧС ДНР.
Власти США, предпринимая новые санкционные шаги, пытаются запугать партнеров РФ, такие действия перечеркивают возможность восстановления диалога между Вашингтоном и Москвой. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.
В украинской армии не хватает артиллерийских снарядов, сообщили несколько военных ВСУ The Washington Post. Как пишет газета, некоторые подразделения вынуждены отменять запланированные атаки. Россия же, по данным издания, ускорила производство вооружений, несмотря на западные санкции.
Российские Су-34 нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.