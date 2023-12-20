«Демократия не бессильна»: в Германии захотели конфисковать российские активы на €720 млн Генпрокуратура Германии решила изъять российские активы на €720 млн

Генпрокуратура ФРГ планирует изъять и направить в бюджет российские активы на сумму более €720 млрд. Средства оказались замороженными на счету дочернего банка JP Morgan, а разместила их там «дочка» Мосбиржи. Запустить процесс конфискации немецкие власти решили из-за того, что средства якобы пытались вывести в Россию.

Генеральная прокуратура ФРГ намерена изъять часть принадлежащих России активов и передать их в немецкий бюджет. Ведомство уже направило в Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне заявление о возбуждении независимого производства по конфискации замороженных средств на сумму более €720 млн, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В настоящее время эти средства находятся на счету «российского финансового института» в банке во Франкфурте-на-Майне. Против этого учреждения в июне 2022 года ЕС ввел санкции, запретив продажу всех его активов в европейских банках, уточнили в ведомстве.

Попытка вывести деньги

Как написал журнал Der Spiegel​​, этим институтом является «дочка» Московской биржи — Национальный расчетный депозитарий. А банк, в котором НРД разместил средства, — дочерний банк JP Morgan.

Причиной , по которой власти решили конфисковать замороженные средства, стала попытка нарушения санкций: банк пытался вывести деньги в Россию, утверждает Генпрокуратура.

Когда в июне 2022 года решение о санкциях против НРД было опубликовано в официальном журнале ЕС. Сотрудники депозитария якобы сразу же попытались перевести €720 млн из JP Morgan на счет в Commerzbank, принадлежащий другой «дочке» Мосбиржи — Национальной клиринговой корпорации, сообщил Der Spiegel. Банк платежное поручение не принял, и средства остались в JP Morgan.

Министр юстиции Германии Марко Бушманн поддержал решение Генпрокуратуры. По его словам, средства, использованные для финансирования незаконных агрессивных военных действий против Украины, не должны оставаться на немецких счетах.

«Сегодня снова стало ясно одно: либеральная демократия не бессильна в борьбе с тиранами. Она защищает себя вместе с теми, на кого нападают, и выступает против насилия с помощью закона», — процитировала Бушмана Frankfurter Allgemeine.

Решения о судебном процессе нет

Представитель суда Франкфурта-на-Майне, куда подано заявление Генпрокуратуры ФРГ, сообщил ТАСС, что просьба об изъятии части российских активов находится на предварительном рассмотрении. Судебная коллегия по уголовным делам должна принять решение о начале процесса.

Представитель суда уточнила, что пока не истекли сроки, в рамках которых стороны могут представить суду свои заявления. В связи с этим нельзя сказать, когда будет принято решение о принятии или непринятии ходатайства к рассмотрению.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на документ Европейской комиссии сообщала, что страны «Большой семерки», Евросоюза и Австралия за прошлый год заморозили порядка €260 млрд активов ЦБ России, причем в Европе таковых — €210 млрд. По информации источников издания, еще €4,6 млрд активов Банка России заморозили США.

Берлин — похититель Рождества

На прошлой неделе немецкая таможня опубликовала официальное заявление, в котором напомнила о запрете на ввоз товаров из России, в том числе косметики, камней и драгоценных металлов, а также изделий из дерева.

Официальный представитель МИД Мария Захарова после этого сказала, что Берлин ведет себя как герой фильма «Гринч — похититель Рождества».

«У меня такое впечатление, что руководство Германии снимается в каком-то сиквеле, продолжении этого фильма», — сказала дипломат.

В связи с запретом Захарова заявила о «ментальном нездоровье» немецких таможенников и предложила поинтересоваться у немцев,» нравится ли им, что правительство так себя ведет».