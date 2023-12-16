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Политика

Военная операция на Украине, день 661-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 661-й день

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Боевая работа мотострелкового подразделения на Артемовском направлении

Боевая работа мотострелкового подразделения на Артемовском направлении

Александр Река/ТАСС
Австрия сняла вето с 12-го пакета санкций ЕС против России в обмен на исключение группы Raiffeisen из украинского списка «спонсоров войны». Это позволило ЕС запустить процедуру утверждения 12-го пакета санкций. Первый зампостпреда России при ООН Полянский заявил, что Киев упустил возможность заключить мир на выгодных условиях. Генштаб ВСУ решил отложить новое наступление и изменить военную стратегию, написал Bild. «Газета.Ru» вела хронику событий.
Трансляция
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23:59

На этом «Газета.Ru» завершает сегодняшнюю онлайн-трансляцию. За развитием событий следите в нашей новостной ленте.

23:46

Кличко проигнорировал совещание с Зеленским. Один из участников мероприятия задался вопросом насчет отсутствия градоначальника, на что ему ответили «мэра нет». После этого слово взял сам Зеленский.

«Нужно сделать все, чтобы в Киеве был мэр», — пошутил украинский президент, и в зале раздался смех.

23:30

⚡️ ЕС запустил письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций против России, он вступит в силу в ближайшее время.

23:26

Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС в обмен на исключение группы Raiffeisen из украинского черного списка, сообщает Reuters.

23:15

Военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожают позиции 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Спорного:

23:07

Турецкий министр обороны Яшар Гюлер сообщил, что Турция, Болгария и Румыния 11 января подпишут план по обезвреживанию мин в Черном море.

«Планируем провести церемонию подписания [соответствующего соглашения] в Стамбуле 11 января 2024 года с участием министров обороны трех стран», — сказал он.

22:56

❗️ Турция продолжает принимать меры для возобновления зерновой сделки, заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер, которого процитировал телеканал CNN Turk.

22:49

22:16

❗️ Один из пострадавших при взрыве в сельсовете Закарпатья скончался в больнице, сообщают украинские СМИ. Сам депутат, взорвавший гранаты, выжил и находится под наблюдением медиков и правоохранителей, ему предъявили обвинение в исполнении теракта.

16 декабря при подрыве трех гранат на районном заседании пострадали 23 человека, в том числе и сам Батрин.

21:35

21:21

Российская армия начала применять новое средство защиты личного состава от ударов вражеских беспилотников. О нововведении пишет американское издание Business Insider.

«Россия, похоже, добавляет защитные экраны к своим траншеям, чтобы скрыть передвижение своих войск от украинских беспилотников», — говорится в публикации.

21:09

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и еще пяти регионах Украины.

20:32

20:08

❗️ Украина упустила возможность заключить выгодное мирное соглашение, теперь любая возможная сделка будет отражать ее капитуляцию, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

19:48

Число поврежденных ВСУ домов в Дмитриевском районе Курской области выросло до 32, сообщается в Telegram-канале правительства Курской области.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что в селе Крупец Дмитриевского района было три прилета со стороны ВСУ

19:35

Несогласие с оказанием военной помощи Украине со стороны ЕС выражают 60% словаков, следует из опроса Eurobarometer.

19:21

Россия ведет борьбу за истинную свободу в мире и отсутствие «исключительных», которым якобы разрешено все. На это указала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова

19:17

Захарова, говоря о возможном новом пакете санкций ЕС против РФ, заявила, что все незаконные действия против России получали соответствующий ответ, «так будет и сейчас».

19:06

Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России перед саммитом ЕС и не сняла своих возражений, сообщил брюссельский портал «EUobserver».

Он подтвердил информацию, что в обмен на поддержку 12-го пакета Австрия продолжает требовать от Киева исключить банковскую группу Raiffeisen из украинского списка «спонсоров войны». Ранее Венгрия аналогичным образом добилась исключения из этого списка своего банка OTP.

18:46

Западные государства не понимают Россию, поэтому хотели санкциями вынудить российских граждан совершить предательство по отношению к жителям Донбасса. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента страны Сергей Кириенко.

18:35

⚡️ ВСУ обстреляли село Олешня в Суджанском районе Курской области, снаряд попал в жилой дом, два человека ранены, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

18:17

Военкомат Львова начал «мягкую мобилизацию», в рамках которой сотрудники центров комплектования на улицах уговаривают призывников записываться на службу по контракту, сообщило украинское издание «Страна».

18:08

Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтики, сообщили в Минобороны России.

17:53

Турция, Румыния и Болгария 11 января подпишут в Стамбуле план по обезвреживанию мин в Черном море, сообщили в турецком Минобороны.

17:47

Фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» направил в комиссию Минобороны России 3 тыс. комплектов документов для оформления удостоверений ветеранов боевых действий бойцам ЧВК «Вагнер», из них уже 452 одобрены.

17:39

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая выдвинула предложение о лишении гражданства тех, кто выехал за пределы страны, уклоняясь от мобилизации, и не вернулся.

17:20

16:56

Заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой:

◾️Евросоюз под давлением геополитических просчетов США продолжает терять политический и экономический вес;

◾️Ресурсы ЕС направляются на обслуживание интересов США и обогащение американского военно-промышленного комплекса;

◾️Евробюрократия всеми правдами и неправдами, процедурными ухищрениями пытается неуклюже прикрывать творящийся в ЕС хаос;

◾️Оплачивать высокую цену конфронтационной политики ЕС, последствия решений по Украине и Молдавии придется населению европейских стран;

◾️Новые санкции против РФ, как и все предыдущие, нанесут больший вред самому Евросоюзу.

16:34

❗️ ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области: 2 мирных жителя ранены, 2 погибли, также ранены помогавшие с разгрузкой военные, сообщил глава региона Сальдо.

16:18

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости увеличения инвестиций в европейскую оборонную промышленность для укрепления военной устойчивости Евросоюза и поддержки Украины.

16:04

15:58

Оружие, которое Украина получает от союзников и партнеров, рано или поздно окажется и в США, заявил в интервью РИА Новости депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут.

15:46

60% граждан Словакии высказались против военной помощи Киеву от Евросоюза, пишет информационное агентство ТАСР со ссылкой на результаты опроса.

15:20

ВСУ атаковали поселок Красное в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал мужчина — у него осколочные ранения рук и ног.

Также под минометный обстрел попала животноводческая ферма. Погибли 12 коров, люди не пострадали.

15:15

15:03

На Донецком направлении ВС РФ отразили четыре атаки, общие потери ВСУ составили до 290 военнослужащих — сводка Минобороны

15:00

ВС РФ за сутки сбили над ЛНР, Запорожской, Херсонской областями 49 украинских БПЛА, а также 10 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган», «Ольха» — сводка Минобороны

14:57

Авиация ВКС России в районе Орехова Запорожской области сбила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины — сводка Минобороны

14:55

❗️ ВСУ за сутки потеряли на Краснолиманском направлении до 100 военных — сводка Минобороны

14:40

Пожар начался в Буденновском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ — корреспондент газеты «Известия»

14:32

Болгарское радио сняло с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой, пишет ТАСС. Оно должно было транслироваться 16 декабря в программе «Политически некорректно».

Автор и ведущий программы Пётр Волгин назвал это «актом политической цензуры». По его словам, интервью потребовали снять председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский и посольство Украины.

14:25

❗️ Аэропорт Курска готов возобновить авиасообщение в кратчайшие сроки, когда Росавиация даст на это разрешение, сообщает «Звезда» со ссылкой на пресс-службу губернатора Курской области Романа Старовойта.

14:20

Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Маттиас Моосдорф заявил, что у Европы отсутствует собственная точка зрения на украинский конфликт, она вынуждена следовать правилам, которые установили США.

14:01

В Киеве демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец» в рамках «декоммунизации», сообщает газета «Обозреватель» со ссылкой на городские власти.

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13:46

Число пострадавших из-за обстрела ВСУ Донецка 15 декабря возросло до пяти — СЦКК ДНР

13:40

Ударная группа авиации поразила скопление живой силы, а также бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.

13:27

Тревогу, объявленную ранее в пяти областях Украины, отменили — ТАСС

13:19

Председатель СК России Бастрыкин поручил принять меры к розыску должностных лиц ведомств Украины из-за привлечения к уголовной ответственности патриарха Кирилла, сообщили в ведомстве.

13:08

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины — онлайн-карта

12:59

ВСУ обстреляли Горловку и Петровский район Донецка — СЦКК ДНР

12:45

12:33

⚡️ Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

12:31

При обстреле Донецка ночью с 15 на 16 декабря повреждения получило здание школы — мэр города Кулемзин

12:26

Shot со ссылкой на источник пишет, что полноценное возобновление работы аэропорта Краснодара ожидается 25 декабря.

По данным Telegram-канала, аэропорт на отлично прошел проверку тестовым рейсом 15 декабря. Сейчас сотрудники воздушной гавани ждут приказа Росавиации о возобновлении работы и полетов гражданских самолётов.

12:15

Два человека пострадали в результате ночной атаки ВСУ на АЗС в Донецке, сообщил корреспондент RT.

12:08

Европейские страны осознают, что им, возможно, придется компенсировать поставки вооружений Киеву в случае их сокращения со стороны США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Welt am Sonntag.

12:01

ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, поврежден автомобиль, пострадавших нет — губернатор региона Старовойт

11:55

Артиллеристы добровольческого отряда «БАРС» уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении.

11:45

Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины — онлайн-карта

11:41

Власти Омской области передали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подразделению омича Андрея Никишина, который на прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина рассказал об их отсутствии. Об этом заявил губернатор региона Виталий Хоценко.

11:29

❗️ Украинский генштаб решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать у российской армии новые территории, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

11:11

Мужчина пострадал в результате ночного обстрела Донецка — мэр города Кулемзин

11:05

Мирные переговоры с Украиной возможны лишь на условиях России и только после достижения поставленных целей СВО, сказал губернатор Херсонской области Сальдо в интервью РИА Новости.

10:59

Михайловский горно-обогатительный комбинат работает в штатном режиме после атаки беспилотника на Железногорский район Курской области, сообщило правительство региона.

10:45

10:33

В подконтрольном ВСУ Херсоне в результате взрывов поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.

10:21

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины — онлайн-карта

10:10

⚡️ Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году — немецкое издание Welt

10:06

Гендиректор компании «Србиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович заявил РИА Новости, что поддержка властями Сербии санкций Запада против России означала бы потерю всего в обмен на ничто.

«Ответ на вопрос о введении санкций против России – нет! Мы бы так отдали все и не получили бы ничего взамен», — сказал Баятович.

9:55

9:46

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран Европейского союза, что для него начало переговоров о членстве его страны в ЕС важнее, чем согласие на дополнительное финансирование. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на чиновников.

9:37

ВСУ обстреляли Белгородскую область 41 раз за сутки, в том числе восемь взрывных устройств сбросили с беспилотников. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Гладков.

9:29

❗️ Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что из-за дефицита бюджета правительство может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств, гражданам страны придется выживать.

9:16

ВСУ обстреляли Кировский и Куйбышевский районы Донецка — СЦКК ДНР

9:10

8:59

Законодатели совместно с Минобороны России проработают вопрос предоставления равных мер господдержки всем участникам СВО, пишет РИА Новости со ссылкой на первого замглавы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева.

8:43

Замглавы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, подорвавшийся на мине 13 декабря, умер в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:40

На Украине могут ввести общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет. Это предусмотрено в новом законопроекте, касающемся мобилизации, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

8:36

❗️ Страны «Большой семерки» в последние недели активизировали переговоры по использованию конфискованных российских активов, пишет газета Financial Times.

8:30

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили опорный командный пункт ВСУ на Купянском направлении.

8:21

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка — СЦКК ДНР

8:16

Киев ночью 15 декабря пытался атаковать беспилотниками объекты на территории Крыма. Средства ПВО уничтожили шесть БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Ранее в этот же день средства ПВО уничтожили над полуостровом 26 украинских беспилотников.

8:12

Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Старовойт.

8:04

Несколько взрывов прогремели ночью в Киеве, сообщило украинское издание «Общественное».

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 661-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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