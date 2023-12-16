Военная операция на Украине, день 661-й

На этом «Газета.Ru» завершает сегодняшнюю онлайн-трансляцию. За развитием событий следите в нашей новостной ленте.
Кличко проигнорировал совещание с Зеленским. Один из участников мероприятия задался вопросом насчет отсутствия градоначальника, на что ему ответили «мэра нет». После этого слово взял сам Зеленский.
«Нужно сделать все, чтобы в Киеве был мэр», — пошутил украинский президент, и в зале раздался смех.
⚡️ ЕС запустил письменную процедуру утверждения 12-го пакета санкций против России, он вступит в силу в ближайшее время.
Австрия сняла вето с 12-го пакета антироссийских санкций ЕС в обмен на исключение группы Raiffeisen из украинского черного списка, сообщает Reuters.
Военнослужащие «Южной» группировки войск уничтожают позиции 10 отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Спорного:
Турецкий министр обороны Яшар Гюлер сообщил, что Турция, Болгария и Румыния 11 января подпишут план по обезвреживанию мин в Черном море.
«Планируем провести церемонию подписания [соответствующего соглашения] в Стамбуле 11 января 2024 года с участием министров обороны трех стран», — сказал он.
❗️ Турция продолжает принимать меры для возобновления зерновой сделки, заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер, которого процитировал телеканал CNN Turk.
❗️ Один из пострадавших при взрыве в сельсовете Закарпатья скончался в больнице, сообщают украинские СМИ. Сам депутат, взорвавший гранаты, выжил и находится под наблюдением медиков и правоохранителей, ему предъявили обвинение в исполнении теракта.
16 декабря при подрыве трех гранат на районном заседании пострадали 23 человека, в том числе и сам Батрин.
Российская армия начала применять новое средство защиты личного состава от ударов вражеских беспилотников. О нововведении пишет американское издание Business Insider.
«Россия, похоже, добавляет защитные экраны к своим траншеям, чтобы скрыть передвижение своих войск от украинских беспилотников», — говорится в публикации.
❗️ Украина упустила возможность заключить выгодное мирное соглашение, теперь любая возможная сделка будет отражать ее капитуляцию, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Число поврежденных ВСУ домов в Дмитриевском районе Курской области выросло до 32, сообщается в Telegram-канале правительства Курской области.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что в селе Крупец Дмитриевского района было три прилета со стороны ВСУ
Несогласие с оказанием военной помощи Украине со стороны ЕС выражают 60% словаков, следует из опроса Eurobarometer.
Россия ведет борьбу за истинную свободу в мире и отсутствие «исключительных», которым якобы разрешено все. На это указала официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова
Захарова, говоря о возможном новом пакете санкций ЕС против РФ, заявила, что все незаконные действия против России получали соответствующий ответ, «так будет и сейчас».
Австрия заблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России перед саммитом ЕС и не сняла своих возражений, сообщил брюссельский портал «EUobserver».
Он подтвердил информацию, что в обмен на поддержку 12-го пакета Австрия продолжает требовать от Киева исключить банковскую группу Raiffeisen из украинского списка «спонсоров войны». Ранее Венгрия аналогичным образом добилась исключения из этого списка своего банка OTP.
Западные государства не понимают Россию, поэтому хотели санкциями вынудить российских граждан совершить предательство по отношению к жителям Донбасса. Такое заявление сделал первый заместитель руководителя администрации президента страны Сергей Кириенко.
⚡️ ВСУ обстреляли село Олешня в Суджанском районе Курской области, снаряд попал в жилой дом, два человека ранены, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
Военкомат Львова начал «мягкую мобилизацию», в рамках которой сотрудники центров комплектования на улицах уговаривают призывников записываться на службу по контракту, сообщило украинское издание «Страна».
Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтики, сообщили в Минобороны России.
Турция, Румыния и Болгария 11 января подпишут в Стамбуле план по обезвреживанию мин в Черном море, сообщили в турецком Минобороны.
Фонд поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» направил в комиссию Минобороны России 3 тыс. комплектов документов для оформления удостоверений ветеранов боевых действий бойцам ЧВК «Вагнер», из них уже 452 одобрены.
Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая выдвинула предложение о лишении гражданства тех, кто выехал за пределы страны, уклоняясь от мобилизации, и не вернулся.
Заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой:
◾️Евросоюз под давлением геополитических просчетов США продолжает терять политический и экономический вес;
◾️Ресурсы ЕС направляются на обслуживание интересов США и обогащение американского военно-промышленного комплекса;
◾️Евробюрократия всеми правдами и неправдами, процедурными ухищрениями пытается неуклюже прикрывать творящийся в ЕС хаос;
◾️Оплачивать высокую цену конфронтационной политики ЕС, последствия решений по Украине и Молдавии придется населению европейских стран;
◾️Новые санкции против РФ, как и все предыдущие, нанесут больший вред самому Евросоюзу.
❗️ ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области: 2 мирных жителя ранены, 2 погибли, также ранены помогавшие с разгрузкой военные, сообщил глава региона Сальдо.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о необходимости увеличения инвестиций в европейскую оборонную промышленность для укрепления военной устойчивости Евросоюза и поддержки Украины.
Оружие, которое Украина получает от союзников и партнеров, рано или поздно окажется и в США, заявил в интервью РИА Новости депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут.
60% граждан Словакии высказались против военной помощи Киеву от Евросоюза, пишет информационное агентство ТАСР со ссылкой на результаты опроса.
ВСУ атаковали поселок Красное в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника пострадал мужчина — у него осколочные ранения рук и ног.
Также под минометный обстрел попала животноводческая ферма. Погибли 12 коров, люди не пострадали.
На Донецком направлении ВС РФ отразили четыре атаки, общие потери ВСУ составили до 290 военнослужащих — сводка Минобороны
ВС РФ за сутки сбили над ЛНР, Запорожской, Херсонской областями 49 украинских БПЛА, а также 10 реактивных снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган», «Ольха» — сводка Минобороны
Авиация ВКС России в районе Орехова Запорожской области сбила вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины — сводка Минобороны
Пожар начался в Буденновском районе Донецка после обстрела со стороны ВСУ — корреспондент газеты «Известия»
Болгарское радио сняло с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой, пишет ТАСС. Оно должно было транслироваться 16 декабря в программе «Политически некорректно».
Автор и ведущий программы Пётр Волгин назвал это «актом политической цензуры». По его словам, интервью потребовали снять председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский и посольство Украины.
❗️ Аэропорт Курска готов возобновить авиасообщение в кратчайшие сроки, когда Росавиация даст на это разрешение, сообщает «Звезда» со ссылкой на пресс-службу губернатора Курской области Романа Старовойта.
Депутат бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Маттиас Моосдорф заявил, что у Европы отсутствует собственная точка зрения на украинский конфликт, она вынуждена следовать правилам, которые установили США.
В Киеве демонтировали памятник экипажу советского бронепоезда «Таращанец» в рамках «декоммунизации», сообщает газета «Обозреватель» со ссылкой на городские власти.
Ударная группа авиации поразила скопление живой силы, а также бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны.
Председатель СК России Бастрыкин поручил принять меры к розыску должностных лиц ведомств Украины из-за привлечения к уголовной ответственности патриарха Кирилла, сообщили в ведомстве.
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях Украины — онлайн-карта
⚡️ Шесть украинских пограничников сдались в плен на границе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
При обстреле Донецка ночью с 15 на 16 декабря повреждения получило здание школы — мэр города Кулемзин
Shot со ссылкой на источник пишет, что полноценное возобновление работы аэропорта Краснодара ожидается 25 декабря.
По данным Telegram-канала, аэропорт на отлично прошел проверку тестовым рейсом 15 декабря. Сейчас сотрудники воздушной гавани ждут приказа Росавиации о возобновлении работы и полетов гражданских самолётов.
Два человека пострадали в результате ночной атаки ВСУ на АЗС в Донецке, сообщил корреспондент RT.
Европейские страны осознают, что им, возможно, придется компенсировать поставки вооружений Киеву в случае их сокращения со стороны США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Welt am Sonntag.
ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, поврежден автомобиль, пострадавших нет — губернатор региона Старовойт
Артиллеристы добровольческого отряда «БАРС» уничтожили опорный пункт ВСУ на Запорожском направлении.
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины — онлайн-карта
Власти Омской области передали комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подразделению омича Андрея Никишина, который на прямой линии и пресс-конференции президента России Владимира Путина рассказал об их отсутствии. Об этом заявил губернатор региона Виталий Хоценко.
❗️ Украинский генштаб решил пересмотреть военную стратегию и пока отложить попытки отвоевать у российской армии новые территории, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на источники.
Мирные переговоры с Украиной возможны лишь на условиях России и только после достижения поставленных целей СВО, сказал губернатор Херсонской области Сальдо в интервью РИА Новости.
Михайловский горно-обогатительный комбинат работает в штатном режиме после атаки беспилотника на Железногорский район Курской области, сообщило правительство региона.
В подконтрольном ВСУ Херсоне в результате взрывов поврежден инфраструктурный объект, сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин.
Гендиректор компании «Србиягаз» и зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович заявил РИА Новости, что поддержка властями Сербии санкций Запада против России означала бы потерю всего в обмен на ничто.
«Ответ на вопрос о введении санкций против России – нет! Мы бы так отдали все и не получили бы ничего взамен», — сказал Баятович.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран Европейского союза, что для него начало переговоров о членстве его страны в ЕС важнее, чем согласие на дополнительное финансирование. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на чиновников.
ВСУ обстреляли Белгородскую область 41 раз за сутки, в том числе восемь взрывных устройств сбросили с беспилотников. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Гладков.
❗️ Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что из-за дефицита бюджета правительство может столкнуться с трудностями в исполнении своих социальных и гуманитарных обязательств, гражданам страны придется выживать.
Законодатели совместно с Минобороны России проработают вопрос предоставления равных мер господдержки всем участникам СВО, пишет РИА Новости со ссылкой на первого замглавы оборонного комитета Совфеда Виктора Бондарева.
Замглавы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко, подорвавшийся на мине 13 декабря, умер в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
На Украине могут ввести общевойсковую подготовку для мужчин и женщин с 18 лет. Это предусмотрено в новом законопроекте, касающемся мобилизации, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
❗️ Страны «Большой семерки» в последние недели активизировали переговоры по использованию конфискованных российских активов, пишет газета Financial Times.
Киев ночью 15 декабря пытался атаковать беспилотниками объекты на территории Крыма. Средства ПВО уничтожили шесть БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Ранее в этот же день средства ПВО уничтожили над полуостровом 26 украинских беспилотников.
Беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Старовойт.