Военная операция на Украине, день 661-й

23:46

Кличко проигнорировал совещание с Зеленским. Один из участников мероприятия задался вопросом насчет отсутствия градоначальника, на что ему ответили «мэра нет». После этого слово взял сам Зеленский.

«Нужно сделать все, чтобы в Киеве был мэр», — пошутил украинский президент, и в зале раздался смех.