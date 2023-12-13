Завершение СВО и наказание для Адама. О чем говорил Кадыров на прямой линии Кадыров уверен, что СВО на Украине завершится летом 2024 года

Рамзан Кадыров провел свою прямую линию. В ходе общения с жителями республики он одобрил действия сына Адама, избившего заключенного в СИЗО, спрогнозировал сроки завершения военной операции на Украине и ответил на вопросы о многоженстве и лишнем весе.

Избиение Журавеля

Рамзан Кадыров назвал «правильными» действия его 15-летнего сына Адама, который избил в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. При этом он признал, что изначально ожидал тюремного наказания для сына.

«Я изначально думал, что его накажут. Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело. Мол, будет шесть — восемь лет в тюрьме сидеть. Он отвечал, что сочтет это наказание за честь. А за что его наказывать? За то, что он бил человека, который сжег Коран?» — цитирует Кадырова ТАСС.

Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал фрагмент видео, в котором глава российского региона также говорит, что «было бы хорошо», если бы его сын убил Журавеля.

«Было бы хорошо, если бы он убил его. У меня одно желание, когда я вспоминаю тех, кто сжигает Коран — одна мечта — чтобы они понесли наказание. Тюрьма, срок — это для них не наказание», — сказал Кадыров.

19 мая в соцсетях появился ролик, на котором молодой человек сжигает Коран у Соборной мечети на улице Поворинской в Волгограде. 19-летнего Никиту Журавеля быстро нашли, арестовали и перевезли в Чечню. 25 сентября Кадыров опубликовал в своем Telegram видео, на котором его 15-летний сын избивает молодого человека в СИЗО.

Окончание СВО

Во время прямого эфира Кадыров также заявил, что конфликт на Украине может закончиться летом 2024 года.

«Думаю, окончания стоит ожидать следующим летом, примерно в июне или июле. Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца», — заявил он.

Кадыров уточнил, что перед российскими военными поставлена задача по возможности не разрушать города. Он выразил уверенность, что «если бы такой задачи не стояло», Россия давно бы захватила Киев.

В конце ноября глава Чечни объявил о готовности отправить три тысячи чеченских бойцов в зону СВО. В ходе прямой линии он отчитался, что регион выполнил план по частичной мобилизации на 1500%. «Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали», — сказал Кадыров.

Он отметил, что эти батальоны и полки находятся не в его подчинении, а в подчинении Минобороны и Росгвардии.

«В душе они меня любят»

Кроме того, глава Чечни прокомментировал слухи о своей болезни, заявив: «Пока я живой и здоровый». Он выразил мнение, что блогеры, которые критикуют его за появление лишнего веса, в действительности «переживают» за него.

«Блогеры, которые живут за пределами страны, пишут, что я страшно поправился, что мне нужно похудеть. Наверное, в душе они меня любят и поэтому переживают за меня. Они вынуждены бывают прислушаться к своему внутреннему голосу и озвучить вслух эти мысли», — заявил Кадыров.

Он также добавил, что в конце 2024 года планирует взять отпуск, чтобы «посмотреть со стороны на работу.»

«Четыре жены — это счастье»

Во время прямой линии глава Чечни поделился и своим отношением к многоженству, отвечая на соответствующий вопрос.

«Две жены это определение, что ты настоящий мужчина. Три — это хорошо. Четыре — это счастье. Так сказал наш пророк», — подчеркнул он.

Он заявил, что любит «эту жизнь и красивых женщин», а также старается хорошо одеваться. «Я здравомыслящий, глубоко верующий. Я люблю эту жизнь, люблю красивых женщин. Стараюсь красиво одеваться. Мне нравится эта жизнь, как и многим людям», — сказал он, уточнив, что старается не делать ничего плохого, но все-таки «не святой и не духовный наставник».