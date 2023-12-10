«Недовольство и критика». О чем говорили почти час Путин и Нетаньяху Нетаньяху покинул заседание правительства ради разговора с Путиным

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвонился с российским президентом Владимиром Путиным впервые за почти два месяца. Беседа длилась почти час. Как сообщила канцелярия Нетаньяху, политик заявил Путину о своем недовольстве сотрудничеством Москвы и Тегерана, а также раскритиковал «антиизраильскую позицию» РФ по войне ЦАХАЛ против ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал правительственное заседание, чтобы поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным, пишет The Times of Israel. Разговор политиков длился около 50 минут.

«Премьер-министр выразил недовольство антиизраильской позицией российских представителей в ООН и на других форумах», — сообщила канцелярия израильского премьера.

Нетаньяху также «высказал резкую критику по поводу опасного сотрудничества между Россией и Ираном».

Одновременно он поблагодарил Москву за усилия по освобождению взятого ХАМАС в заложники Рони Кривого — гражданина России и Израиля (мужчину отпустили «в качестве жеста Путину» в конце ноября. — «Газета.Ru»).

Премьер также призвал российского президента оказать давление на Красный Крест, который, по его мнению, «не прилагает особых усилий» для получения доступа к заложникам, несмотря на то, что это часть его мандата.

Комментарий Москвы

Как заявили в Кремле, разговор политиков был посвящен «катастрофической гуманитарной ситуации в секторе Газа». Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях, но подчеркнул, что «противодействие террористическим угрозам не должно приводить к столь тяжелым последствиям для гражданского населения».

«Российская сторона готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что Россия и Израиль намерены в дальнейшем взаимодействовать в вопросах эвакуации россиян и членов их семей, а также освобождения находящихся в плену у ХАМАС израильтян.

Охлаждение отношений

Телефонные переговоры между Путиным и Нетаньяху были первыми с середины октября. Контакты прекратились на фоне быстрого охлаждения отношений между странами. В предыдущий раз политики созванивались 16 октября — на десятый день после атаки на Израиль и ответных ударов ЦАХАЛ по сектору Газа. Тогда российский президент осудил «любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети».

После начала войны на Ближнем востоке российские власти приняли в Москве делегацию представителей группировки ХАМАС, что в Израиле восприняли как продолжение все более дружественных связей РФ с Ираном, отмечает The Times of Israel. 7 декабря Путин встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, высоко оценив поддержку Тегераном действий ВС РФ на Украине.

Кроме того, российский лидер неоднократно критиковал военную кампанию ЦАХАЛ за использование «жестоких методов», призывал к прекращению огня и поддержке населения Газы.

Движение ХАМАС атаковало израильскую территорию в круглую дату: 7 октября исполнилось ровно полвека с успешной для арабов Октябрьской войны 1973 года. Израиль в ответ начал военную кампанию, цель которой — «полное уничтожение ХАМАС».

9 декабря США на заседании в Совбезе ООН наложили вето на резолюцию о прекращении огня в Газе. Заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский заявил, что итогом дипломатии США стало то, что сектор Газа превратился в «кладбище палестинских детей».

Резолюцию, подготовленную ОАЭ в соавторстве с почти сотней стран, поддержали практически все участники Совбеза — 13 из 15 голосов «за», включая Россию и Китай. Великобритания воздержалась.