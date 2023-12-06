«Русские похоронили их с почестями»: почему непальцы сражаются на Украине Непал потребовал от России вернуть тела шести граждан, принимавших участие в СВО

Правительство Непала попросило Россию как можно быстрее вернуть на родину тела шести солдат, которые воевали за российскую сторону на Украине. Двоих из них в России уже торжественно похоронили. Местные СМИ сообщают, что непальцы сражаются на Украине по обе стороны конфликта из-за национальных традиций и плохой экономической ситуации в стране. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Власти Непала попросили Россию вернуть на родину тела шестерых непальских граждан, которые погибли при службе в российской армии, передает Reuters.

«Правительство Непала обратилось к российскому правительству с просьбой немедленно вернуть тела и выплатить компенсацию их семьям», — сообщил МИД страны.

Непал также старается по дипломатическим каналам освободить своего гражданина, который воевал на стороне России и попал в украинский плен, добавили в министерстве.

Двоих погибших из шестерых, о которых говорит непальское правительство, уже похоронили на территории России рассказал The Kathmandu Post неназванный представитель МИД Непала. По его словам, эти военные были убиты примерно в середине июля.

«Русские похоронили тела <...> с государственными почестями», — отметил источник издания.

Он добавил, что непальский консульский отдел запросил семьи погибших, хотят ли они получить тела, даже если для этого придется раскопать могилы. Правительство Непала тем временем уже потребовало от России в кратчайшие сроки репатриировать погибших. (Репатриация — процесс перевозки тела из одного региона в другой с дальнейшим захоронением.)

Тела четырех других погибших граждан Непала находятся в морге. Известно, что они прибыли в Россию в августе. Посольство Непала в Москве обратилось к российской стороне с просьбой предоставить фотографии тел для экспертизы, чтобы определить, находятся ли они в подходящем состоянии для доставки на родину.

По словам премьер-министра страны Пушпы Камаля Дахала, непальцы воюют по обе стороны конфликта, как в российских, так и в украинских войсках. Точных данных, сколько граждан Непала участвуют в боевых действиях на Украине, у непальского правительства нет.

По оценке посла Непала в России Милана Раджа Туладхара, в российской армии служат 150-200 граждан Непала. По словам дипломата, непальцев заманивают большими зарплатами. Согласно внутреннему отчету посольства Непала, притоку добровольцев способствовал майский указ президента России Владимира Путина, который упростил получение российского гражданства для контрактников-иностранцев.

Туладхар утверждает, что непальским добровольцам помогают добраться до России специальные агенты. Сами непальцы платят им за это до 1 млн рупий (около $7,5 тыс. по текущему курсу). Многие будущие контрактники приезжают в Россию по студенческим и туристическим визам, отмечает The Kathmandu Post.

Ветеран непальской армии рассказал журналистам, что работал охранником в Дубае, но увидел «более заманчивое предложение». Он приехал в Москву как турист и пришел в военкомат. По словам непальца, Россия «понизила стандарты», и это позволило ему поступить на военную службу.

«Раньше они смотрели на знание русского языка. Теперь и английский вполне подойдет. Обучение [в российском тренировочном лагере] не представляет для меня сложности, поскольку я прошел подобное обучение в армии Непала. Но оружие здесь более современное, чем то, с чем я тренировался на родине», — отметил ветеран.

Правительство Непала неоднократно призывало своих граждан не участвовать в СВО.

«Политика правительства Непала не позволяет гражданам Непала вступать в иностранные армии, за исключением того факта, что граждане Непала вербуются в национальные армии некоторых дружественных стран в соответствии с традиционным соглашением, достигнутым между Непалом и этими странами»,

— подчеркивали непальские власти. С Россией или Украиной у Непала подобных соглашений нет.

Непальские добровольцы могут законно служить только в армиях Великобритании и Индии. Однако неофициально они записываются в армии по всему миру. Профессия наемника популярна у местной молодежи, поскольку на родине их ждут высокая безработица и отсутствие свободных вакансий в войсках. В то же время военное дело исторически считается в Непале уважаемой работой, а непальских солдат высоко ценят в других странах за их боевые качества.