Миллионы долларов. Госдеп объявил награду за поимку Усса-младшего

Власти США готовы заплатить $7 млн за информацию, которая поможет найти и задержать сына бывшего губернатора Красноярского края Артема Усса. В США его обвиняют в контрабанде нефти, отмывании денег и поставке военных технологий России. В прошлом году бизнесмена задержали в Италии, но он смог сбежать в Россию, где он также был объявлен в международный розыск. Тем временем в Италии карабинеры проводят операцию по аресту шести человек, которые способствовали побегу Усса-младшего. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Государственный департамент США заплатит до $7 млн за сведения, которые помогут арестовать бизнесмена Артема Усса, сына сенатора от Красноярского края и экс-губернатора региона Александра Усса. Соответствующее объявление появилось на сайте американского департамента.

«Любую информацию следует направлять ФБР по электронной почте», — уточняется в сообщении.

Вознаграждение заплатят «в рамках программы по борьбе с транснациональной организованной преступностью».

В то же время стало известно, что 5 декабря итальянский суд постановил арестовать несколько человек, которых подозревают в организации побега Усса из-под домашнего ареста. Это отец и сын боснийского происхождения (последний родился в Италии), один гражданин Словении, а также два серба. Все подозреваемые находятся за границей, итальянские власти запросили европейские ордера на арест.

Как Усс сбежал из-под ареста в Италии

По запросу США осенью 2022 года Усса задержали в аэропорту Милана, откуда он собирался лететь в Турцию. Затем мужчину перевели из тюрьмы под домашний арест на виллу в итальянском муниципалитете Базильо. Позже, 21 марта 2022-го миланский суд одобрил экстрадицию бизнесмена в США. На следующий день предприниматель срезал свой электронный браслет и сбежал (итальянские правоохранители подозревают, что Усс использовал глушитель частот, когда повреждал устройство).

По данным The Wall Street Journal, побег бизнесмена организовали не меньше десяти человек, включая «бандитов из Сербии». Правоохранительные органы Италии установили личности «четырех-пяти» пособников. Как предполагает итальянское следствие, Усс с сообщниками использовали несколько машин. Сначала они приехали в Словению, потом в Сербию, а из Белграда бизнесмен вернулся на родину.

«Я — в России! В эти несколько особо драматичных дней со мной рядом были сильные и надежные люди. Спасибо им. <...> В сегодняшней международной обстановке, когда с нами «играют без правил», мое возвращение на Родину, пусть даже таким «нестандартным» путем, это победа»,

— заявил Усс-младший после возвращения.

В чем Усса обвиняют в США

По версии американского министерства юстиции, Усс-младший и еще четверо россиян участвовали в контрабанде нефти, отмывании денег и незаконном получении военных технологий от американских компаний. Кроме них в схеме были задействованы двое нефтетрейдеров из Венесуэлы, им также предъявлены обвинения.

«Обвиняемые были преступными пособниками олигархов. Они организовали сложную схему незаконного получения американских военных технологий и подсанкционной венесуэльской нефти посредством множества транзакций с участием подставных компаний и криптовалюты», — заявил американский прокурор Бреон Пис.

По информации ФБР, подозреваемые снабжали украденными технологиями военно-промышленный комплекс России. В том числе, они смогли достать передовые полупроводники и микропроцессоры, на которых работают истребители, ракетные системы и спутники.

В США обвиняемым грозит до 30 лет, как указывал американский минюст.

Российский суд также объявлял Артема Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере. РФ требовала его выдачи из Италии. В апреле адвокат Алексей Тихомиров сообщил, что Усс добровольно явился в следственный департамент МВД России.