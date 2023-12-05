«Я прощаю всех, включая моего брата». Умерла сестра и враг Фиделя Кастро Сестра Фиделя и Рауля Кастро Хуанита умерла в Майами в возрасте 90 лет

Хуанита Кастро, младшая сестра кубинских лидеров Фиделя и Рауля Кастро, умерла в Майами. Ей было 90 лет. Родственница лидеров кубинской революции покинула Остров свободы еще в 1964 году. Поначалу она поддержала преобразования, начатые ее братьями, но увидев их результаты превратилась в ярого критика режима и даже согласилась на сотрудничество с ЦРУ. До выхода на пенсию Хуанита Кастро владела в Майами маленькой аптекой.

«Это новость, которую я бы никогда не хотела сообщать, но которую я обязана сообщить, будучи ее представителем на протяжении трех десятилетий. Сегодня в возрасте 90 лет умерла Хуанита Кастро — исключительная женщина и неутомимый борец за дело Кубы»,— написала близкая к ней журналистка и соавтор биографии Мария Антониетта Коллинз на своей странице в Instagram (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta).

По ее словам, похороны Кастро пройдут в закрытом режиме. Коллинз сообщила, что близкие попросили уединения в тяжелое время и отказались давать интервью. Телеканал Univision со ссылкой на журналистку сообщил, что Кастро умерла «естественной смертью».

Родственница-оппозиционер

Хуанита Кастро покинула Кубу в 1964 году из-за несогласия с политикой братьев.

Поводом для эмиграции, как пишет New York Times, стало распоряжение Фиделя экспроприировать семейную ферму в провинции Ориенте. Узнав, что Хуанита стала распродавать скот, лидер кубинской революции объявил ее врагом.

Кроме того, до своего бегства с Кубы Хуанита Кастро прятала в своем доме диссидентов.

«Мое положение на Кубе стало деликатным из-за моей деятельности против режима», — рассказывала она.

Сначала Хуанита Кастро жила в Мексике, затем перебралась в Майами в США. Всю жизнь в эмиграции Хуанита Кастро была ярым критиком режима, установившегося на Кубе в результате революции, устроенной ее братьями. Она выступала с речами в ООН и других международных организациях, обвиняя брата в предательстве своей страны и называя его тираном.

«Дни Фиделя Кастро на посту правителя Кубы сочтены. Я уверена в этом, поскольку знаю, что Бог на небесах есть», — говорила Кастро в 1964 году.

При этом, когда в 1959 году революция на Острове свободы только свершилась, Хуанита Кастро ее поддержала.

«Я была с революцией. Я была ее сторонницей, как и большинство кубинцев. Мы были против прежней тирании (президента Фульхенсио Батиста — «Газета.Ru»). Но то, что мы имеем сейчас, — это тирания похуже», — говорила Хуанита Кастро на акции протеста против своего брата в Нью-Йорке в 1979 году.

Мемуарист, владелец аптеки, агент ЦРУ

В Майами Хуанита Кастро владела маленькой аптекой, прежде чем в 2006 году уйти на пенсию. По словам кубинки, ей так и не удалось вписаться в американскую среду, поскольку окружающие относились к ней с подозрением из-за ее родственных связей.

В 2009 году женщина выпустила книгу «Фидель и Рауль, мои братья. Секретная история». За день до выхода мемуаров Кастро призналась, что когда жила на Кубе, работала на Центральное разведывательное управление США.

«Они хотели поговорить со мной, потому что были интересные вещи, которые они хотели рассказать мне и спросить у меня. Готова ли я рискнуть, готова ли я их выслушать? Я была сильно шокирована, но все равно сказала «да», — рассказывала Кастро.

При этом в день смерти ее брата Фиделя 25 ноября 2016 года Хуанита Кастро выступила с осуждением людей, веселящихся на улицах Майами.

«Я уважаю чувства каждого; но с этим я смириться не могу. Это нехорошо», — сказала она репортеру The New York Times.

О смерти брата Кастро узнала из телефонного звонка подруги. Хуанита в ту ночь не могла заснуть, потому что ее телефон не смолкал. «Я не знала, куда спрятать телефон», — призналась она.

Хуанита разорвала все связи с родственниками и не поехала на похороны Фиделя. В интервью она выражала сожаление, что у нее нет семьи, за которую она хотела бы держаться, — такой, члены которой были бы рядом, чтобы утешить друг друга, когда кто-то умирает.

«Я живу с болью в сердце, но я принимаю свою судьбу. Я прощаю всех, включая моего брата», — говорила она в интервью The New York Times.