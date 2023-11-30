«Усилит настроения за мир любой ценой». Зеленский так и не понизил призывной возраст Bloomberg: Зеленский опасается резкой реакции украинцев из-за закона о призыве

Президент Украины Владимир Зеленский с июня не подписывает закон о снижении возраста призыва, потому что опасается негативной реакции общества, утверждает Bloomberg. Политик хочет услышать более четкий план от военных, «лучше адаптированный к реалиям страны, изнуренной конфликтом». Сейчас средний возраст солдата ВСУ составляет 40 лет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не подписал закон о понижении призывного возраста с 27 до 25 лет, потому что боится реакции общества, передает агентство Bloomberg.

«Офис президента опасается, что принятие этого закона может привести к эскалации напряженности. Это также может усилить настроения «мир любой ценой». Такая тенденция, хотя пока и не очень популярная, уже наметилась, и она может усилиться»,

— сказал в интервью агентству глава исследовательского института Penta в Киеве Владимир Фесенко.

При этом депутат Рады Роман Костенко заявил, что закон о расширении призыва уже должен был вступить в силу, поскольку парламент его полностью поддержал. «Призыв сейчас проходит с трудом», — отметил Костенко.

В настоящее время на Украине призыву по мобилизации подлежат мужчины с 27 до 60 лет. Верховная рада в мае приняла законопроект о снижении нижней планки призыва до 25 лет, однако президент страны до сих пор его не подписал.

При этом ограничение на выезд из страны действует для военнообязанных граждан с 18 лет.

Не подписав законопроект, Зеленский на прошлой неделе обратился к своему правительству и высшему руководству страны с просьбой разработать более комплексный пакет мер, лучше адаптированный к реалиям страны, изнуренной войной и готовящейся к тяжелой зиме.

«Хотя у Москвы были свои проблемы с призывом на военную службу, тяжелое положение Украины ставит ее в потенциально невыгодное положение по отношению к России, огромной стране, население которой в 143 миллиона человек более чем в три раза превышает население довоенной Украины», — указывает агентство.

Дефицит призывников

Советник главы офиса Зелеснкого Сергей Лещенко 28 ноября признал значительный дефицит военнослужащих в украинской армии. Для восполнения бригад необходимо провести ротацию и призывать на службу мужчин до 25 лет.

В настоящее время средний возраст солдата украинской армии — более 40 лет.

«В некоторых бригадах средний возраст [составляет] 54 года, это страшные цифры. Штурмовик в 54 года не может идти на штурм», — отмечал Лещенко.

По оценкам военных, новый закон о понижении возрастной планки с 27 до 25 лет предоставит офицерам по набору кадров возможность призвать дополнительно 140 тыс. призывников. Командующий украинской армией Валерий Залужный написал в эссе для The Economist от 1 ноября, что действующие правила призыва на военную службу содержат пробелы, которые позволяют гражданам «уклоняться от своих обязанностей».

На Украине начинается активное сопротивление призыву на военную службу, отмечает Bloomberg. Так, в городе Полтава в этом году в результате вербовки было призвано только 10% мужчин от запланированного количества. Вызвал скандал и попал в СМИ случай, когда мужчине, перевозившему детей на турнир по тхэквондо в Ужгороде на границе со Словакией, вручили повестку прямо в отеле и тут же отправили на военную базу. В Тернополе двум военкоматам было предъявлено обвинение в избиении призывников.

Демобилизация на Украине

Зеленский предложил отпустить со службы срочников, призванных еще до начала конфликта. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в тот же день заявил, что демобилизация пройдет в ближайшее время. Желающие остаться на службе смогут заключить контракты с Минобороны.

Призыв на срочную службу на Украине не проводился с весны 2022 года. Тогда власти страны приняли решение отложить демобилизацию, а позже несколько раз пролонгировали это решение. Родственники срочников выходили на акции, требуя отпустить их родных домой.