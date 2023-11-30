«Злобная глупость». Болгария не пустила в свое небо Марию Захарову Песков назвал абсурдным и глупым решение Болгарии не пускать самолет с Захаровой

Решение болгарских властей не разрешать пролет самолета с представителем МИД РФ Марией Захаровой на борту в Северную Македонию «не укладывается ни в какие рамки». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сама Захарова назвала решение болгарских властей «злобной глупостью русофобов». Из-за такого шага сегодня делегация МИД РФ добиралась до Скопье через Турцию и Грецию, а не Болгарию, как планировалось изначально.

В Кремле назвали решение болгарских властей не пропускать официального представителя МИД РФ Марию Захарову через свое воздушное пространство необъяснимым и глупым.

«Безусловно, подобная позиция болгарских властей вряд ли может быть чем-то объяснена», — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, это решение «не укладывается ни в какие рамки».

«Она (эта позиция) абсолютно абсурдна, можно даже сказать, глупа», — заявил Песков.

«В этой связи хочется обратиться к руководству Болгарии и призвать попытаться из последних сил сохранять трезвость в принимаемых решениях», — сказал представитель Кремля.

Окольными путями

30 ноября делегация МИД РФ летела в Северную Македонию, где пройдет заседание Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Изначально маршрут до Скопье был проложен через Болгарию, но борт прибыл туда через Турцию и Грецию.

Как сообщает ТАСС, болгарская сторона отказала в пролете самолету главы МИД РФ Сергея Лаврова, поскольку на борту была Захарова.

«Разрешение предоставляется для участия в вышеупомянутом заседании в Скопье министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и сопровождающей его делегации в соответствии с нотой <…>. Разрешение не относится к директору департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой, фигурирующей в санкционном списке, согласно действующему праву ЕС», — цитирует ТАСС ноту МИД Болгарии.

При этом агентство обращает внимание, что и сам Лавров входит в санкционный список ЕС.

«Злобная глупость»

Захарова назвала решение болгарских властей «злобной глупостью русофобов».

«Впервые в нашей истории официальные власти запретили находиться в небе не самолету, а человеку в самолете — так было написано в официальной ноте болгарского МИД: самолету пролететь над Болгарией можно, а Марии Захаровой в самолете лететь нельзя. Про то, могу ли я пролететь над Болгарией без самолета или можно ли воспользоваться для этого космическим пространством, ничего сказано не было», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года. Этот документ предписывает понимать под территорией государства «сухопутные территории и прилегающие к ним территориальные воды».

«Воздушное пространство в термин «территория» не входит. В связи с этим действие и без того незаконных евросоюзовских санкций не может распространяться на беспосадочный пролет на воздушном судне лица, которому запрещен въезд на территорию государства», — написала Захарова.

В 2022 году российская делегация во главе с Лавровым получила отказ Польши от участия в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в городе Лодзь. МИД РФ заявил тогда, что действия Варшавы беспрецедентны, провокационны и несовместимы со статусом Польши как председателя организации.