«Госсекретарь, изменивший дипломатию»: умер Генри Киссинджер

Экс-госсекретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. Издание Foreign Policy называло его «колоссом мировой сцены», а New York Times писала, что он — самый влиятельный госсекретарь США после Второй мировой войны. Владимир Путин, не раз встречавшийся с дипломатом лично, выразил соболезнования его супруге. Как жил и чем запомнился госсекретарь — в материале «Газеты.Ru».

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался на 101-м году жизни. Об этом сообщили в его консалтинговой компании Kissinger Associates, не уточнив причины смерти.

«Доктор Генри Киссинджер, уважаемый американский ученый и государственный деятель, скончался сегодня в своем доме в Коннектикуте, — говорится в сообщении. — Он будет похоронен на частной семейной церемонии. Позднее в Нью-Йорке состоится поминальная служба».

У дипломата остались жена Нэнси Магиннес Киссинджер, с которой он прожил почти 50 лет, двое детей от первого брака Дэвид и Элизабет, а также пятеро внуков.

Эмигрант, интеллектуал, нобелевский лауреат

Хайнц Альфред Киссингер родился 27 мая 1923 года в баварском городе Фюрт. Спасаясь от Холокоста, его семья уехала в США и поселилась в Нью-Йорке. Там молодой человек стал называть себя Генри, а семья переиначила фамилию на американский лад — Киссинджер.

В 1943 году Генри был призван в армию и получил американское гражданство. Молодой человек служил в Германии. В 1950 году он с отличием окончил бакалавриат Гарвардского колледжа, в 1952-м — магистратуру, а в 1954-м получил степень доктора.

Его политическая карьера началась в 1960-х. Киссинджер работал советником президента США по национальной безопасности в 1969–1975 годах и государственным секретарем США в 1973–1977 годах. Будучи сторонником «реальной политики», он считал приоритетом прагматизм, а не идеологию.

Я всегда действовал один. Это очень нравится американцам. Американцы любят ковбоя, который ведет обоз, выезжая вперед один на своей лошади, ковбоя, который едет в город или деревню в полном одиночестве, со своей лошадью и ничем больше Генри Киссинджер в интервью с журналисткой Орианой Фаллачи, 1972 год

Киссинджер был одним из авторов доктрины «гибкого реагирования» США, призывал к разрядке напряженности между СССР и США и контролю над ядерными вооружениями в годы Холодной войны. Во многом благодаря его усилиям был подписан советско-американский Договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1) (1972) и Договор об ограничении систем противоракетной обороны (1972).

Киссинджер внес значительный вклад в заключение четырехстороннего соглашения по Западному Берлину (1971) и Парижских соглашений о прекращении войны во Вьетнаме (1973, за это был удостоен Нобелевской премии мира).

С именем Киссинджера связано еще одно понятие — «челночная дипломатия». Этим термином можно описать усилия экс-госсекретаря по урегулированию арабо-израильской войны «Судного дня» в 1973 году. Политик умудрился провести 28 встреч с представителями конфликтующих сторон, прежде чем они пришли к мирному соглашению.

В частной беседе с советским дипломатом Анатолием Добрыниным Киссинджер признался: «Мой кошмар — это победа любой из сторон».

Политик-тяжеловес

Издание Foreign Policy назвало Киссинджера «колоссом мировой сцены» и «одним из самых влиятельных государственных деятелей в американской истории».

«Немногих дипломатов одновременно прославляли и поносили с такой страстью, как мистера Киссинджера. Считавшийся самым влиятельным госсекретарем после Второй мировой войны, он был провозглашен ультрареалистом, изменившим дипломатию, чтобы отстаивать американские интересы, и осуждался как отказавшийся от американских ценностей, особенно в области прав человека, если считал, что это служит целям нации», — написала о нем The New York Times.

close Генри Киссинджер, 1968 год Генри Киссинджер и Нэнси Маджинн в центре исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди в Вашингтоне, 1973 год



Пара поженилась в 1974 году Генри Киссинджер пожимает руку Мао Цзэ-Дуну, председателю Коммунистической партии Китая, во время визита в резиденцию председателя в Пекине, Китай, 1975 год Генри Киссинджер в своем офисе в Белом доме после того, как сенат США подтвердил его кандидатуру на пост государственного секретаря в Вашингтоне, 1973 год Президент США Джеральд Форд (справа) и Генри Киссинджер совещаются в поезде перед саммитом во Владивостоке, Россия 1974 год Полную галерею можно посмореть

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The Washington Post охарактеризовала Киссинджера как «ученого, государственного деятеля и знаменитого дипломата, который обладал беспрецедентной властью над внешней политикой США». Даже после ухода с поста Киссинджер влиял на мировую политику и бизнес через свои книги, лекции и консультации.

Первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров заявил «Газете.Ru», что Киссинджер был крупной политической фигурой не только в масштабах Соединенных Штатов, но и всего мира.

«Он, конечно, политик большого масштаба, крупный. Но у нас некоторые обольщаются, называют его другом Советского Союза. Я считаю, он никогда не был нашим другом, более того, был одним из ярых противников...

Но был очень разумным политиком. Он к началу 1970-х годов быстро понял, по завершении Вьетнамской войны, что с Советским Союзом противостояние бесполезно, <…>. Значит, надо договариваться. Он был одним из архитекторов нормализации отношений между Советским Союзом и США. Это надо признать, и это гарантировало вообще-то мир на нашей планете, это решение американцев признать равным соперником Советский Союз, практически до середины девяностых годов», — заключил сенатор.

Свой взгляд на Россию

Киссинджер более десяти раз встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Политик считал, что «к России нужно относиться как к важному элементу в новой системе глобального равновесия» и что «баланс между Россией и США укрепит стабильность в мире», пишет ТАСС.

Путин выразил соболезнования супруге Киссинджера, назвав его выдающимся дипломатом и мудрым государственным деятелем:

«Мне довелось много раз лично общаться с этим глубоким, незаурядным человеком, и я, несомненно, сохраню самую светлую память о нем».

В мае 2022 года на экономическом форуме в Давосе Киссинджер призывал к переговорам с Россией по Украине и предлагал восстановить статус-кво до начала военной операции, оставив Крым и часть Донбасса под контролем России. Киссинджер призвал не разрушать отношения с Москвой и не подталкивать ее к укреплению союза с Китаем.

Однако позднее политик выступил за отказ от территориальных уступок и поддержал вступление Украины в НАТО.