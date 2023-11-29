Зеленский — мечтатель, Набиуллина — разрушитель: самые влиятельные люди Европы по версии Politico Politico назвало главу ЦБ Набиуллину главным «разрушителем» 2023 года

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина возглавила категорию «разрушители» традиционного списка наиболее влиятельных людей в Европе по версии Politico. Издание назвало Набиуллину «банкиром Путина» и отметило успешность ее работы по «спасению» рубля и российской экономики. Главным «мечтателем» стал президент Украины Владимир Зеленский, а самым влиятельным человеком Европы — политик Дональд Туск. За что они удостоились таких титулов — в материале «Газеты.Ru».

Издание Politico опубликовало традиционный список из 28 наиболее влиятельных людей в Европе. Фигурантов разделили на три категории: «деятели» (doers), «разрушители» (disruption) и «мечтатели» (dreamers).

Politico включает в категорию «разрушителей» или «нарушителей» тех личностей, которые кардинально изменили сферу, отрасль или профессию.

В этой категории первое место заняла глава Банка России Эльвира Набиуллина. Составители рейтинга назвали ее «банкиром Путина».

«За десятилетие, проведенное Набиуллиной у руля Центрального банка России, жесткая денежно-кредитная политика неоднократно спасала рубль и удерживала экономику страны на плаву. Некогда считавшаяся сдерживающим фактором, а теперь молчаливым пособником, Набиуллина смогла предотвратить последствия беспрецедентных западных санкций, направленных на истощение казны Кремля», — написали авторы рейтинга.

Politico отметило эффективные действия главы ЦБ в условиях ослабления рубля и резкого роста инфляции: Россия внедрила собственную платежную систему, закрыла сотни неустойчивых банков и накопила огромные резервы, что «вызвало восхищение зарубежных коллег [Набиуллиной]».

Журналисты отметили и стиль одежды главы российского ЦБ, который, по их мнению, вдохновлен стилем бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, носившей на протяжении всей карьеры броши и булавки для выражения своих взглядов и настроений.

«Набиуллина стала передавать зашифрованные послания миру с помощью собственного выбора одежды», — пишет Politico, обращая внимание на отсутствие брошей и черную одежду председателя ЦБ после начала СВО.

Также в топ-3 «разрушителей» вошли каталонский политик Карлес Пучдемон, и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Два европейских журнала в 2015 и 2017 годах признавали Набиуллину главой ЦБ года, а в 2018-м она удостоилась похвалы от тогдашней главы МВФ Кристин Лагард.

Зеленский – главный «мечтатель» Европы

Список «мечтателей» возглавил президент Украины Владимир Зеленский. Politico ставит его в один ряд с Уинстоном Черчиллем, Мартином Лютером Кингом и Нельсоном Манделой.

«Время от времени появляется лидер и в одиночку меняет ход истории, не благодаря мощи своей армии или экономики, а благодаря силе своих слов. Президент Украины Владимир Зеленский является таким лидером», — считает Politico.

Издание пишет, что остроумные ролики и «пламенные речи» вдохновили украинцев на сопротивление России. Однако следующий год для Зеленского может оказаться непростым, считает издание, поскольку из-за решения не проводить президентские выборы могут появиться вопросы о легитимности его власти. Следом за Зеленским в списке «мечтателей» назван оппозиционный политик Алексей Навальный (включен в список террористов и экстремистов).

Туск – самый влиятельный. Но не представляет политический мейнстрим

Самым влиятельным человеком в Европе по версии Politico стал лидер польской «Гражданской коалиции» Дональд Туск (назван в рейтинге «ветром перемен»).

«Это луч надежды для центристов по всему континенту, которые в отчаянии наблюдали, как популистские силы переходят с периферии в правительство», — пишет Politico.

Рейтинг «деятелей» возглавила премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Следом за Мелони идут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Франции Эмманюэль Макрон. На четвертом месте категории — глава офиса украинского президента Андрей Ермак, которого авторы рейтинга назвали «киевским зеленым кардиналом», «потому что у него есть привычка посещать фотосессии в военной одежде цвета хаки, которую популяризировал его босс».