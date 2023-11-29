Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после выступления на встрече министров стран НАТО в Брюсселе, 28 ноября 2023 года

«Надежды сведены на нет». В НАТО признали, что ВСУ провалили контрнаступление Петер Сийярто: главы МИД стран НАТО признали провал контрнаступления Украины

Министры иностранных дел стран НАТО встретились 28 ноября в Брюсселе, чтобы обсудить рекомендации по реформам для приема Украины в альянс. Почти все участники заседания констатировали, что контрнаступление ВСУ оказалось неуспешным и не оправдало надежд, сообщил журналистам глава венгерского МИД Петер Сийярто. Тем не менее подавляющее большинство министров отказались обсуждать возможное дипломатическое урегулирование конфликта и разрабатывать «план Б». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министры иностранных дел стран НАТО признали, что контрнаступление Вооруженных сил Украины провалилось, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто по итогам министерского заседания альянса. Результаты Киева оказались гораздо ниже тех, на которые рассчитывали западные союзники.

«Цели и надежды, связанные с украинским контрнаступлением, сведены на нет, потому что с момента его начала не произошло никаких серьезных изменений на поле боя и никакого прорыва. Это было признано здесь многими людьми. Тихо, с опаской, но признано», — сказал Сийярто журналистам.

Министр отметил также, что почти никто на сегодняшней встрече «не рассматривал контрнаступление как успех» Вооруженных сил Украины, «за исключением лишь одного из его коллег». «Но это была единичная попытка, к которой никто не присоединился», — сказал Сийярто. Остальные министры были едины в своих оценках: операция «не оправдывает ожиданий».

Дипломат выразил надежду, что страны НАТО подтвердят на брюссельской встрече стремление не втягиваться в военную конфронтацию с Россией.

«Мы ожидаем, что на заседаниях Совета министров иностранных дел стран НАТО будет подтверждено предыдущее решение о том, что мы должны сделать все возможное, чтобы избежать прямой конфронтации между НАТО и Россией, а также превращения НАТО в воюющую сторону», — подчеркнул Сийярто.

Пересмотр плана

Глава МИД Венгрии также рассказал, что предложил пересмотреть план, которого придерживались в отношении конфликта на Украине страны НАТО, Евросоюза и Запада в целом.

«Этот план предусматривал, что Украина одержит военную победу, Россия потерпит поражение, и это будет иметь политические последствия для России. Думаю, сегодня все могут видеть, самое большее — не признавать, что этот план провалился», — сказал он, добавив, что существующая стратегия «явно не работает», а значит, следует «подготовить план Б».

Идею Сийярто, по его словам, поддержал только турецкий коллега Хакан Фидан. Остальные участники встречи отказались обсуждать возможность начала мирных переговоров. «Факты никого не беспокоят и никто не хочет переосмысливать стратегию», — посетовал он.

«Украина не угрожала России»

Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже сделал заявление по итогам сегодняшнего совещания. Он заявил, что главы МИД стран НАТО подтвердили «непоколебимую поддержку» украинцев и готовность в будущем принять Украину в альянс.

«Сегодня министры иностранных дел обсудили вопросы сдерживания и обороны НАТО, поддержку Украины и наше партнерство в преддверии саммита в Вашингтоне следующим летом», — сказал он.

«Союзники подтвердили решимость поддержать Украину на ее пути в НАТО и непоколебимую поддержку [Киева]», — добавил генсек.

Столтенберг также выступил против сравнения конфликтов в Газе и на Украине, так как последняя «подверглась неспровоцированной агрессии».

«Ситуации в Газе и на Украине отличаются, и их нельзя сравнивать. Украина не угрожала России и не атаковала ее», — считает он.

Глава альянса добавил, что НАТО не играет активной роли в палестино-израильском конфликте.

Встреча министров иностранных дел НАТО продлится два дня. В среду, 29 ноября, впервые пройдет заседание Совета Украина — НАТО (СУН) на уровне глав МИД. В нем примет участие министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Политики обсудят перспективы дальнейшего сближения Киева и альянса, с пониманием того, что «Украина не может стать членом НАТО в разгар военного конфликта», уточнял ранее Столтенберг.