Дату выборов президента могут объявить 13 декабря. Зюганов уже готов баллотироваться

Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что 13 декабря Совет Федерации объявит о начале президентской кампании. Предполагается, что выборы состоятся 17 марта. Зюганов анонсировал, что пойдет на них с командой, пишет RTVI. Владимир Путин пока не заявлял о намерении баллотироваться.

Совет Федерации официально назовет дату начала президентской кампании 13 декабря. Об этом сообщил глава фракции КПРФ в Государственной думе Геннадий Зюганов в своем Telegram-канале.

«По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании. 17 [декабря] — «Единая Россия», 23-го — мы проведем свой съезд, на котором выдвинем целую команду», — сказал Зюганов журналистам.

При этом он не стал ни опровергать, ни подтверждать сообщения о своем выдвижении в президенты:

«Когда заявляют, что вот я пойду и буду там участвовать, это не серьезно. Но мы пойдем с командой кандидатов в правительство национальных интересов».

Канал RTVI сообщил, что Зюганов анонсировал выдвижение на президентские выборы с командой на пресс-подходе в Госдуме. Финальное решение примет ЦК КПРФ в конце декабря.

В Совете Федерации заявили, что сведениями о дате назначения выборов не располагают.

«У меня такой информации нет — ни официальной, ни полуофициальной», — заявил «Интерфаксу» глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Кандидаты в президенты

Муниципальный депутат подмосковного Долгопрудного, бывший депутат Госдумы от «Союза правых сил» Борис Надеждин также намерен баллотироваться в президенты. Свое желание он подтвердил в беседе с «Коммерсантом».

«Да, я действительно принял такое решение. Но хочу напомнить, что впервые об этом я говорил еще на заседании Центризбиркома в июле этого года, когда рассматривалась моя жалоба на отказ в регистрации на выборы губернатора Подмосковья», — сказал Надеждин.

В беседе с изданием депутат отметил, что хочет выдвигаться не как самостоятельный кандидат, а от партии. По его словам, это упрощает проблему сбора подписей. По его мнению, страна не должна «прогибаться под Китай», а должна стать «ведущей европейской державой». Кроме этого, он намерен восстановить «полноценные демократические институты» — парламент и независимый суд.

Согласно информации СМИ, партия ЛДПР также планирует выдвинуть своего кандидата. Ожидается, что им станет лидер фракции Леонид Слуцкий, однако он пока что свое участие не подтвердил. Политик заявил, что ЛДПР проведет съезд 19 декабря — именно там выберут кандидата.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев подтвердил, что партия будет выдвигать кандидата на пост президента, но не назвал конкретного имени. СМИ выдвинули предположение, что именно лидер «Новых людей» станет кандидатом.

Глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов отказался выдвигаться на пост президента и номинировать кого-то из коллег, чтобы поддержать кандидатуру Владимира Путина.

«Я считаю, что это будет самое правильное патриотическое решение. Нечего дурака валять. У нас есть лидер [Владимир Путин], у нас есть настоящий патриот своей страны, который сегодня борется не только за будущее нашей Родины, но и за будущее человечества», — заявил Миронов.

Выборы пройдут весной

Выборы президента России запланированы на март 2024 года. Действующий президент Владимир Путин пока не объявлял о своем намерении выдвинуться на новый срок.

«Никаких заявлений Путин на этот счет еще не делал. Да и сама кампания официально еще не объявлялась», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

В конце ноября Центральная избирательная комиссии России утвердила перечень документов, которые необходимо предоставить кандидатам в президенты. Также ЦИК поручил Федеральному центру информатизации до 1 декабря подготовить программное обеспечение, с помощью которого кандидаты смогут подготовить документы.