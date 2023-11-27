«Выбора нет»: Илон Маск съездил в Израиль и решил помочь в уничтожении ХАМАС

Илон Маск приехал в Израиль после того, как его обвинили в антисемитизме, а крупнейшие американские компании перестали покупать рекламу в его соцсети. Израильские власти показали бизнесмену последствия нападения палестинских боевиков, и Маск предложил помочь в борьбе против ХАМАС. В то же время предприниматель попросил Израиль позаботиться о мирных жителях сектора Газа.

Американский мультимиллиардер, владелец соцсети X (ранее была известна как Twitter) Илон Маск вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху посетили израильский кибуц Кфар-Аза на юге страны, сообщила пресс-служба премьера. Это одно из поселений, наиболее пострадавших от нападения палестинских боевиков из движения ХАМАС 7 октября.

Во время визита Маску показали «ужасы резни в кибуце», передала канцелярия премьера. На видео, которое опубликовала пресс-служба, Маск в бронежилете ходит с Нетаньяху и охраной по поселению и рассматривает руины домов. Reuters и израильская газета The Times of Israel уточняют, что Нетаньяху также продемонстрировал бизнесмену 44-минутный ролик, смонтированный из кадров нападения 7 октября с камер боевиков, камер видеонаблюдения и из других источников.

Часть встречи Маска с Нетаньяху транслировалась в формате аудиострима в X. На записи бизнесмен сказал, что ему тревожно видеть удовольствие на лицах членов ХАМАС во время убийств.

«Очевидно, что одно дело, если мирные жители погибают случайно, но другое дело — наслаждаться радостью от убийства мирных жителей. …Это зло», — сообщил Маск.

Он сравнил действия ХАМАС с действиями Израиля в секторе Газа. Предприниматель заявил, что между ними есть «важное отличие», поскольку Израиль «делает все возможное», чтобы избегать потерь среди мирного населения, и израильские военные не получают удовольствия от убийств. Бизнесмен добавил, что необходимо остановить пропаганду, которая подталкивает людей становиться убийцами.

Маск также согласился с тем, что ХАМАС надо уничтожить. Нетаньяху сказал ему, что «нужно избавиться от ядовитого режима» в секторе Газа и «уничтожить ХАМАС» ради безопасности самих палестинцев. «Выбора нет. Я хотел бы помочь [ликвидации ХАМАС]», — ответил на это Маск.

В то же время бизнесмен призвал не только «уничтожать террористов», но и не забывать о непричастных к ним палестинцах. Маск попросил власти Израиля помочь им и не следовать распространенной практике, когда «победитель наказывает проигравшего». Вместо этого он предложил взять пример с того, как союзники обошлись с Германией и Японией после Второй мировой (когда западные страны помогли восстановить эти государства).

В ходе своей поездки Маск также пообщался с местными чиновниками и военными. Кроме того, он встретился с родственниками четырехлетней девочки Авигайль Идан, которую ХАМАС освободил из заложников 26 ноября, отмечается на сайте канцелярии Нетаньяху. У Идан двойное, американо-израильское гражданство, ее родители погибли во время нападения боевиков.

До конца визита в Израиль Маск должен встретиться с израильским президентом Ицхаком Герцогом. В офисе Герцога передавали, что с Маском они обсудят «необходимость действий по борьбе с растущим антисемитизмом в интернете».

Почему Маска обвинили в антисемитизме

Ранее мультимиллиардер оказался в центре крупного скандала из-за своих слов о евреях. Маск одобрительно прокомментировал публикацию в X, где среди прочего говорилось, что евреи хотят, чтобы люди их не ненавидели, а сами продвигают такую же «диалектическую ненависть к белым». Бизнесмен написал под постом, что он — «чистая правда». В ответ Белый дом осудил Маска за «отвратительную пропаганду антисемитской и расистской ненависти».

Из-за скандала ряд крупнейших корпораций США перестали покупать рекламу в X. Это грозило компании убытком в 75 млн долларов уже к концу года. Маск попытался исправить ситуацию и отмечал, что Белый дом, американские СМИ и рекламодатели неправильно его поняли. Предприниматель подчеркивал, что он против антисемитизма, однако поддерживает свободу слова.