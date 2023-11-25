«Раши от слова Russia»: Захарова вступилась за Сунака, «неправильно» держащего молоток

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видео с премьером Британии Риши Сунаком, на котором он «неправильно» стучит молотком. По ее словам, представители Лейбористской партии специально выложили в интернет обрезанный ролик, который исказил смысл происходящего. Дипломат провела аналогию с тем, как отдельные представители стран Запада таким же образом создают фейки о России.

Видеозапись, на которой премьер-министр Великобритании Риши Сунак «неправильно» держит молоток во время мастер-класса в ювелирной мастерской в графстве Йоркшир на севере Англии, является одним из примеров манипуляции информацией на Западе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В полной версии четко видно и слышно, что мастер специально сказала Сунаку использовать боковую часть инструмента (вместо бойка). Лейбористская партия же опубликовала в своем аккаунте лишь ту часть видео, где совет мастера не прозвучал», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

По ее словам, лейбористы опубликовали ролик, подписав его фразой: «Не сын ремесленника. Человек, который ударно заколачивает рабочий люд, сам не в состоянии ударить молотком». Захарова отметила, что подобная манипуляция информацией разрушает мир.

Что общего у Сунака и России

По мнению представителя МИДа, аналогичным образом представители западных государств создают фейки о России: иностранные СМИ вырывают цитаты российских политиков из контекста, искажая смысл их слов, преподносят с противоположным изначальному смыслом. Она сравнила характер антироссийской медиакампании иностранных государств с пандемией.

«Ровно сегодня, в момент публикации этого манипулятивного поста лейбористов, Риши Сунак (Rishi Sunak) стал Раши Сунаком, от слова Russia», — отметила Захарова.

Накануне газета Daily Mail написала, что Сунака высмеяла оппозиция после посещения мастер-класса в ювелирной мастерской Emma White в Лидсе. После него в интернете завирусился ролик, на котором премьер использует молоток «неправильно», применяя не колющую сторону, а боковую. Позднее в сеть попало полное видео с мастер-класса, на котором инструктор говорит политику использовать именно эту сторону и даже упрекает его за то, что он ставит под сомнение ее указания.

Проколы Сунака

Поведение британского политика время от времени воспринимается общественностью в негативном ключе. Например, летом 2022 года, будучи кандидатом в премьер-министры Соединенного Королевства, Сунак в предвыборном ролике позировал с противотанковой установкой. Это вызвало недоумение у некоторых его избирателей.

В видео, опубликованном на его YouTube-канале, голос за кадром говорит: «Остерегайтесь неудачника, потому что неудачнику нечего терять. Неудачник борется за каждый сантиметр. <…> Они работают усерднее, задерживаются дольше, думают лучше. Неудачники не сдаются. Они будут браться за трудные вещи, и они никогда не успокаиваются».

В августе прошлого года Сунак пришел на встречу с избирателями в дырявых ботинках. В январе ему выписали штраф за то, что он ехал на пассажирском сиденье, не пристегнув ремень безопасности.

1 августа Сунак стал объектом насмешек на пивном фестивале, проходившем в Лондоне.

«Премьер-министр, какая ирония, что вы повышаете акцизы на алкоголь в день, когда сами наливаете пиво», — заявил один из посетителей, когда премьер наливал себе разливное пиво.