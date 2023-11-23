«Пауза будет короткой». Израиль назвал минимальную длительность войны с ХАМАС Галант: операция в Газе продлится минимум два месяца после короткого перемирия

Военная операция Израиля против ХАМАС после кратковременного перемирия будет возобновлена, а ЦАХАЛ сразу же начнет интенсивные боевые действия, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Бои будут продолжаться еще как минимум два месяца, добавил он. Четырехдневное перемирие начнется утром 24 ноября. В этот период должны быть освобождены 50 израильских заложников. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военная операция израильской армии в секторе Газа продлится еще минимум два месяца. Кроме того, объявленное предстоящее перемирие будет очень коротким.

Как ожидается, пауза в боевых действиях наступит утром 24 ноября.

«Это будет короткая пауза, по завершении которой продолжатся интенсивные боевые действия, будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще два месяца боевых действий», — заявил министр на встрече с военнослужащими 13-й флотилии израильских ВМС (цитата по ТАСС).

По словам Галанта, цель военной операции осталась прежней и не поменяется: полное уничтожение всей структуры ХАМАС в секторе Газа.

«Мы намерены устранить ХАМАС как военную и правительственную структуру. С самых ранних стадий этой операции стало ясно, что ХАМАС понимает только силу», — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Он добавил, что в ближайшие дни весь мир увидит, как впервые отпускают заложников.

Общаясь с бойцами армейского спецназа, Галант заявил, что во время мирной паузы необходимо «провести организационную работу (...), запастись оружием и приготовиться к тому, чтобы продолжить бои ».

«Нам нужно добиться полной победы, а также создать условия для освобождения следующих групп заложников. Такое возможно только при условии, что мы продолжим оказывать давление», — цитирует министра The Times of Israel.

Условия перемирия

22 ноября Израиль заключил сделку с ХАМАС, которая позволит освободить часть заложников, удерживаемых в секторе Газа. Согласно договоренностям, будет объявлено четырехдневное перемирие, во время которого ХАМАС освободит 50 женщин и детей. К остальным заложникам для оказания необходимой медицинской помощи допустят представителей Красного Креста.

23 ноября посол Израиля в России Александр Бен Цви рассказал, что обмен заложниками между Израилем и палестинским движением ХАМАС будет осуществлен по формуле «3 к 1».

Соглашение о временном перемирии также подразумевает освобождение 39 палестинских заключенных из израильских тюрем, пишет египетская газета Al-Youm As-Sabia со ссылкой на собственные источники. По данным издания, в число заключенных, которым даруют свободу, входят женщины и дети.

Гарантами готовящегося перемирия в Газе выступают Египет, Катар и США.

В боевом крыле ХАМАС сообщили, что во время перемирия обе стороны должны соблюдать режим прекращения огня. Израильская авиация уже остановила все полеты над южными районами Газы. Чуть позже самолеты ЦАХАЛ прекратят полеты и над северными районами палестинского анклава. Запрет будет действовать ежедневно с 10:00 до 16:00 (с 11:00 до 17:00 мск).

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна после перемирия продолжает свою военную операцию против ХАМАС. «Мы продолжим добиваться целей войны и уничтожать ХАМАС, потому что ХАМАС будет делать то же самое вновь и вновь», — сказал Нетаньяху.