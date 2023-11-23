Мигранты попытались прорвать границу с Финляндией. ЕС перебросит к ней силы Frontex Губернатор Чибис заявил о попытке мигрантов прорвать границу с Финляндией

Мигранты пытались прорваться к финской границе в Мурманской области, чтобы попасть на территорию Евросоюза, но безуспешно, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. В регионе действует режим повышенной готовности, для собравшихся у границы работают пункты обогрева и питания. На фоне миграционного кризиса европейское агентство Frontex направило дополнительные силы к финской границе. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о попытке иностранцев прорвать границу с Финляндией. Пограничники сумели пресечь противоправные действия.

«К сожалению, вчера уже был случай незаконной попытки прорыва границы (с Финляндией) со стороны иностранных граждан. Она естественно пресечена», — сказал мурманский губернатор.

Чибис добавил, что в Кандалакшском районе сейчас скопились «транзитные» беженцы, надеявшиеся попасть в Финляндию. Правоохранительные органы вместе с пограничниками детально проверяют документы у приезжающих. «В соответствии с решением оперативного штаба поставлен дополнительный контроль на пропускные пункты как на въезде в Мурманскую область, так и на территории Мурманской области», — сказал глава региона.

«Установка этих КПП простимулировала тех, кто находится здесь нелегально. Мы видим, разворачиваются машины и уезжают обратно», — добавил Чибис.

С ночи в Мурманской области действует режим повышенной готовности. Для беженцев открыты пункты обогрева и питания. Текущую обстановку у границы Чибис назвал «контролируемой».

Глава региона сообщил, что в Мурманске, Кольском и Кандалакшском районах открыли три пункта временного размещения.

«Естественно, беженцев мы не можем оставить в снегу и на морозе без обогрева и питания. Все меры были приняты для их безопасности и здоровья», — сказал он.

Переброска сил к границе

Евросоюз перебросит к границе Финляндии с Россией силы европейского пограничного агентства Frontex, которые должны будут помочь в урегулировании миграционного кризиса. В приграничный регион прибудут 50 офицеров пограничной службы, эксперты по документам и переводчики.

«Участие Frontex в этой ситуации сосредоточено не только на мерах по обеспечению безопасности границ. Агентство остро осознает гуманитарный аспект этого сценария, особенно учитывая суровые погодные условия и неподготовленность людей, прибывающих на финскую границу», — подчеркивается в заявлении Frontex.

Новая группа прибудет на границу 29 ноября. В настоящее время недалеко от КПП уже находятся 10 сотрудников Frontex.

«Сталкиваясь со сложными пограничными проблемами, Европа едина, предлагая поддержку посредством реальных действий», — сказал исполнительный директор агентства Ханс Лейтенс.

Закрытие КПП

Ранее кабинет министров Финляндии принял решение о закрытии всех КПП на границе с Россией, кроме самого северного — «Райа-Йоосеппи» (Лотта, Мурманская область). Столь резкий шаг финны объяснили желанием обеспечить безопасность своих граждан и не допустить наплыва нелегальных мигрантов. В Хельсинки могут рассмотреть и вопрос о полном закрытии границы с Россией, если сочтут, что поток нелегальных мигрантов не прекратится.

Глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил о наличии признаков того, что людей к российско-финской границе привозят из третьих стран, при этом речь идет о сотнях человек. МИД России назвал эти обвинения «слишком странными».

Тем временем Yle со ссылкой на заместителя начальника пограничной службы Маркку Хассинена пишет, что финские пункты пропуска на границе с Россией могут открыться в Рождество.