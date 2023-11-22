Президент сменил главу Всероссийского казачьего общества

Президент России Владимир Путин заменил главу Всероссийского казачьего общества. Им руководил 71-летний бывший вице-губернатор Кубани Николай Долуда, который активно участвовал в «крымской весне», а недавно предложил создать мобилизационный резерв из казаков. Теперь вместо него российское казачество возглавит 43-летний казачий генерал с Северного Кавказа Виталий Кузнецов.

Об уходе Долуды стало известно в октябре. Пресс-служба Союза казачьих войск сообщала, что он подал в отставку по собственному желанию. Сегодня соответствующий указ Путина появился на официальном портале правовой информации.

Сам Долуда пояснил «Газете.Ru», что вынужден уйти из-за нехватки времени. Он хочет добиться принятия федерального закона о казаках, но не мог на этом сосредоточиться, пока возглавлял Всероссийское общество и одновременно работал в Госдуме и на посту советника Генерального штаба.

«Развитие казачества уже не остановить. А вот если я не займусь законом, тогда мне просто скажут [казаки]: атаман, мы же тебя просили, мы же тебя умоляли, пожалуйста, сделай», — считает Долуда.

Будущий закон «О казаках» должен полностью определить права и обязанности казаков, их взаимодействия с властью и прочие детали. По оценке Долуды, на его разработку и принятие понадобится минимум полтора-два года. Пока что, как честно признался атаман, он даже не начинал работать над проектом закона.

Чем известен Долуда

Атаман родился в Харьковской области Украины, начинал карьеру как профессиональный военный. За 28 лет дослужился до полковника, и, как отметил в разговоре с «Газетой.Ru», сам себя считает прежде всего военным человеком. В казаках Долуда видит большой потенциал именно как военизированной части общества. «Казак — прежде всего воин», — подчеркивает он .

В 2006 году Долуду назначили вице-губернатором Краснодарского края (занимал пост до 2020 года), а в 2007 году выбрали атаманом Кубанского казачьего войска. С тех пор, как он говорит, казачество стало смыслом его жизни. В иерархии казаков Долуда имеет звание казачьего генерала высший чин членов казачьих обществ, не связан с прохождением военной службы.

Фигура Долуды символизирует переход российского казачества «от вольницы 90-х к «государевой службе» 2000-х», отмечал политобозреватель Андрей Кошик. «Не казак по роду <...>, в отличие от харизматичных и пользующихся поддержкой среди рядовых казаков типа атаманов, он выполнял функции управленца», – указывал Кошик.

Одной из своих заслуг атаман считает то, что казаков перестали называть в обществе «ряжеными» и приняли за серьезную силу. «Многие были уверены, что казачеству надо идти другим путем — больше петь, танцевать, развивать фольклорную составляющую. Но я считаю иначе. <...> Песнями и танцами народ не защитишь», — пояснял Долуда.

Всероссийское казачье общество Долуда возглавлял четыре года, с 2019-го. За это время, по его словам, все казачьи войсковые общества начали проводить полноценные военно-полевые сборы, хотя раньше этим занималось только кубанское подразделение.

«Везде проходит боевая подготовка. Есть управляемость, есть жесткая дисциплина <...>. И как результат — 18 добровольческих казачьих отрядов сегодня воюет в зоне специальной военной операции, более 25 тыс. казаков. <...> Они все добровольцы», — уточнил атаман. В октябре 2022 года Долуда говорил, что на СВО погибли 129 казаков, 409 получили ранения.

Сам атаман когда-то возглавлял группу казаков, которые прибыли в Крым перед референдумом, чтобы, по словам Долуды, «защитить жителей полуострова» и «предотвратить проникновение боевиков «Правого сектора» (организация запрещена в России) организация признана экстремистской и запрещена в России. Долуда находится под санкциями Евросоюза, США, Канады, Великобритании, Австралии и Швейцарии.

Последней громкой инициативой Долуды стало предложение создать из казаков мобилизационный резерв. В октябре он выдвинул на обсуждение в Думе необходимые поправки в законодательство. Атаман пояснял, что казаки и так могут записываться на СВО по контракту, но изменения формализуют массовое привлечение казачества и сделают процесс удобнее.

Что известно о новом главе российских казаков

Виталий Кузнецов родился в семье военнослужащего на территории Азербайджана, он потомственный терский казак. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, является подполковником запаса, а также казачьим генералом. В 2020 году его выбрали атаманом Терского войскового казачьего общества. В следующем году Кузнецова назначили помощником полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

При Кузнецове появилась воюющая на Украине бригада казаков-добровольцев «Терек». Изначально это был один батальон, но из-за количества желающих он разросся до целой бригады. «К нам очень многие идут и говорят: «Мы хотим воевать с казаками, с ними защищать Родину». Я считаю, что это очень важно: мы наконец-таки подняли казачьи войска. <...> К сожалению, у нас есть потери, у нас большое количество раненых, но казаки встают целыми станицами», — комментировал Кузнецов.